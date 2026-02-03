América Latina

El vuelco de un autobús en Brasil dejó 15 peregrinos muertos, incluidos tres niños

Las autoridades del estado de Alagoas reportaron que un vehículo que retornaba de Juazeiro do Norte con un grupo de viajeros cayó por un barranco en una peligrosa curva

Brasil: el vuelco de un
Brasil: el vuelco de un autobús en Alagoas deja 15 fallecidos, incluidos tres niños (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al menos 15 personas, entre ellas tres niños, fallecieron este martes tras el vuelco de un autobús en la carretera AL-220, a la altura del municipio de São José da Tapera, en el estado de Alagoas, noreste de Brasil. El vehículo transportaba a cerca de 60 peregrinos que regresaban de Juazeiro do Norte, en Ceará, tras participar en la tradicional Romaria das Candeias, según informaron las autoridades estatales en una nota oficial.

El accidente, calificado de alta complejidad por el Cuerpo de Bomberos de Alagoas (CBMAL), ocurrió alrededor de las 7.00 hora local (10.00 GMT) en un tramo conocido como “S do Caboclo”, caracterizado por curvas cerradas y una pronunciada pendiente. La zona es reconocida en el Sertão de Alagoas por su peligrosidad y falta de señalización adecuada, según reportes de conductores locales.

Entre las víctimas mortales se confirmó la muerte de siete mujeres, cinco hombres y tres menores de edad. Los equipos de rescate informaron que el autobús cayó por un barranco tras perder el control en una curva, lo que dificultó el acceso de los rescatistas. El gobernador de Alagoas, Paulo Dantas, se desplazó hasta el lugar del siniestro y decretó tres días de luto oficial en todo el estado.

El siniestro ocurrió en la
El siniestro ocurrió en la peligrosa curva 'S do Caboclo', conocida por su pronunciada pendiente y falta de señalización en el Sertão de Alagoas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los 45 supervivientes fueron trasladados a hospitales de la región, incluidos el Hospital General del Estado (HGE) en Maceió y la Unidad de Emergencia de Arapiraca. Los heridos más graves fueron evacuados en helicóptero por el Servicio Aeromédico (DEA), mientras la señal de telefonía inestable en la zona rural complicó los primeros pedidos de auxilio.

El Instituto de Criminalística de Arapiraca y la Policía Civil han iniciado las investigaciones para determinar si el accidente se debió a una falla mecánica, como una posible pérdida de frenos, o a un error humano. Los primeros testimonios de sobrevivientes indican que el conductor perdió el control del vehículo en una curva e invadió el carril contrario antes de volcar.

Entre las víctimas mortales confirmadas
Entre las víctimas mortales confirmadas hay siete mujeres, cinco hombres y tres menores, según el Cuerpo de Bomberos de Alagoas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La AL-220, aunque ha recibido mantenimientos recientes en el asfalto, carece de iluminación pública y presenta deficiencias en la señalización, lo que incrementa el riesgo para los transportes turísticos y peregrinos que transitan la vía durante la noche o la madrugada. El trayecto de los romeiros se realizaba desde pequeñas ciudades de Alagoas hacia Coité do Nóia, tras su paso por Juazeiro do Norte, uno de los principales destinos religiosos de Brasil por albergar la estatua del Padre Cícero.

