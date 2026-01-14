Cómo impactará el fenómeno de “La Niña” en El Salvador

ARCHIVO: Personas caminan por la plaza Gerardo Barrio, en San Salvador, El Salvador, en marzo de 2024 (Reuters)

El Salvador enfrentará en 2026 condiciones meteorológicas marcadas por el calor, según la experta en meteorología aeronáutica y marítima Sandra Yanira Martínez, quien advirtió que los meses de abril y mayo serán los más calurosos del año. Martínez explicó que el fenómeno de La Niña persistirá hasta febrero de 2026 y que los frentes fríos actuales continuarán sin provocar eventos extremos, según detalló en una entrevista matutina de televisión nacional.

El análisis de Sandra Yanira Martínez para la Entrevista am situó el panorama climático actual dentro de un ciclo natural caracterizado por la influencia de La Niña, fenómeno climático recurrente. Estos ciclos, alternando entre fases cálidas y secas, han guiado históricamente los patrones de lluvias y temperaturas en El Salvador. Martínez enfatizó que la transición a una etapa de neutralidad climática en 2026 responde a la dinámica propia de estos eventos, y que dentro de la variabilidad reciente, no se anticipan desviaciones mayores respecto a años previos.

En 2025 el clima en El Salvador estuvo marcado por el calentamiento extremo, debido a la influencia tardía del fenómeno de La Niña, el Observatorio de Amenazas registró una temporada de lluvias intensas con eventos tipo temporal desde mayo a junio, seguido de una canícula significativa entre julio y agosto que causó sequía meteorológica moderada, afectando la región oriental.

El ambiente permanecerá caluroso en el día, fresco por la noche y un poco frío en la madrugada en El Salvador. Foto cortesía Ministerio de Medio Ambiente

Evolución estacional y afectaciones agrícolas

Según Martínez, la transformación de las fases climáticas afecta directamente las actividades agrícolas. Destacó que el período seco que se aproxima permitirá la floración y renovación de las cosechas de frutas, considerándolo un momento favorable para la producción local.

“Este período seco de la segunda fase a la que vamos a entrar es donde florecen y renacen las cosechas de frutas”, agregó Martínez.

En cuanto a la proyección para los próximos meses, la meteoróloga puntualizó que abril y mayo concentrarán las temperaturas más altas, coincidiendo con el receso vacacional de Semana Santa, lo que supone una atención especial para la población durante esos días.

“El año pasado tuvimos un año récord en cuanto a temperaturas”, señaló la especialista por lo que recomendó tomar medidas de precaución adicionales como la hidratación oportuna, evitar la sobreexposición al sol y el uso de protector solar.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería monitorea plagas y enfermedades, para proteger la salud de los cultivos. Foto cortesía Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Vigilancia y previsiones para 2026

De cara al inicio de 2026, Martínez anticipó una sucesión de vientos del norte y frentes fríos durante el primer trimestre. Señaló que el frente frío esperado para los días siguientes podría alcanzar ráfagas de hasta 60 km/h, aunque insistió en que el comportamiento general de los sistemas meteorológicos se mantendrá dentro de rangos normales. Aclaró que “hemos iniciado este nuevo año con frentes fríos, altas presiones, vientos nortes y baja de temperaturas”.

Martínez concluyó que la observación climática mediante imágenes satelitales seguirá siendo esencial para detectar cualquier posible variación, reforzando el mensaje de estabilidad general transmitido en su conversación con Entrevista am.

“Para el primer trimestre del año, esperamos el ingreso de vientos nortes y varios frentes fríos que serán percibidos en todo el territorio nacional”, detalló la especialista.

Previamente el Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales, del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), indicó que las temperaturas desde diciembre, enero y febrero serán los meses más fríos del año.

Las temperaturas promedio podrían descender hasta los 17° C, dichas condiciones serán más sensibles en las zonas altas y valles del territorio nacional salvadoreño.

En estos meses también pueden presentarse vientos nortes, que hacen que el frío se perciba con mayor intensidad, sobre todo de madrugada y en las primeras horas del día.

Las autoridades señalaron que estás condiciones están influenciadas por el flujo ligeramente acelerado del este y noreste, con un poco de humedad, una vaguada prefrontal, que no tiene apoyo para generar lluvias.