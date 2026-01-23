América Latina

La policía chilena detuvo al principal sospechoso de los incendios forestales en el país que dejaron al menos 21 muertos

Las autoridades arrestaron a un hombre de 39 años con antecedentes, presuntamente responsable del fuego que causó la mayoría de las víctimas fatales en la región del Biobío

Al menos 21 muertos por los incendios en Chile (Europa Press)

La Fiscalía de Chile anunció en la noche del jueves la detención del presunto responsable del incendio forestal que provocó caos y muertes en el sur del país. Los bomberos continúan combatiendo las llamas en la región desde el pasado fin de semana.

Al menos 21 personas fallecidas y otras 20.000 afectadas son las cifras reportadas como consecuencia de la catástrofe ambiental hasta el momento. Los vecinos atribuyen los siniestros a acciones intencionales.

Los bomberos siguieron combatiendo 18 focos activos el jueves, según el último reporte del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), en las regiones más golpeadas: Araucanía, Ñuble y Biobío.

Aunque aún no se presentaron cargos formales contra los cuatro detenidos, la fiscal regional Marcela Cartagena informó que la última persona detenida, de 39 años, es investigada por su presunta responsabilidad en las 20 muertes ocurridas en Biobío. La otra víctima mortal se registró en la vecina región de Ñuble.

Más temprano el jueves, la policía arrestó a un hombre que fue sorprendido encendiendo un fuego en una zona boscosa de Punta de Parra, localidad de unos 3.000 habitantes rodeada de bosques de eucaliptos. “El sujeto portaba un encendedor, un bastón retráctil y cocaína base”, informó un comunicado de la Policía de Investigaciones.

Bomberos combaten un incendio en una casa mientras los fuegos forestales arden en Lirquén, Chile (Associated Press/Javier Torres)

Otras dos detenciones se produjeron a principios de semana: una en Biobío el lunes —con posterior liberación— y otra en Araucanía el miércoles.

En Biobío, a unos 500 km de Santiago, las localidades más afectadas son Penco, Lirquén y Tomé. “Es pura maldad, solo por hacer daño, no hay otra explicación”, afirmó a la agencia AFP Felicia Lara, de 68 años, quien logró huir solo con la ropa puesta.

Hasta ahora, los incendios consumieron más de 42.000 hectáreas de bosques y terrenos y afectaron unas 2.000 viviendas, según informó el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, en un balance entregado la noche del jueves. “La situación sigue siendo compleja. Todavía no podemos bajar los brazos”, remarcó Elizalde.

Durante la jornada, el presidente Gabriel Boric decretó dos días de duelo nacional en respuesta a la magnitud de la emergencia.

Personas transportan alimentos a las víctimas de los incendios forestales en Lirquen, Chile, el martes 20 de enero de 2026 (Associated Press/Javier Torres)

“En medio del profundo dolor que han provocado los incendios forestales en la zona centro sur de nuestro país, he decidido decretar dos días de duelo nacional para el jueves 22 y viernes 23 de enero, con el fin de honrar la memoria de los 21 compatriotas que lamentablemente perdieron la vida en esta catástrofe que nos enluta como país. Mis más sentidas condolencias a las familias, seres queridos y vecinos de las víctimas. Todo Chile está con ustedes”, escribió el mandatario en su perfil de X.

En febrero de 2024, varios focos de incendio estallaron en los alrededores de Viña del Mar, a 110 kilómetros de Santiago, dejando 138 muertos. Investigaciones posteriores determinaron que bomberos y brigadistas forestales provocaron intencionalmente el fuego, que se propagó rápidamente debido a las altas temperaturas estivales.

(Con información de AFP)

