América Latina

La República Dominicana liderará el crecimiento económico regional en 2026, según el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional

Las proyecciones de los organismos internacionales sitúan al país caribeño con un aumento del producto interno bruto del 4.5 %, superando al promedio de América Latina y el Caribe en los próximos años

Guardar
Santo Domingo, República Dominicana Crédito: Wikimedia
Santo Domingo, República Dominicana Crédito: Wikimedia commons - Nelson Pérez

La República Dominicana se perfila como la economía de mayor expansión en Latinoamérica y el Caribe para los próximos años, según las proyecciones más recientes del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El informe Perspectivas Económicas Mundiales, dado a conocer por el organismo internacional y citado por Diario Libre, señala que el país caribeño alcanzará un crecimiento en su producto interno bruto (PIB) del 4.5 % en 2026, superando ampliamente el promedio regional y posicionándose solo por detrás de Guyana, cuyo crecimiento estará impulsado principalmente por la industria petrolera.

El Banco Mundial anticipa que, para 2026, la economía dominicana superará a países como Panamá (4.1 %), Argentina (4 %) y Paraguay (3.9 %), y sobrepasará el promedio proyectado para Centroamérica, estimado en 3.6 %.

Dentro del mismo informe, se destaca que Guyana liderará con un crecimiento superior al 19 %, pero en ausencia de la bonanza petrolera de ese país, República Dominicana se consolidará como líder regional en crecimiento económico.

Los técnicos del Banco Mundial advierten, sin embargo, que la actual década apunta a ser la de más bajo crecimiento económico global desde los años sesenta.

El turismo es uno de
El turismo es uno de los pilares del país caribeño.

Indermit Gill, economista en jefe del ente multilateral, afirmó: “Cada año que pasa, la economía mundial muestra menos capacidad de generar crecimiento y aparentemente más resiliencia frente a la incertidumbre de las políticas”, según recogió Diario Libre.

Gill subrayó las posibles tensiones entre el dinamismo económico y la resiliencia a los shocks externos, y aconsejó a los gobiernos de países emergentes y avanzados estimular la inversión privada, fomentar el comercio y adoptar reformas en educación y tecnología para evitar riesgos de estancamiento.

Un crecimiento sostenido

La mirada sobre República Dominicana no es aislada. Las previsiones del FMI coinciden, y proyectan un avance del 4.5 % para 2026, con estimaciones de inflación alineadas en torno a un objetivo de 4 ± 1 %.

Ambos organismos sitúan al país como referente regional, tanto por su crecimiento como por su creciente atractivo para la inversión extranjera.

Las cifras históricas del FMI confirman el carácter excepcional del caso dominicano. Desde 1972 hasta 2022, la economía del país creció a una tasa anual promedio del 4.9 %, la más alta de América Latina y muy por encima del promedio regional del 3.2 %.

Este desempeño se mantuvo incluso tras episodios de inestabilidad global y local, como la crisis financiera asiática de 1998, la crisis bancaria de 2003 o la pandemia de COVID-19.

El peso es la moneda
El peso es la moneda oficial de República Dominicana. Fue creado en 1971 Foto: Getty Images

En el peor momento de la pandemia, la economía dominicana registró una contracción del 6.7 %, pero logró recuperarse velozmente al crecer un 12.3 % en 2021 y alcanzar nuevamente niveles prepandemia en tan solo un año.

El crecimiento sostenido tiene además un impacto directo en el nivel de vida. Según el FMI, el índice de convergencia del ingreso per cápita entre República Dominicana y Estados Unidos llegó en 2022 al 32 %, por encima del promedio latinoamericano del 25 %.

El organismo estima que, bajo políticas adecuadas, el país podría convertirse en una economía avanzada hacia mediados del siglo XXI.

Temas Relacionados

República DominicanaEconomía dominicanaBanco MundialFondo Monetario InternacionalLionel FernándezDanilo MedinaLuis AbinaderBanco CentralLatinoaméricaEstados Unidos

Últimas Noticias

Los bomberos controlaron siete incendios reportados en diferentes zonas de El Salvador

Al menos seis de los incendios fueron reportados en terrenos baldíos con abundante maleza, el quinto incendio afectó una vivienda y el sexto siniestro consumió un vehículo los incidentes ocurrieron en distintos departamentos

Los bomberos controlaron siete incendios

Inflación en Uruguay está en mínimo histórico pero al gobierno le preocupa riesgo fiscal e impacto en el empleo

El equipo económico advierte que el cumplimiento de la meta por debajo tiene efectos en otras variables económicas. Experto pide la intervención estatal del mercado de cambios para controlar la cotización del dólar

Inflación en Uruguay está en

El FMI redujo su previsión de crecimiento para Latinoamérica en 2026

La nueva estimación del organismo sitúa la expansión regional en un 2,2%, lo que representa una reducción respecto a pronósticos previos y se atribuye a debilidad productiva e inversión limitada

El FMI redujo su previsión

Panamá cerró 2025 con una deuda de $59,349 millones, un aumento de 10.4% en un año

La Dirección de Financiamiento Público reportó que el saldo subió $5,612.6 millones frente a diciembre de 2024

Panamá cerró 2025 con una

Las exportaciones de café de El Salvador generan solo $4.8 millones hasta noviembre

Mientras la cosecha reporta cifras históricas, el valor de las exportaciones desciende un 58.71% interanual, revelando una desconexión entre el volumen producido y los ingresos obtenidos en mercados internacionales

Las exportaciones de café de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Gobernador de Antioquia apareció tras

Gobernador de Antioquia apareció tras decisión de la Contraloría de archivar investigaciones sobre los CAI en Rionegro: “Qué bueno ver esto”

Pedro Sánchez asegura que ha habido máxima colaboración institucional “desde que se produjo la tragedia”: “El Estado ha actuado unido, coordinado y con lealtad”

Colombianos todavía no tienen claro por quién votar, según director de Cifras y Conceptos: Trump jugaría un papel clave en estas elecciones

Senador de MC pide aclarar la presencia de aeronave estadounidense en México

Pico y placa en Medellín: Así regirá y rotará la medida hoy 19 de enero

INFOBAE AMÉRICA
“Sentimental Value” domina los Premios del Cine

“Sentimental Value” domina los Premios del Cine Europeo

Depardieu y el fotógrafo al que presuntamente agredió en 2024 llegan a un acuerdo

Costa dice que acuerdo UE-Mercosur va contra el uso del comercio como "arma geopolítica"

Israel repudia el anuncio de la comisión administrativa palestina para Gaza y pide explicaciones a EEUU

Revolut anuncia su intención de entrar en Perú y 'ficha' a Julien Labrot para liderar operaciones locales

ENTRETENIMIENTO

Sam Raimi regresa al cine

Sam Raimi regresa al cine con Send Help, una comedia de terror que busca reinventar el género

Sylvester Stallone sorprendió con su tonificado físico a los 79 años: “Cada año se vuelve más difícil”

Ashton Kutcher aclaró el rumor de que él y su esposa Mila Kunis no se bañan

Priscilla Presley reveló cómo se imagina a Elvis si estuviera vivo en 2026

5 canciones que escribieron los Bee Gees y se convirtieron en grandes éxitos en la voz de otros artistas