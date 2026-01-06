América Latina

Kast emplazó a Boric a resguardar la frontera norte: “Nos habría gustado una presencia clara del Estado”

El líder republicano fue proclamado oficialmente como presidente electo por el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel)

Kast asumirá el mando el
Kast asumirá el mando el próximo 11 de marzo.

Pasado el mediodía de este lunes, José Antonio Kast llegó junto a sus esposa y adherentes hasta la sede del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) en Santiago para ser proclamado oficialmente como presidente electo. Tras la ceremonia, “invitó” nuevamente a los inmigrantes irregulares a abandonar el país y de paso, emplazó al Presidente Gabriel Boric a cuidar con más ahínco la frontera norte, recibiendo una dura respuesta del Gobierno.

“Les volvemos a solicitar a los inmigrantes irregulares que salgan de Chile y que desde el exterior, de donde estén, hagan su postulación (para reingresar legalmente). En estos días todos pueden preparar su salida. Nosotros tendremos que mejorar todo lo que es la recepción de datos, porque hoy día sí hay un tema dentro de lo que es migraciones, hay una acumulación de expedientes de distintas personas”, señaló.

“Nosotros lo que hoy día le solicitamos al Presidente de la República es que tome todas las medidas necesarias para resguardar nuestras fronteras. Aquí quedan todavía muchos días de gobierno del presidente Gabriel Boric, él es el que tiene que asumir la responsabilidad de resguardar nuestras fronteras”, agregó a renglón seguido.

De acuerdo al presidente electo, “nos habría gustado una presencia clara del Estado en nuestras fronteras, reuniones con los gobernadores de Arica y Parinacota, de Tarapacá, de Antofagasta, que son los puntos principales por donde se produce esta situación”, criticó.

“La invitación es a que el Presidente de la República asuma su rol, junto con sus ministros, y proteja nuestras fronteras”, cerró enfático.

La vocera Camilla Vallejo recordó
La vocera Camilla Vallejo recordó que fue el Gobierno de Boric el que puso militares en la frontera.

La respuesta del Gobierno

La réplica desde el Gobierno no se hizo esperar y llegó de la mano de su ministra vocera, Camila Vallejo, quien en un punto de prensa recordó que “el Gobierno ya tomó medidas hace rato en materia de fronteras. Cuando llegamos las fronteras estaban descontroladas, no había resguardo militar. Fue el gobierno del presidente Boric el que puso resguardo militar“.

La Secretaria de Estado aseguró que gracias a a la inyección de recursos y de personal el gobierno logró “disminuir casi un 50% los ingresos irregulares que se dispararon en el año 2021, justo el año antes de que ingresáramos a la administración del gobierno”.

Debido a esto, “no podemos sino señalar lo que ha sido la inversión y el trabajo desplegado en la frontera de nuestro país, gracias al gobierno del presidente Boric”.

También detalló que las autoridades de la zona norte se encuentran monitoreando constantemente la situación en la frontera tras la operación de EE.UU para extraer a Nicolás Maduro desde su residencia en Caracas, asunto que “evidentemente cambia el escenario” y “pone una advertencia de las posibles consecuencias nuevamente migratorias, sobre todo de salida de Venezuela a otros países de la región, entre esos Chile”.

Así las cosas, “estamos ahí con un trabajo desplegado no solo del presidente, sino también de los ministerios y los servicios correspondientes que tienen tareas en ese ámbito”, remató la también militante comunista.

Cabe señalar que la última vista del mandatario chileno a la frontera norte fue en octubre del 2025, cuando llegó hasta Colchane, en la frontera con Bolivia, para lanzar las etapas II y III del Sistema Integrado de Fronteras (Sifron), que incluye el uso de drones y tecnología avanzada para fortalecer el control migratorio.

