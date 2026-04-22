Alto Comisionado de la ONU reconoce labor de madres buscadoras en México: “La justicia debe ser atendida”

Volker Türk se reunió con colectivos de madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas. | X- ONU

Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se reunió con colectivos de madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas, en el marco de su visita a México, que incluyó encuentros con el gobierno federal y organismos internacionales.

Esto a pocas semanas de que el Comité contra las Desaparciones Forzadas (CED) presentó un informe sobre la desaparición de personas en México, lo que generó que los colectivos exigieran una reunión con el Alto Comisionado, para denunciar omisiones por parte de las autoridades y compartir su experiencia.

Tras la reunión, Türk compartió un mensaje en redes sociales, en el cual calificó como “difícil” describir su encuentro con las familias de personas desaparecidas, quienes le compartieron “su dolor y sufrimiento”.

“Es difícil encontrar las palabras para describir los intercambios que tuve hoy en México con las familias de personas desaparecidas. Es aún más difícil comprender la profundidad de su dolor y sufrimiento”, escribió en la cuenta de X de @UNHumanRights.En la misma publicación, hizo un llamado a que la búsuqeda de verdad y justicia de las familias de personas desaparecidas “sea atendida”; sin expresar en el mensaje una recomendación o reconocimiento al informe de la CED.“Su valentía, fortaleza y resiliencia inquebrantables me inspiran profundamente; su búsqueda de verdad y justicia debe ser atendida. - @volker_turk“, concluyó.

Previo a la visita de Türk, diversos colectivos de búsqueda de personas desaparecidas pidieron al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos respaldar públicamente el informe del CED sobre México, que se presentó en marzo pasado.

En una carta dirigida al dimplomático, señalaron que la decisión del CED de remitir la situación mexicana al Secretario General de la ONU representa una oportunidad para avanzar en la búsqueda de desaparecidos, la identificación de más de 72 mil cuerpos sin identificar y el acceso a la justicia.

Los colectivos consideraron fundamental que Türk exprese un respaldo claro y público al informe del CED, posicionándolo como una herramienta para encauzar soluciones ante la crisis, y no como un elemento de confrontación.

Criticaron que la oficina de la ONU en México no ha asumido un papel más activo y visible en el último año y piden una interlocución firme ante el Estado mexicano y acusaron al gobierno federal de simular acciones y administrar el dolor de las víctimas.

Asimismo, advierten que la impunidad y la falta de protección para las personas buscadoras han derivado en amenazas, desapariciones y asesinatos.