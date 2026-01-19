Las exportaciones de café de El Salvador generan solo $4.8 millones hasta noviembre

La producción cafetera de El Salvador ha experimentado un crecimiento inédito, con un aumento del 210.6% en café recibido por los beneficios y pergamineros en la cosecha 2025/26, de acuerdo con el Instituto Salvadoreño del Café.

Pese a este incremento sin precedente en la cosecha, el país enfrenta un escenario adverso en el mercado internacional: las ventas externas de café han registrado una caída abrupta, con una reducción del 72.96% en volumen exportado y una disminución del 58.71% en los ingresos en dólares respecto al periodo equivalente del ciclo anterior, según el informe oficial divulgado al 30 de noviembre.

A pesar de la magnitud alcanzada en la recepción de grano, el impacto en las exportaciones ha sido negativo.

Hasta noviembre, El Salvador certificó la exportación de 544,897 kilogramos, una cifra sustancialmente inferior a los 9,063,340 kilogramos recibidos en planta.

El valor total obtenido por estas ventas se situó en $4,841,533, lo que refleja la contracción tanto en bolsa como en los diferentes destinos comerciales, según la Dirección General de Aduanas.

El reporte del Instituto Salvadoreño del Café atribuye parte de este fenómeno a la actualización del registro de productores, un proceso que depuró la base de datos conforme al artículo 5 del reglamento sectorial.

Tras la revisión, 17,987 productores quedaron formalmente inscritos y el área sembrada consolidada fue de 149,608 manzanas (104,560 hectáreas).

Este ajuste implicó un descenso tanto en el número de caficultores reconocidos como en la extensión oficialmente cultivada.

A dónde va el café salvadoreño

El principal destino del café salvadoreño continúa siendo Norteamérica, que absorbió el 55.4% del volumen exportado, aunque con un precio medio de $376.63 por quintal (45.36 kilogramos).

Por otro lado, los mercados del resto de Asia pagaron la mayor cotización promedio, con $628.02 por quintal, pese a representar solo el 5.7% del volumen colocado.

Europa y Suramérica participaron con el 9.5% y 9.3% respectivamente, mientras que el Medio Oriente superó a ambos, capturando el 16% del total exportado y pagando en promedio $442.08 por quintal.

El desglose por tipo de exportación confirma la supremacía del Café Oro —es decir, grano beneficiado pero no tostado—, con 9,870 quintales enviados al exterior, cifra que corresponde al 82.2% del total exportado y un valor de $3,918,406 (80.9% del ingreso total).

Por su parte, el café tostado alcanzó los 1,237 quintales (10.3%), equivalente a $645,916, mientras que el café soluble llegó a 906 quintales (7.5%), generando $277,210.

Pequeños productores dominan el rubro

En el plano interno, la estructura productiva revela la persistencia del predominio de los pequeños caficultores: el 79% de los productores cultiva superficies de entre 0.1 y 5 manzanas.

Solo el 2% dispone de extensiones mayores a 100 manzanas, aunque estas fincas concentran el 38% del área total dedicada al café.

El que fuera considerado el grano de oro del país, ha ido perdiendo poco a poco espacio en la producción pero, sobre todo en las exportaciones, que hoy están dominadas por productos textiles.