Liga MX: así marchan la Tabla General y el goleo tras el arranque de la Jornada 15 del Clausura 2026

La recta final del Clausura 2026 se juega al límite. El arranque de la Jornada 15 dejó claro que nadie quiere soltar su lugar en zona de Liguilla: la parte alta se mantiene cerrada, con diferencias mínimas que mantienen la presión jornada a jornada.
El triunfo de Pumas sobre Atlético de San Luis comprimió aún más la cima y encendió la pelea por el liderato, mientras que en la tabla de goleo la disputa sigue abierta, sin un delantero que logre marcar distancia. Todo apunta a un cierre de torneo que se definirá hasta las últimas fechas.
Cinco equipos en la pelea por la cima
Chivas se mantiene como líder, pero con Pumas pisándole los talones a solo un punto. Detrás, Cruz Azul, Pachuca y Toluca siguen en margen directo de pelear por los puestos que otorgan el pase automático a Liguilla, en un cierre donde cualquier resultado puede reacomodar la tabla.
Más abajo, la zona de repechaje permanece cerrada, con varios clubes aún con opciones de meterse a la fase final.
Tabla General – Jornada 15 (Clausura 2026)
- Chivas — 31 puntos
- Pumas — 30 puntos
- Cruz Azul — 28 puntos
- Pachuca — 28 puntos
- Toluca — 27 puntos
- Tigres — 20 puntos
- América — 19 puntos
- Atlas — 19 puntos
- León — 19 puntos
- Tijuana — 18 puntos
- Juárez — 16 puntos
- Necaxa — 16 puntos
- Querétaro — 16 puntos
- Monterrey — 15 puntos
- Atlético de San Luis — 15 puntos
- Puebla — 13 puntos
- Mazatlán — 12 puntos
- Santos — 9 puntos
El goleo, sin dueño claro
En la tabla de goleadores, la disputa sigue abierta. La “Hormiga” González y Joao Pedro comparten el liderato con 12 anotaciones, sin lograr despegarse.
El movimiento más reciente lo protagonizó Juninho, quien confirmó su buen momento con Pumas al llegar a siete goles en su primer torneo en la Liga MX, colocándose entre los perseguidores.
Tabla de goleo – Jornada 15
- Hormiga González (Chivas) — 12 goles
- Joao Pedro (Atlético de San Luis) — 12 goles
- Kevin Castañeda (Tijuana) — 7 goles
- Juninho (Pumas) — 7 goles
- Paulinho (Toluca) — 6 goles