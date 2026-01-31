Obispos cubanos exigieron al régimen “cambios urgentes” en medio de la grave crisis humanitaria: “No podemos seguir así”

Personas repostan en una gasolinera mientras otros esperan detrás en una larga fila en La Habana, Cuba, el viernes 30 de enero de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa)

La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba publicó este sábado un mensaje dirigido a la sociedad, en el que señala que la isla atraviesa uno de sus momentos más delicados en décadas.

Los prelados alertan sobre el riesgo real de que se produzca un caos social y episodios de violencia debido al deterioro de las condiciones de vida y a la amenaza de que el país se quede sin suministro de petróleo.

La advertencia surge tras nuevas restricciones económicas y energéticas que, según los líderes religiosos, pueden agravar todavía más la crisis. La declaración de los obispos utiliza una inusual claridad en su diagnóstico y en sus demandas hacia quienes detentan el poder.

En el texto, los obispos afirman que “no podemos seguir así” y hacen un llamado urgente a quienes toman las decisiones en Cuba a cambiar el rumbo de la nación. El mensaje reclama transformaciones profundas de tipo estructural, social, económico y político y apunta que el país necesita abandonar el camino actual para evitar consecuencias aún más graves: “Cuba necesita cambios y son cada vez más urgentes”.

Los cubanos siguen sufriendo largas jornadas de cortes de luz (REUTERS/Norlys Perez)

La Iglesia Católica identifica a los grupos más vulnerables —pobres, ancianos, enfermos y niños— como los que sufrirían mayor impacto ante un eventual agravamiento de la crisis.

La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba advierte que la reciente eliminación de vías de entrada de combustible amenaza con paralizar sectores fundamentales de la economía y la vida cotidiana.

El comunicado destaca que la falta de energía podría afectar servicios esenciales, desde el transporte hasta la atención médica, y que el costo social recaería principalmente sobre los sectores menos protegidos.

“Cuba no necesita más sufrimiento, ni más luto ni más sangre”, subraya el texto de los obispos.

Una mujer cuenta dinero para comprar productos a un vendedor ambulante en La Habana (REUTERS/Norlys Perez)

En paralelo, la declaración episcopal rechaza la coerción interna, pero insiste en que los derechos fundamentales no pueden seguir condicionados a disputas exteriores.

“La dignidad humana, las libertades fundamentales y el respeto dentro del país no pueden seguir supeditados a conflictos externos”, sostiene el documento.

Los obispos piden que el régimen cubano “se abra a su propio pueblo”, reclamando una nación sin exclusiones y con espacio para la pluralidad de voces y proyectos.

El mensaje de la Iglesia Católica representa una de las críticas públicas más directas de la jerarquía eclesiástica cubana hacia el régimen en los últimos años. Los obispos evitan menciones explícitas a las autoridades, pero la apelación a quienes “toman las decisiones” deja claro el destinatario del reclamo.

La Iglesia cubana se ofreció como mediadora ante las tensiones con EEUU (REUTERS/Norlys Perez)

La carta refleja la preocupación de la Iglesia por el estancamiento político y social, y el temor a que la situación desemboque en protestas masivas o desorden social.

El comunicado también aborda el papel de la Iglesia Católica en la coyuntura actual, reiterando su disposición a actuar como puente para el diálogo y la colaboración. Los líderes religiosos se ofrecen a facilitar espacios de encuentro y a contribuir en la búsqueda de soluciones, siempre que exista voluntad de las autoridades.

“La Iglesia reafirma su compromiso de acompañar al pueblo cubano desde la fe, la ayuda social y la defensa de la paz”, dice el pronunciamiento episcopal.

La crisis que atraviesa Cuba se ha recrudecido en los últimos meses, con apagones frecuentes, escasez de alimentos y medicinas y una inflación persistente que erosiona el poder adquisitivo de la mayoría.

Un feligrés sostiene un crucifijo durante una procesión de Semana Santa frente a un mural de Fidel Castro y Camilo Cienfuegos. (AP Foto/Ramón Espinosa, archivo)

Las restricciones energéticas recientes han acentuado la incertidumbre social y política. El mensaje de los obispos llega en un contexto donde aumentan las expresiones de descontento y crecen las demandas de apertura y reformas.

El texto concluye con una invocación a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, y un llamado a la sensatez y la cordura. Los obispos describen la coyuntura como “crítica para el futuro del país” y subrayan la urgencia de decisiones responsables. El pronunciamiento enfatiza la necesidad de evitar medidas que incrementen la carga sobre los más desfavorecidos y reitera el ofrecimiento de la Iglesia para contribuir a la paz social.