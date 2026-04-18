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Liga MX: así marchan la Tabla General y el goleo tras el arranque de la Jornada 15 del Clausura 2026

La tabla se mantiene cerrada rumbo a la Liguilla

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(REUTERS/Eloisa Sánchez)
(REUTERS/Eloisa Sánchez)

La recta final del Clausura 2026 se juega al límite. El arranque de la Jornada 15 dejó claro que nadie quiere soltar su lugar en zona de Liguilla: la parte alta se mantiene cerrada, con diferencias mínimas que mantienen la presión jornada a jornada.

El triunfo de Pumas sobre Atlético de San Luis comprimió aún más la cima y encendió la pelea por el liderato, mientras que en la tabla de goleo la disputa sigue abierta, sin un delantero que logre marcar distancia. Todo apunta a un cierre de torneo que se definirá hasta las últimas fechas.

Cinco equipos en la pelea por la cima

(Photo by Ulises Ruiz / AFP)
(Photo by Ulises Ruiz / AFP)

Chivas se mantiene como líder, pero con Pumas pisándole los talones a solo un punto. Detrás, Cruz Azul, Pachuca y Toluca siguen en margen directo de pelear por los puestos que otorgan el pase automático a Liguilla, en un cierre donde cualquier resultado puede reacomodar la tabla.

Más abajo, la zona de repechaje permanece cerrada, con varios clubes aún con opciones de meterse a la fase final.

Tabla General – Jornada 15 (Clausura 2026)

  1. Chivas — 31 puntos
  2. Pumas — 30 puntos
  3. Cruz Azul — 28 puntos
  4. Pachuca — 28 puntos
  5. Toluca — 27 puntos
  6. Tigres — 20 puntos
  7. América — 19 puntos
  8. Atlas — 19 puntos
  9. León — 19 puntos
  10. Tijuana — 18 puntos
  11. Juárez — 16 puntos
  12. Necaxa — 16 puntos
  13. Querétaro — 16 puntos
  14. Monterrey — 15 puntos
  15. Atlético de San Luis — 15 puntos
  16. Puebla — 13 puntos
  17. Mazatlán — 12 puntos
  18. Santos — 9 puntos

El goleo, sin dueño claro

(REUTERS/Daniel Becerril)
(REUTERS/Daniel Becerril)

En la tabla de goleadores, la disputa sigue abierta. La “Hormiga” González y Joao Pedro comparten el liderato con 12 anotaciones, sin lograr despegarse.

El movimiento más reciente lo protagonizó Juninho, quien confirmó su buen momento con Pumas al llegar a siete goles en su primer torneo en la Liga MX, colocándose entre los perseguidores.

Tabla de goleo – Jornada 15

  1. Hormiga González (Chivas) — 12 goles
  2. Joao Pedro (Atlético de San Luis) — 12 goles
  3. Kevin Castañeda (Tijuana) — 7 goles
  4. Juninho (Pumas) — 7 goles
  5. Paulinho (Toluca) — 6 goles

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