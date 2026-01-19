La República Dominicana liderará el crecimiento económico regional en 2026, según el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional

Santo Domingo, República Dominicana Crédito: Wikimedia commons - Nelson Pérez

La República Dominicana se perfila como la economía de mayor expansión en Latinoamérica y el Caribe para los próximos años, según las proyecciones más recientes del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El informe Perspectivas Económicas Mundiales, dado a conocer por el organismo internacional y citado por Diario Libre, señala que el país caribeño alcanzará un crecimiento en su producto interno bruto (PIB) del 4.5 % en 2026, superando ampliamente el promedio regional y posicionándose solo por detrás de Guyana, cuyo crecimiento estará impulsado principalmente por la industria petrolera.

El Banco Mundial anticipa que, para 2026, la economía dominicana superará a países como Panamá (4.1 %), Argentina (4 %) y Paraguay (3.9 %), y sobrepasará el promedio proyectado para Centroamérica, estimado en 3.6 %.

Dentro del mismo informe, se destaca que Guyana liderará con un crecimiento superior al 19 %, pero en ausencia de la bonanza petrolera de ese país, República Dominicana se consolidará como líder regional en crecimiento económico.

Los técnicos del Banco Mundial advierten, sin embargo, que la actual década apunta a ser la de más bajo crecimiento económico global desde los años sesenta.

El turismo es uno de los pilares del país caribeño.

Indermit Gill, economista en jefe del ente multilateral, afirmó: “Cada año que pasa, la economía mundial muestra menos capacidad de generar crecimiento y aparentemente más resiliencia frente a la incertidumbre de las políticas”, según recogió Diario Libre.

Gill subrayó las posibles tensiones entre el dinamismo económico y la resiliencia a los shocks externos, y aconsejó a los gobiernos de países emergentes y avanzados estimular la inversión privada, fomentar el comercio y adoptar reformas en educación y tecnología para evitar riesgos de estancamiento.

Un crecimiento sostenido

La mirada sobre República Dominicana no es aislada. Las previsiones del FMI coinciden, y proyectan un avance del 4.5 % para 2026, con estimaciones de inflación alineadas en torno a un objetivo de 4 ± 1 %.

Ambos organismos sitúan al país como referente regional, tanto por su crecimiento como por su creciente atractivo para la inversión extranjera.

Las cifras históricas del FMI confirman el carácter excepcional del caso dominicano. Desde 1972 hasta 2022, la economía del país creció a una tasa anual promedio del 4.9 %, la más alta de América Latina y muy por encima del promedio regional del 3.2 %.

Este desempeño se mantuvo incluso tras episodios de inestabilidad global y local, como la crisis financiera asiática de 1998, la crisis bancaria de 2003 o la pandemia de COVID-19.

El peso es la moneda oficial de República Dominicana. Fue creado en 1971 Foto: Getty Images

En el peor momento de la pandemia, la economía dominicana registró una contracción del 6.7 %, pero logró recuperarse velozmente al crecer un 12.3 % en 2021 y alcanzar nuevamente niveles prepandemia en tan solo un año.

El crecimiento sostenido tiene además un impacto directo en el nivel de vida. Según el FMI, el índice de convergencia del ingreso per cápita entre República Dominicana y Estados Unidos llegó en 2022 al 32 %, por encima del promedio latinoamericano del 25 %.

El organismo estima que, bajo políticas adecuadas, el país podría convertirse en una economía avanzada hacia mediados del siglo XXI.