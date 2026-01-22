América Latina

Haití registró más de 8.100 asesinatos entre enero y noviembre de 2025

La ONU advirtió que el deterioro institucional avanza mientras millones de personas quedan sin acceso seguro a insumos y derechos básicos

Un motociclista pasa junto a una barricada en llamas durante una protesta contra la violencia de pandillas en Puerto Príncipe, Haití (REUTERS/Jean Feguens Regala/Archivo)

Más de 8.100 asesinatos se cometieron en Haití entre enero y noviembre de 2025, reportó la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH). El organismo advirtió que la cifra real podría ser aún mayor, debido a las dificultades para acceder a las zonas bajo dominio de bandas armadas, lo que ha generado preocupación internacional ante la magnitud de la crisis.

La violencia de bandas se ha intensificado, afectando principalmente a la población en zonas urbanas y periurbanas. De acuerdo con la BINUH, las organizaciones criminales utilizan armas de gran calibre para realizar ataques coordinados en múltiples frentes.

Entre septiembre y noviembre de 2025, se contabilizaron 1.991 víctimas de homicidio. De ellas, 142 eran mujeres, 12 niñas y 44 niños. Aunque estos datos reflejan un descenso del 6,2% respecto al trimestre anterior, el organismo subrayó que la violencia persiste con fuerza.

El avance territorial de las bandas no se limita a la capital. El informe señala que el control criminal se ha expandido más allá de la región metropolitana de Puerto Príncipe, llegando a los departamentos del Oeste, Artibonite y Centro. Esto ha debilitado la autoridad estatal y obstaculizado el funcionamiento de rutas humanitarias y comerciales, según la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití.

El número de homicidios fuera de la capital ha experimentado un crecimiento considerable. Entre enero y noviembre de 2025, Artibonite y Centro registraron 1.916 homicidios, frente a los 1.050 reportados en el mismo periodo de 2024. Este incremento evidencia la creciente influencia de las bandas en áreas antes menos violentas.

Guardias de seguridad observan mientras el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aime, en el centro, conversa con el encargado de negocios de México, Jesús Cisneros, en Puerto Príncipe, Haití (AP Foto/Odelyn Joseph/Archivo)

Como respuesta, la Policía Nacional de Haití, apoyada por las Fuerzas Armadas y tropas internacionales integradas en la Fuerza de Represión de Pandillas, intensificó las operaciones en la capital y en partes de Artibonite. Estas acciones permitieron reabrir varias carreteras principales, aunque los retos persisten, detalló la BINUH.

La violencia no solo se traduce en asesinatos, sino también en secuestros, extorsiones, destrucción de bienes y restricciones al acceso a servicios como salud y educación. Estos factores agravan la inseguridad alimentaria y profundizan las dificultades económicas de la población.

Desde la BINUH se destaca que los homicidios suelen dirigirse contra personas sospechosas de colaborar con las autoridades o de resistirse al control de las bandas armadas. La violencia sexual, principalmente contra mujeres y niñas, sigue utilizándose como táctica punitiva.

El peligro para los menores ha aumentado. Informes de la ONU señalan el incremento de la trata de niños, quienes son explotados en diversos roles, incluyendo su participación en ataques violentos bajo órdenes de las bandas.

Ante esta situación, Carlos Ruiz Massieu, representante especial del secretario general de la ONU para Haití, llamó a los actores nacionales a comprometerse con la reconciliación y priorizar el interés nacional. Instó a contener la fragmentación política, superar diferencias y avanzar hacia la organización de elecciones, durante la presentación del informe ante el Consejo de Seguridad.

Ruiz Massieu enfatizó que autoridades estatales, partidos políticos, sector privado y líderes comunitarios deben asumir su responsabilidad y actuar con moderación para facilitar una transición hacia un escenario político más estable.

El impacto humanitario es grave: aproximadamente 6,4 millones de personas requieren asistencia, situando a Haití entre los países más afectados de la región. El acceso a alimentos, atención sanitaria y educación continúa siendo limitado, mientras se deterioran las condiciones de vida.

Ante el periodo crítico que afronta el país, el desenlace de la gestión política y la capacidad de estabilización influirán de forma directa en la posibilidad de celebrar elecciones transparentes y restablecer gradualmente las instituciones, concluyó la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití.

