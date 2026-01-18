“Muñecas de la mafia”: el asesinato de un capo narco expuso el poder criminal de un grupo de mujeres en Ecuador

Varias influencers fueron señaladas por tener vínculos cercanos con personas del círculo de alias Marino.

El asesinato de Stalin Olivero Vargas, alias Marino, ocurrido en enero de 2026 en una urbanización de lujo de Samborondón, no solo marcó un nuevo episodio de violencia ligada al crimen organizado en Ecuador. También expuso, de forma abrupta, un entramado menos visible: el rol que cumplen mujeres jóvenes, etiquetadas como “narcobabies” o “muñecas de la mafia”, dentro de las estructuras económicas, sociales y financieras del narcotráfico.

Durante días, la atención pública se concentró en el entorno personal del cabecilla criminal asesinado. Fotografías, videos y publicaciones en redes sociales mostraron a mujeres que exhibían viajes, joyas, autos de alta gama y residencias exclusivas, muchas de ellas vinculadas sentimental o socialmente a alias Marino o a su círculo cercano. El debate se desplazó rápidamente del crimen a estas figuras femeninas, tratadas en la conversación pública como accesorios de lujo o simples acompañantes. Sin embargo, la evidencia disponible muestra un fenómeno mucho más complejo.

Reducir a estas mujeres al papel de “damas de compañía” no solo es impreciso: resulta funcional a una lectura superficial del crimen organizado. Investigaciones policiales y periodísticas coinciden en que, en numerosos casos, estas mujeres cumplen funciones activas dentro de las economías criminales, especialmente en lavado de activos, ocultamiento patrimonial y administración de bienes. Su rol no es decorativo: es instrumental.

Alias Marino, cabecilla de Los Tiguerones, asesinado en Mocolí.

El caso de alias Marino es ilustrativo. Tras su muerte, salieron a la luz empresas legalmente constituidas, bienes inmuebles y operaciones financieras registradas a nombre de terceros cercanos, entre ellos familiares y parejas. Este patrón responde a una lógica conocida en el narcotráfico: cuando los líderes criminales están bajo vigilancia o tienen antecedentes penales, trasladan la titularidad de activos a personas sin historial judicial, muchas veces mujeres jóvenes con presencia social aparentemente legítima.

En este esquema, la feminidad no es casual. Las estructuras criminales se apoyan en estereotipos de género para reducir sospechas. Mujeres asociadas al mundo del entretenimiento digital, la moda o el estilo de vida aspiracional operan como fachadas de normalidad, facilitando transacciones, apertura de empresas, compras de bienes raíces o circulación de capitales. Lejos de ser marginales, estas tareas son centrales para la supervivencia financiera del crimen organizado.

Desde una perspectiva de género, este fenómeno exige un análisis riguroso, no moralizante. Las llamadas narcobabies no encajan ni en la figura de víctimas pasivas ni en la de mujeres empoderadas. Su agencia existe, pero está condicionada por estructuras profundamente machistas, donde el control real permanece en manos masculinas y donde la violencia es un recurso permanente de disciplinamiento.

Camila Morales, pareja de alias Marino.

La narcoestética: lujo, cuerpos intervenidos, ostentación, refuerza la ilusión de poder. Sin embargo, esa ilusión convive con una realidad cruda: varias mujeres vinculadas a entornos criminales en Ecuador han sido asesinadas en los últimos años en contextos de extrema violencia. Estos crímenes rara vez son analizados desde una óptica de género. Se los clasifica como “ajustes de cuentas”, invisibilizando cómo los cuerpos femeninos son utilizados como mensajes, advertencias o castigos dentro de disputas entre organizaciones.

El foco exclusivo en las mujeres cumple una función política y cultural porque personaliza el escándalo y oculta responsabilidades mayores. Mientras se discute la vida privada de influencers o parejas sentimentales, queda en segundo plano la pregunta clave: ¿cómo circula el dinero del narcotráfico en zonas exclusivas?, ¿qué controles fallaron?, ¿qué actores económicos y estatales permiten que estas redes operen con apariencia de legalidad?

El caso de Samborondón no es una excepción, sino un síntoma. La convivencia entre urbanizaciones de lujo, empresas fachada y economías criminales evidencia un proceso de normalización social del narco, donde el origen del dinero deja de importar mientras sostenga consumo, empleo y estatus.

Las llamadas “muñecas de la mafia” no son una anécdota ni un fenómeno folklórico. Son parte de una arquitectura criminal que utiliza el género como herramienta, tanto para lavar dinero como para reproducir jerarquías de poder. Entender su rol con rigor —sin romantización, sin misoginia y sin simplificaciones— es indispensable para analizar cómo opera hoy el crimen organizado en Ecuador.