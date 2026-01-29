Brasil solicitó a EEUU la extradición de Alexandre Ramagem, el ex jefe de inteligencia de Bolsonaro condenado a 16 años de cárcel

El ex jefe de la Inteligencia brasileña Ramagem afirmÓ estar "seguro" en EEUU (Europa Press)

El Gobierno de Brasil anunció este miércoles que presentó a Estados Unidos la solicitud formal de extradición del ex diputado y ex director de la Agencia de Inteligencia brasileña (Abin), Alexandre Ramagem, quien se fugó mientras era condenado a 16 años de prisión por su participación en la trama golpista de 2022 liderada por el ex presidente Jair Bolsonaro.

El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública informó al Tribunal Supremo que la solicitud ya fue tramitada a través de la Embajada de Brasil en Washington ante el Departamento de Estado estadounidense, según reportó Agencia Brasil. No existe un plazo específico para que Estados Unidos responda a la petición.

La documentación para el pedido de extradición fue elaborada por la cartera judicial brasileña en conjunto con la Procuraduría General de la República (AGU) y remitida al gobierno de Estados Unidos a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En sus primeras declaraciones tras su salida del país, Ramagem aseguró sentirse “seguro” en territorio estadounidense y afirmó contar con el “consentimiento” del presidente Donald Trump.

“Es lógico que no me haya quedado en Brasil, con mis hijas viéndome arrestado sin haber cometido ningún delito y sufriendo una dictadura”, sostuvo en noviembre del año pasado.

El ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, posa con el ex candidato a la alcaldía de Río de Janeiro, Alexandre Ramagem (REUTERS/Ricardo Moraes/Archivo)

La Cámara de Diputados de Brasil ordenó el pasado 19 de diciembre la pérdida del escaño del ex legislador Ramagem de forma directa. Inicialmente, el presidente de la cámara, Hugo Motta, había sugerido someter la decisión a votación en el pleno, pero finalmente la remoción se ejecutó sin necesidad de esa instancia.

Ramagem tenía prohibido salir del país debido a su condena, en una causa donde la Justicia brasileña lo encontró culpable de organización criminal, abolición violenta del Estado de derecho democrático y golpe de Estado, por su papel en la utilización de la Abin durante el intento golpista.

Su salida de Brasil se suma a las de otros diputados condenados, como Carla Zambelli, arrestada en Roma y pendiente de extradición, y Eduardo Bolsonaro, implicado en la campaña contra los jueces del Supremo en el marco del juicio a su padre, ocurridas en los últimos meses.

Alexandre Ramagem, Jair Bolsonaro y Flavio Bolsonaro, en 2024 (REUTERS/Ricardo Moraes)

El medio Folha destacó que Alexandre de Ramagem figura entre los principales líderes de la estructura operativa que la Justicia brasileña señala como responsable de impulsar el intento de golpe de Estado en Brasil.

Las investigaciones revelaron un esquema en el que se habría utilizado la agencia de inteligencia estatal para coordinar acciones destinadas a alterar el orden democrático en 2022. La pesquisa también involucra a otros funcionarios y diputados que, según las autoridades judiciales, participaron activamente en la planificación y ejecución de la trama golpista.

(Con información de Europa Press)