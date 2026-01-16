La oposición chilena criticó el anuncio del presidente Boric de oficializar la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

Boric defendió su postura asegurando que se trata de una "decisión de Estado" y que varios en la derecha están de acuerdo con la postulación de Bachelet.

Nada bien cayó en la derecha chilena el anuncio del presidente Gabriel Boric de formalizar la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), antes de dejar su cargo el 11 de marzo próximo, pues dicha decisión correspondería al mandatario entrante, José Antonio Kast, según argumentaron varios parlamentarios.

El pasado miércoles, Boric aseguró en el programa político Tolerancia Cero de CNN Chile que “estamos viendo los plazos con la presidenta, en conversaciones también con otros líderes mundiales, pero el objetivo es formalizar nosotros esa candidatura”

A renglón seguido, sostuvo que "estas son decisiones de Estado” y que varias personalidades de la oposición también están de acuerdo con la candidatura de Bachelet.

El primer en salir al ruedo fue el senador Juan Antonio Coloma (UDI), quien señaló a BioBíoChile que dicha decisión le corresponde al presidente electo.

“Todo lo que tiene que ver con la Naciones Unidas en la elección final va a depender del presidente entrante, no entiendo mucho porque (Boric) tuvo ese cambio de parecer”, sostuvo de plano.

De la misma opinión fue la diputada republicana Catalina Del Real, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, quien criticó que nadie les haya avisado antes tan importante resolución.

“Habríamos esperado al menos que la política exterior se lleve como ha sido siempre, como una política de Estado y nos hubieran socializado esta decisión antes de efectuarla”, manifestó.

En tanto, desde el oficialismo el senador frenteamplista, Juan Ignacio Latorre, celebró el anuncio señalando que “es un paso más en una decisión que ya está tomada y que se espero se asuma como política de Estado”.

Ivonne Baki, diplomática de vasta trayectoria y amiga personal de Donald Trump, es la nueva contrincante de Bachelet ante la ONU.

Nueva contendora

La noticia llega justo tras el anuncio de el Líbano de postular al mismo cargo a la diplomática ecuatoriano-libanesa Ivonne Baki, quien mantiene una estrecha relación con Donald Trump.

Baki, que ha asesorado a diferentes gobiernos ecuatorianos desde los años 90 y fue candidata presidencial en 2002, partió su carrera en 1981 como cónsul honoraria de Ecuador en Beirut. Luego estudió Arte en la Sorbona en París, y después ingresó a Administración Pública y Políticas Públicas en Harvard.

Fue embajadora en Washington y allí forjó lazos con personalidades como Bill y Hillary Clinton, Donald Trump, Joe Biden e importantes políticos y académicos y su principal razón para postular a la ONU es trabajar por la paz en Oriente Medio, tal como aseguró al medio Al Arabiya, de Arabia Saudita.