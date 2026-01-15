El Ministro para Latinoamérica británico en Infobae: “He visto de primera mano los desafíos que enfrenta el pueblo ecuatoriano”

Infobae en Ecuador: Reino Unido y el combate al narco

La agenda de seguridad volvió a colocar a Ecuador en el centro del debate internacional. En un contexto marcado por el avance del crimen organizado y el uso del país como corredor clave del narcotráfico hacia Europa, Subsecretario de Estado Parlamentario del Reino Unido, Chris Elmore, visitó esta semana Quito para reforzar la cooperación bilateral en seguridad, justicia y control del tráfico de cocaína.

En medio de una extensa agenda de actividades y reuniones de alto nivel, Elmore concedió a Infobae la única entrevista durante su visita a Ecuador.

El funcionario británico explicó por qué el país, que desde 2019 ha vivido el incremento desmedido de la violencia criminal, se ha convertido en un socio estratégico prioritario para el Reino Unido y cómo Londres busca responder a esta crisis desde una lógica de apoyo institucional.

Infobae en Ecuador: Sobre la cooperación de Reino Unido con el país

Elmore partió de un diagnóstico claro: gran parte de la cocaína que llega a los mercados europeos transita por puertos ecuatorianos. Esa realidad, sostuvo, ha llevado al Reino Unido a concentrar esfuerzos en el país andino y a convertirse en uno de los principales donantes internacionales en apoyo a esta problemática de seguridad.

“Nuestra relación es enormemente importante, particularmente en torno al tránsito de cocaína que pasa por Ecuador hacia el Reino Unido y los mercados europeos”, afirmó.

Aunque la seguridad domina hoy la agenda bilateral, el ministro insistió en que la relación entre ambos países es más amplia. Comercio, inversión, cambio climático y cooperación ambiental, con especial énfasis en Galápagos, forman parte de un vínculo que Londres considera estratégico. Sin embargo, el narcotráfico atraviesa de forma transversal todos esos ámbitos.

El ministro británico Chris Elmore junto a la embajadora británica en Quito, Libby Green y su equipo; en una reunión con la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld. (Cancillería de Ecuador)

Desde la perspectiva británica, Ecuador enfrenta una combinación de factores estructurales que facilitan el tránsito de drogas. Elmore mencionó dos en particular: los puertos y el uso del dólar como moneda oficial, un elemento que, según explicó, introduce un grado de seguridad financiera en las transacciones ilícitas. A esto se suma un componente que el ministro no evitó señalar: la alta demanda de cocaína en Europa y el Reino Unido.

—Desde la perspectiva del Reino Unido, ¿cuál es la principal debilidad en esta situación: la logística, las redes de corrupción, los puertos o la propia demanda europea?

—Creo que existen varios desafíos estratégicos que Ecuador enfrenta y que se convierten en oportunidades para el tránsito de drogas. Uno tiene que ver con los puertos y otro con la moneda. Tener el dólar como moneda introduce un elemento de seguridad en el comercio y en el movimiento de la cocaína. Pero otro desafío importante es el mercado europeo y del Reino Unido. Obviamente existe una alta demanda de cocaína en ese espacio, y debemos reconocerlo.

Las cifras reflejan una asimetría profunda. Mientras el Reino Unido incautó más de 28 toneladas de cocaína entre 2023 y 2024, Ecuador registró alrededor de 10.000 muertes relacionadas con armas de fuego solo el último año. Para Elmore, esta brecha evidencia el costo humano que enfrentan los países de tránsito frente a un problema impulsado por mercados externos.

El ministro británico Chris Elmore y la embajadora británica Libby Green durante una visita a la Policía de Ecuador. (X / Chris Elmore)

Durante su visita, el ministro recorrió instalaciones operativas y mantuvo reuniones con autoridades ecuatorianas del área de seguridad y justicia. Según explicó, la cooperación británica se materializa en apoyo práctico y permanente, no solo en declaraciones políticas. Esto incluye el trabajo directo con funcionarios del Home Office británico que están basados en Quito, quienes colaboran de forma continua con las autoridades locales para ofrecer apoyo técnico y sostener inversiones de carácter estructural.

A ello se suma la capacitación institucional como eje central de la cooperación. Elmore subrayó que el Reino Unido trabaja en programas de formación dirigidos tanto a la Policía como al sistema judicial, con el objetivo de fortalecer capacidades locales y garantizar que el apoyo tenga efectos sostenibles en el tiempo.

“He visto de primera mano algunos de los desafíos que enfrenta el pueblo ecuatoriano. Nuestro rol es asegurarnos de brindar apoyo y servicios para enfrentar esto directamente, incluyendo trabajo sobre el terreno, inversión estructural y capacitación para la policía y la judicatura. Ese apoyo estructural es extremadamente importante para nosotros como Gobierno del Reino Unido”, respondió a este medio.

Las Fuerzas militares de Ecuador apoyan a la seguridad doméstica en las jurisdicciones en estado de excepción.

El ministro fue enfático al marcar los límites de esta cooperación. Londres, aseguró, no participa en procesos de militarización ni trabaja con las Fuerzas Armadas ecuatorianas en operaciones de seguridad interna.

—Cuando el Reino Unido habla de combatir la cocaína en origen, ¿qué significa eso en la práctica y cómo se asegura que esta cooperación fortalezca a las instituciones, en lugar de profundizar la militarización o medidas excepcionales de seguridad?

—No puedo comentar sobre la militarización. No trabajamos con las Fuerzas Armadas ecuatorianas en ese sentido, y ese es un asunto del Gobierno ecuatoriano. Nuestro trabajo es práctico y responde a las necesidades que plantea Ecuador.

La cuestión de la soberanía atraviesa este debate. En un país donde la cooperación internacional en seguridad genera apoyos y recelos, Elmore buscó reiterar que el Reino Unido busca cooperar y no imponer.

El ministro británico Chris Elmore en entrevista con Infobae. (Emily Novoa)

—¿Qué mensaje enviará a los ciudadanos ecuatorianos que consideran necesaria la cooperación internacional en materia de seguridad, pero están preocupados por la soberanía, las libertades civiles y una posible dependencia a largo plazo?

—El Gobierno del Reino Unido respeta absolutamente la soberanía de Ecuador, a su gobierno y a su pueblo. Esto es cooperación y apoyo, no dictar condiciones. Queremos estar aquí mientras se nos necesite, para ayudar a crear capacidades que permanezcan a largo plazo.

La visita del ministro británico deja claro que Ecuador se ha convertido en un nodo central de la estrategia europea contra el narcotráfico. Pero también expone una tensión persistente: mientras los países consumidores reconocen su responsabilidad en la demanda, son los países de tránsito los que enfrentan hoy la violencia, la presión institucional y el mayor costo humano de un mercado global que sigue intacto.