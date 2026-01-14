Acuerdo Mercosur-UE: el sector lácteo de Uruguay y Argentina bajo alerta por la mayor competencia en el mercado de Brasil

Las compras externas de leche en polvo de Brasil dependen sobremanera de la oferta de Argentina y Uruguay (Revista Chacra)

Desde que el viernes se oficializó la disposición de la Unión Europea a firmar un acuerdo con el Mercosur, en los países del bloque regional se empezó a hablar de ganadores y perdedores. En Uruguay, por ejemplo, el sector cárnico es optimista respecto a que podrá tener un aumento de las exportaciones. Pero otros rubros, como el lácteo, ven este acuerdo con preocupación.

El Instituto Nacional de la Leche (Inale) de Uruguay elaboró en diciembre un informe con el impacto que tendría este acuerdo para el rubro. Y una de las conclusiones a las que llega es que “no se anticipan mejoras significativas para el sector lácteo uruguayo”. La puesta en marcha del tratado generaría una “mayor competencia” en el Mercosur, especialmente para el ingreso al mercado brasileño.

En el rubro de los lácteos, el acuerdo que firmarán este sábado los bloques regionales establece, en materia de lácteos, cuotas recíprocas. Para la leche en polvo, el tope está en las 10.000 toneladas; para las fórmulas infantiles, en 5.000 toneladas; y de 30.000 toneladas para los quesos.

Sector lácteo preocupado por impacto del acuerdo Mercosur-UE (EMBRAPA)

Los aranceles disminuirán de forma progresiva durante 10 años hasta llegar al arancel cero.

Este informe, consignado este martes por medios uruguayos, concluye que el acceso que tendrá el Mercosur al mercado europeo será limitado por las características estructurales que tiene.

Mercedes Baraibar, la redactora del estudio, declaró al noticiero Telemundo de Canal 12 que Brasil seguirá siendo un mercado que demandará productos a Argentina y Uruguay. Pero advirtió que el acuerdo implica “condiciones de competencia que son más deterioradas” de las que estaban. “Antes Europa directamente no podía entrar”, explicó.

Esa competencia será tanto en cantidad como en calidad.

El ingreso del queso europeo al mercado sudamericano genera preocupación en productores (Adobe Stock)

Otros de los problemas es que la Unión Europea no es un mercado demandante en el mercado de leche en polvo, tiene protección no arancelaria, cuenta con subsidios y en la zona predominan los intercambios intrarregionales. Además, también lidera el mercado de fórmulas infantiles y tiene una alta reputación en el área de quesos.

“Va a haber una mayor competencia de la Unión Europea principalmente en quesos pero también en leche en polvo, en un mercado que para Uruguay es históricamente importante", dijo Baraibar.

Brasil representa entre un cuarto y un tercio de las exportaciones uruguayas.

Los productos europeos son conocidos en Uruguay, pero a los uruguayos les costará hacerse conocidos en Europa, dijo la técnica.

El “regalo de Navidad” para el gobierno

El gobierno uruguayo esperaba en diciembre tener su “regalo de Navidad”: así había definido el canciller Mario Lubetkin a la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE). Lubetkin dijo este viernes en una rueda de prensa que la discusión que mantenían los países europeos se siguió con un “perfil bajo” desde la región. El canciller confirmó que el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, estará este sábado en Asunción para la firma del acuerdo.

Yamandú Orsi junto a su canciller, Mario Lubetkin (REUTERS/Mariana Greif)

“Se le abre otro panorama completamente diferente al país. Otra oportunidad gigantesca como nunca antes, para un gran crecimiento económico exportador y que eso signifique fuentes de trabajo e inversión”, continuó Lubetkin. El Ministerio de Economía uruguayo publicó sus estimaciones preliminares del impacto del acuerdo. “El acuerdo Mercosur/UE, una vez ratificado por los parlamentos e implementado completamente, abre una gran oportunidad económica para la región, especialmente para Uruguay”, escribió en la red social X el ministro Gabriel Oddone.

De acuerdo con los cálculos primarios, el acuerdo generará un aumento del Producto Interno Bruto (PIB) de Uruguay de algo más de 1,5 puntos porcentuales. Además, las exportaciones de bienes crecerán en el orden del 4%, el nivel de empleo incrementará 0,5% y el salario real tendrá un incremento del 1%.

Oddone señaló que el acuerdo favorecerá también la captación de nuevas inversiones y el aumento de la tasa de crecimiento potencial de la economía del país.

“El acuerdo es un paso muy relevante para la apertura de la economía de Uruguay, así como para la modernización del Mercosur”, escribió Oddone en su posteo.