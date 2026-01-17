El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, canceló su viaje al Foro de Davos y centrará su agenda en los asuntos internos del país

Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, dejó de lado el Foro de Davos y centrará su agenda en temas internos del país (Foto: Facebook/Rodrigo Paz)

Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, anunció este viernes que no asistirá a la próxima edición del Foro Económico Mundial de Davos para priorizar el interés nacional y los asuntos internos del país.

La Presidencia explicó en un comunicado que la decisión busca reafirmar el compromiso del Gobierno con la atención directa de los temas internos, la estabilidad y el seguimiento permanente de las necesidades de la población.

El comunicado subraya que, para dirigir el país, se requiere “responsabilidad, claridad y presencia”, lo que implica poner “siempre por delante el interés nacional”.

“El presidente ha decidido cancelar su viaje al Foro de Davos. Esta decisión reafirma el compromiso del Gobierno con la atención directa de los asuntos internos, la estabilidad del país y el seguimiento permanente de las necesidades de la población”, sostiene la nota difundida en redes sociales.

La próxima edición del Foro Económico Mundial, la número 56, se celebrará en la localidad suiza de Davos entre el 19 y el 23 de enero de 2026. De acuerdo con los organizadores, Davos 2026 reunirá a líderes de los sectores empresarial, gubernamental, de la sociedad civil, así como de los ámbitos científico y cultural, bajo el lema ‘Un Espíritu de Diálogo’.

Anteriormente, y frente a las asperezas con el vicepresidente Edmand Lara, Paz impulsó un decreto que lo habilita a ejercer el poder mediante medios tecnológicos cuando se encuentre fuera del país. La norma, formalizada en el decreto 5512, también redefinió el rol del vicepresidente, quien deberá gestionar y colaborar en la implementación de la política general del Ejecutivo.

Rodrigo Paz en conferencia junto a Edmand Lara (REUTERS/Claudia Morales/Archivo)

La medida se adoptó tras la invitación a Paz para participar en el Foro de Davos en Suiza, y en medio de tensiones con el vicepresidente Edmand Lara, quien se autodefinió como una “oposición constructiva” al gobierno.

Según el documento oficial, el presidente podrá ejercer sus atribuciones constitucionales “a través de medios tecnológicos de comunicación” durante sus ausencias temporales del territorio nacional. En caso de no contar con acceso a estas herramientas, deberá informar por escrito y con precisión de fechas al vicepresidente sobre las acciones a realizar durante la suplencia.

En materia local, Paz, advirtió este jueves que quienes utilicen dinamita en futuras manifestaciones serán sancionados con penas de cárcel se produjo dura. La declaraciónnte una rueda de prensa en La Paz, tras las recientes protestas con explosivos y bloqueos de carreteras por parte de sindicalistas en movilización por el decreto que elimina el subsidio a los hidrocarburos.

El mandatario reconoció el derecho constitucional a la protesta, pero estableció un límite ante el uso de artefactos peligrosos. En ese sentido, equiparó el uso de dinamita a la corrupción, al considerar que provoca un daño a la patria, y aseguró que no permitirá la repetición de episodios recientes, en los que estallidos de explosivos acompañaron manifestaciones y se registraron enfrentamientos con la policía.

Las protestas finalizaron tras un entendimiento entre el Gobierno de Paz y sindicalistas de la Central Obrera Boliviana (COB) (REUTERS/Claudia Morales)

Las protestas surgieron tras la aprobación del Decreto 5503, que eliminó una subvención a los combustibles vigente durante veinte años. El conflicto escaló el 22 de diciembre, cuando la Central Obrera Boliviana (COB) y federaciones campesinas iniciaron bloqueos y confrontaciones en las calles. Estas organizaciones, aliadas históricas de los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, rechazaron la nueva política de precios y la apertura de sectores estratégicos a capital extranjero, una interpretación desmentida por el Gobierno.

(Con información de Europa Press)