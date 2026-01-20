Ecuador cuenta con su primer Centro de Fusión de inteligencia para combatir el narco

Las autoridades del gobierno de Ecuador y la misión diplomática de la Unión Europea durante la inauguración del Centro de fusión de inteligencia. (Unión Europea)

Ecuador puso en marcha el primer Centro de Fusión de inteligencia del país con respaldo de la Unión Europea, una infraestructura especializada destinada a fortalecer la coordinación interinstitucional contra el crimen organizado, en particular el narcotráfico y las economías criminales vinculadas a los puertos. El proyecto, inaugurado el 19 de enero de 2026 en Guayaquil, implicó una inversión de USD 2,3 millones y marca un hito en la cooperación en seguridad entre Ecuador y Europa, al tratarse también del primer centro de este tipo en América Latina con enfoque específico en seguridad portuaria moderna.

El Centro de Fusión fue implementado en el marco del proyecto EUFORT–EC, cofinanciado por la Unión Europea e implementado por Expertise France, con la participación técnica de la Policía Judicial de Portugal, la Policía Federal Belga y el Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en materia de Narcotráfico (MAOC-N). Su objetivo central es mejorar el intercambio de inteligencia, la planificación conjunta de operaciones y la respuesta coordinada frente a redes criminales transnacionales que utilizan el territorio ecuatoriano, especialmente sus puertos, como puntos estratégicos de salida de drogas hacia Europa.

La nueva infraestructura integra a unidades especiales de distintas instituciones de seguridad ecuatorianas y cuenta con participación activa de la Policía Nacional y la Armada del Ecuador. Según la información oficial, el Centro ya se encuentra plenamente operativo y dispone de equipamiento tecnológico especializado, que incluye hardware, software y sistemas robustos de seguridad de la información, diseñados para crear condiciones técnicas y logísticas óptimas para el análisis de inteligencia y la coordinación operativa.

Durante el acto inaugural participaron autoridades ecuatorianas y representantes diplomáticos europeos. Entre ellos estuvieron el canciller subrogante Alejandro Dávalos, los ministros de Defensa y del Interior, Gian Carlo Loffredo y John Reimberg, así como la embajadora de la Unión Europea en Ecuador, Jekaterina Doródnova, y los embajadores de Francia e Italia. La agenda incluyó un recorrido por las instalaciones y un acto protocolario en el que se firmaron memorandos de entendimiento entre el MAOC-N, la Policía Nacional y la Armada del Ecuador, con el fin de consolidar la cooperación regional en la lucha contra el narcotráfico marítimo.

Desde la perspectiva europea, la inauguración del Centro de Fusión se enmarca en una estrategia más amplia de cooperación en seguridad. La embajadora Doródnova destacó que la Unión Europea ha destinado cerca de USD 30 millones en los últimos tres años a programas bilaterales y regionales de seguridad en Ecuador, a lo que se suman aportes directos de los Estados miembros. Según señaló, esta cooperación es el resultado de un diálogo técnico anual sostenido a través de mesas de seguridad entre la UE y Ecuador, que funcionan como espacios de evaluación y ajuste conjunto de los programas en marcha.

El componente operativo del Centro está inspirado en el modelo del MAOC-N, una plataforma europea que coordina inteligencia y recursos para operaciones antidrogas de alto impacto. De acuerdo con el director ejecutivo de este organismo, la adaptación de este esquema a nivel nacional permitirá a Ecuador mejorar su capacidad para planificar y ejecutar acciones conjuntas, al tiempo que abre la puerta a una colaboración reforzada con socios internacionales frente a amenazas de carácter transnacional.

Las autoridades ecuatorianas subrayaron el valor estratégico del Centro en un contexto de expansión del crimen organizado. El ministro del Interior señaló que la herramienta es clave para enfrentar las economías criminales en el ámbito portuario y que evidencia la relevancia de la cooperación internacional como pilar de la política de seguridad. En la misma línea, el ministro de Defensa enfatizó que el narcotráfico y el crimen organizado no reconocen fronteras, por lo que requieren respuestas compartidas, coordinadas y responsables entre Estados.

El proyecto EUFORT–EC tiene una duración prevista de 18 meses y contempla dos ejes principales: la creación, capacitación y equipamiento del Centro Nacional de Inteligencia y Coordinación, y el fortalecimiento del sistema de seguridad portuaria en la bahía de Guayaquil para reducir los flujos de drogas ilícitas hacia Europa. La iniciativa se alinea con el Plan de Acción Global de la Unión Europea contra el Crimen Organizado y con las prioridades del Estado ecuatoriano en materia de seguridad.