América Latina

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, canceló su viaje al Foro de Davos y centrará su agenda en los asuntos internos del país

La administración boliviana justificó la medida por la necesidad de priorizar temas nacionales y fortalecer el trabajo gubernamental dentro del territorio, de acuerdo con un reporte emitido la presidencia

Guardar
Rodrigo Paz, presidente de Bolivia,
Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, dejó de lado el Foro de Davos y centrará su agenda en temas internos del país (Foto: Facebook/Rodrigo Paz)

Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, anunció este viernes que no asistirá a la próxima edición del Foro Económico Mundial de Davos para priorizar el interés nacional y los asuntos internos del país.

La Presidencia explicó en un comunicado que la decisión busca reafirmar el compromiso del Gobierno con la atención directa de los temas internos, la estabilidad y el seguimiento permanente de las necesidades de la población.

El comunicado subraya que, para dirigir el país, se requiere “responsabilidad, claridad y presencia”, lo que implica poner “siempre por delante el interés nacional”.

“El presidente ha decidido cancelar su viaje al Foro de Davos. Esta decisión reafirma el compromiso del Gobierno con la atención directa de los asuntos internos, la estabilidad del país y el seguimiento permanente de las necesidades de la población”, sostiene la nota difundida en redes sociales.

La próxima edición del Foro Económico Mundial, la número 56, se celebrará en la localidad suiza de Davos entre el 19 y el 23 de enero de 2026. De acuerdo con los organizadores, Davos 2026 reunirá a líderes de los sectores empresarial, gubernamental, de la sociedad civil, así como de los ámbitos científico y cultural, bajo el lema ‘Un Espíritu de Diálogo’.

Anteriormente, y frente a las asperezas con el vicepresidente Edmand Lara, Paz impulsó un decreto que lo habilita a ejercer el poder mediante medios tecnológicos cuando se encuentre fuera del país. La norma, formalizada en el decreto 5512, también redefinió el rol del vicepresidente, quien deberá gestionar y colaborar en la implementación de la política general del Ejecutivo.

Rodrigo Paz en conferencia junto
Rodrigo Paz en conferencia junto a Edmand Lara (REUTERS/Claudia Morales/Archivo)

La medida se adoptó tras la invitación a Paz para participar en el Foro de Davos en Suiza, y en medio de tensiones con el vicepresidente Edmand Lara, quien se autodefinió como una “oposición constructiva” al gobierno.

Según el documento oficial, el presidente podrá ejercer sus atribuciones constitucionales “a través de medios tecnológicos de comunicación” durante sus ausencias temporales del territorio nacional. En caso de no contar con acceso a estas herramientas, deberá informar por escrito y con precisión de fechas al vicepresidente sobre las acciones a realizar durante la suplencia.

En materia local, Paz, advirtió este jueves que quienes utilicen dinamita en futuras manifestaciones serán sancionados con penas de cárcel se produjo dura. La declaraciónnte una rueda de prensa en La Paz, tras las recientes protestas con explosivos y bloqueos de carreteras por parte de sindicalistas en movilización por el decreto que elimina el subsidio a los hidrocarburos.

El mandatario reconoció el derecho constitucional a la protesta, pero estableció un límite ante el uso de artefactos peligrosos. En ese sentido, equiparó el uso de dinamita a la corrupción, al considerar que provoca un daño a la patria, y aseguró que no permitirá la repetición de episodios recientes, en los que estallidos de explosivos acompañaron manifestaciones y se registraron enfrentamientos con la policía.

Las protestas finalizaron tras un
Las protestas finalizaron tras un entendimiento entre el Gobierno de Paz y sindicalistas de la Central Obrera Boliviana (COB) (REUTERS/Claudia Morales)

Las protestas surgieron tras la aprobación del Decreto 5503, que eliminó una subvención a los combustibles vigente durante veinte años. El conflicto escaló el 22 de diciembre, cuando la Central Obrera Boliviana (COB) y federaciones campesinas iniciaron bloqueos y confrontaciones en las calles. Estas organizaciones, aliadas históricas de los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, rechazaron la nueva política de precios y la apertura de sectores estratégicos a capital extranjero, una interpretación desmentida por el Gobierno.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaBoliviaForo de DavosRodrigo PazEdmand Lara

Últimas Noticias

La Iglesia Católica de Uruguay diseña la posible visita del papa León XIV: la frase que ilusionó a los fieles y cuáles son los planes

El anuncio del pontífice, quien expresó su intención de viajar al país sudamericano en el segundo semestre de este año, ha motivado a las autoridades locales a iniciar los preparativos para una visita que también incluiría a Argentina y Perú

La Iglesia Católica de Uruguay

La “puerta giratoria” del régimen de Ortega en Nicaragua: excarcela a presos políticos y apresa a otros

La dictadura procura tener siempre un “banco de presos políticos” con los que pueda negociar o atemorizar, según considera la antigua guerrillera y opositora Dora María Téllez

La “puerta giratoria” del régimen

Estados Unidos advirtió sobre riesgos en el espacio aéreo por actividad militar en varias zonas del continente americano

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos emitió una advertencia de sesenta días ante posibles situaciones peligrosas para aeronaves en regiones cercanas a México y otros países por maniobras militares y fallas en sistemas de navegación

Estados Unidos advirtió sobre riesgos

Venezuela recibió el primer vuelo de deportados desde Estados Unidos tras la captura de Maduro

Este traslado, operado por Eastern Airlines y procedente de Phoenix, Arizona, marcó la reactivación de las repatriaciones directas, suspendidas previamente por decisión de Washington

Venezuela recibió el primer vuelo

El sistema eléctrico cubano apenas cubre el 50% de la demanda nacional

La economía se contrajo más de un 15% y crecieron la escasez de alimentos, medicamentos y servicios básicos

El sistema eléctrico cubano apenas
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Quién es Enrique Covarrubias López,

Quién es Enrique Covarrubias López, el general que deja la Subsecretaría de la Defensa Nacional

Embalses España 17 de enero: reserva de agua subió 0,21 %

Resultados Lotería de Santander viernes 16 de enero de 2026: todos los números ganadores del último sorteo

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 17 de enero de 2025

Qué beneficios tiene comer manzana y canela en ayunas

INFOBAE AMÉRICA
El secretario general de la

El secretario general de la OEA pide demostrar que la región puede vivir en paz

La Iglesia Católica de Uruguay diseña la posible visita del papa León XIV: la frase que ilusionó a los fieles y cuáles son los planes

La “puerta giratoria” del régimen de Ortega en Nicaragua: excarcela a presos políticos y apresa a otros

Las autoridades chinas investigaron por corrupción a 115 altos funcionarios en 2025

Rusia y Ucrania acuerdan un "alto el fuego local" para acometer reparaciones en la central nuclear de Zaporiyia

ENTRETENIMIENTO

Timothy Busfield bajo la lupa:

Timothy Busfield bajo la lupa: cronología de las denuncias por abuso y acoso sexual

Ben Affleck espera que sus hijos “no desperdicien su vida” en la actuación

Drew Barrymore reflexiona sobre las críticas a su físico cuando tenía 10 años: “Decían que era demasiado gorda”

“Sex on Fire”, el hit que rompió récords de ventas y volvió a darle protagonismo al rock moderno

Tom Hardy y las máscaras: El secreto detrás de sus actuaciones más inolvidables según Christopher Nolan