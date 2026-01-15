América Latina

La formación docente constituye el principal “desafío” para la reforma educativa en El Salvador

La coordinadora de acreditación y doctora en Educación de la UES, Gloria de Vega destaca que la actualización constante del profesorado resulta determinante para el éxito de los cambios en el sistema escolar

Una maestra saluda a los
Una maestra saluda a los estudiantes que llegan a clase en una escuela pública mientras verifica que su cabello y uniformes cumplan con las reglas en San Salvador, El Salvador, el viernes 22 de agosto de 2025. (AP Foto/Salvador Meléndez)

La formación docente representa el principal desafío para la reforma educativa en El Salvador, según la doctora en Educación y coordinadora de acreditación de la Universidad de El Salvador, Gloria Arias de Vega, argumentando que la transformación del sistema educativo debe pasar seis ejes fundamentales, donde la preparación y actualización del profesorado destacan como el aspecto más crítico bajo las circunstancias actuales.

El contexto de las reformas educativas en El Salvador evidencia una ausencia de continuidad a lo largo de las administraciones gubernamentales.

Según Arias de Vega, a diferencia de otros países que estructuraron sus reformas según calendarios previamente establecidos, en El Salvador cada gobierno impulsó planes educativos propios sin consolidar una política de Estado coherente y sostenida.

Esta discontinuidad, generó que los cambios no se aplicaran de forma uniforme y que persistan desigualdades profundas, especialmente entre las zonas rurales y urbanas.

“Las reformas educativas buscan cambios significativos de acuerdo con las necesidades actuales. En distintos países, estas ya están prácticamente programadas para determinados periodos; en nuestro caso, ha sido diferente”, señaló la experta a través de la entrevista matutina Diálogo 21.

La especialista en educación explicó que el proyecto de reforma vigente abarca seis ejes: infraestructura, formación docente, tecnología, educación inicial, dotación de recursos y la participación de las familias.

478 centros escolares públicos han
478 centros escolares públicos han sido intervenidos a nivel nacional. Foto cortesía Ministerio de Educación

Arias de Vega enfatizó que el enfoque actual prioriza la transformación de los métodos de aprendizaje por encima de la simple provisión de materiales didácticos o computadoras. A su juicio, la apuesta del gobierno apunta a un modelo constructivista bajo un enfoque por competencias. No obstante, identificó que el alumnado suele llegar a la educación superior con competencias insuficientes, lo que señala carencias en los niveles previos.

“Cuando hablamos de los desafíos cada uno de los ejes tiene sus propios retos en cada nivel educativo, se tiene que trabajar mucho en diferentes áreas”, argumentando que no se debe solo buscar responsables, sino trabajar en la mejora constante.

Desafíos en la formación docente

Arias de Vega sostuvo que “la formación docente debe responder a las necesidades actuales y a los estándares internacionales”. Destacó la necesidad de cualificar constantemente no solo a los profesores en servicio, sino también a los formadores de formadores, insistiendo en la importancia de la formación continua.

El éxito de la reforma educativa, puntualizó, dependerá también de la responsabilidad de los padres de familia, quienes deben involucrarse de manera efectiva en el proceso y expresar las dudas que puedan surgir sobre los cambios implementados.

Los estudiantes deben asistir con
Los estudiantes deben asistir con uniformes completos y cortes de cabello adecuados. Foto cortesía Ministerio de Educación

En relación a las condiciones estructurales, señaló que los ejes de infraestructura y recursos continúan requiriendo una atención especial. Con los resultados de la más reciente evaluación de matemáticas en el Ministerio de Educación, la especialista sostiene que existe una disparidad en cuanto al nivel de conocimiento de los estudiantes.

La experta subrayó además que los proyectos de educación no arrojan resultados inmediatos, dado que “la educación es un proyecto a largo plazo” y todo avance exige visión sostenida en el tiempo.

En cuanto a la significativa diferencia entre la educación impartida en las zonas rurales y urbanas, Arias de Vega señaló la necesidad de aplicar acciones focalizadas dentro de los planes de la reforma.

“El uso de la tecnología y la inteligencia artificial debe asumirse como una herramienta, pero requiere procesos de formación para padres, docentes y estudiantes, ya que no podemos quedar al margen de su uso y es necesario reeducarnos en este ámbito”, concluyó.

Renovación de las escuelas a nivel nacional

La administración del gobierno salvadoreño le apuesta a una renovación de la infraestructura a nivel nacional a través del plan “Dos escuelas x día”, hasta la fecha las autoridades han intervenido 478 instituciones públicas.

Las renovaciones pretenden la rehabilitación de aulas, sanitarios, techos, áreas recreativas de los centros educativos y el equipamiento tecnológico necesario para la atención de los menores.

