Denuncian la opacidad y las restricciones impuestas en las recientes excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Los familiares de los presos políticos denunciaron amenazas para impedir que hablen públicamente sobre la detención (Reuters)

En Venezuela, decenas de presos políticos han sido excarcelados en los últimos días bajo estrictas medidas cautelares que restringen su libertad, les impiden salir del país y les prohíben hablar sobre su experiencia en prisión, informaron Foro Penal y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) a la agencia EFE.

Según Foro Penal, hasta la noche del miércoles se confirmaron 84 excarcelaciones, ninguna de ellas con libertad plena.

El proceso, anunciado por la presidenta de transición, Delcy Rodríguez, se caracteriza por la ausencia de listados oficiales y la falta de transparencia, lo que genera incertidumbre en familias y organizaciones de derechos humanos.

Delcy Rodríguez anunció el inicio del proceso de excarcelación de presos políticos en Venezuela (Europa Press)

Rodríguez afirmó que, desde diciembre, se han liberado 406 personas; sin embargo, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) verificó solo 102 casos y las cifras oficiales no coinciden con las de organizaciones independientes.

Los liberados enfrentan condiciones judiciales como la obligación de presentarse periódicamente ante tribunales y la prohibición de declarar a medios, explicó Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal, a EFE.

El CLIPP, en un comunicado en X, rechazó que las excarcelaciones se utilicen como estrategia de propaganda política, exigió respeto por el dolor de las víctimas y criticó que los presos políticos sean tratados como “objetos o herramientas de propaganda”.

Datos del Ministerio para el Servicio Penitenciario refieren 99 excarcelaciones el 25 de diciembre, 88 en Año Nuevo y 116 el lunes pasado, sin publicación de listados completos con identidad, fechas, centros de reclusión, condiciones de salida ni estatus jurídico actualizado.

El periodista Luis López fue liberado de prisión recientemente y se pudo reencontrar con su hermana (Reuters)

Además, el CLIPP denunció que en Venezuela han sido detenidas arbitrariamente más de mil personas por motivos políticos y que muchas han sufrido torturas y tratos crueles.

Además, el comité considera que la única solución aceptable es la liberación inmediata, plena e incondicional de todos los detenidos y la anulación de causas judiciales consideradas “manifiestamente espurias”. Esta demanda también la sostienen familiares, defensores de derechos humanos y partidos políticos.

Delcy Rodríguez reiteró el miércoles desde el Palacio de Miraflores que el proceso de excarcelación sigue abierto. El objetivo es “abrir un nuevo capítulo que permita el entendimiento desde la diversidad política”, en coordinación con el sistema judicial.

Además, indicó que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, puso a disposición las listas, aunque estas no han sido difundidas, lo que alimenta las exigencias de transparencia.

Jorge Rodríguez puso a disposición las listas de excarcelaciones, aunque no fueron difundidas al público (EFE)

Por otro lado, la organización Provea denunció dilaciones indebidas y abusos de autoridad, que dificultan la concreción de las liberaciones. Estas declaraciones refuerzan las demandas de ONG y familiares ante la falta de claridad y la persistencia de prácticas arbitrarias.

Las excarcelaciones ocurrieron bajo presión internacional y después de los ataques de Estados Unidos en territorio venezolano, que culminaron con la captura del exdictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

(Con información de EFE)