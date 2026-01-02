La Diablada de Píllaro: la fiesta de demonios que cada enero reinventa la identidad andina de Ecuador

(Ecuador Travel)

Cada año, entre el 1 y el 6 de enero, una pequeña ciudad andina del centro de Ecuador se transforma por completo. Las calles de Píllaro, en la provincia de Tungurahua, se llenan de figuras demoníacas de enormes cuernos, máscaras rojas y negras, música estridente y danzas ininterrumpidas que se prolongan durante horas. No se trata de una celebración religiosa en el sentido tradicional ni de un carnaval al uso. Es la Diablada de Píllaro, una de las manifestaciones culturales más singulares del país y, al mismo tiempo, una de las menos conocidas fuera de sus fronteras.

Para un observador extranjero, la escena puede resultar desconcertante: diablos bailando en pleno Año Nuevo, familias enteras disfrazadas, niños y adultos compartiendo el mismo rito, y una comunidad que parece celebrar al demonio. Sin embargo, la Diablada no exalta el mal ni la transgresión religiosa. Al contrario, es una fiesta de identidad, memoria y renovación, profundamente arraigada en la historia local y en las formas de resistencia cultural de los pueblos andinos.

El origen de la Diablada de Píllaro se remonta a la época colonial y está envuelto en varias versiones transmitidas oralmente. Una de las más difundidas sostiene que los indígenas de la zona se disfrazaban de diablos como forma de burla y protesta frente a los abusos de los hacendados y la imposición religiosa española.

(Viceministerio de Cultura y Patrimonio)

Vestirse de demonio era, en ese contexto, una manera simbólica de rechazar el poder colonial y apropiarse de aquello que la Iglesia condenaba. Otra versión atribuye el nacimiento de la tradición a conflictos entre comunidades vecinas, cuando jóvenes pillareños se disfrazaban de diablos para ahuyentar a pretendientes foráneos que cortejaban a las mujeres del pueblo. Más allá de la anécdota, todas las narraciones coinciden en un punto: la Diablada nació como un acto de resistencia y afirmación colectiva.

Con el paso del tiempo, aquella expresión espontánea se convirtió en una celebración estructurada que ha sobrevivido durante más de un siglo. En 2009, el Estado ecuatoriano la declaró Patrimonio Cultural Inmaterial, reconociendo su valor histórico y simbólico.

(Viceministerio de Cultura y Patrimonio)

Desde entonces, lejos de folklorizarse o diluirse, la fiesta ha ganado fuerza y participación, consolidándose como un ritual identitario que atraviesa generaciones.

La Diablada se celebra durante seis días consecutivos, del 1 al 6 de enero. En ese periodo, más de una decena de comunidades rurales y barrios de Píllaro organizan comparsas, conocidas localmente como partidas, que recorren las principales calles del cantón. Cada partida puede reunir entre cientos y miles de participantes. No hay espectadores pasivos: el pueblo entero se involucra, ya sea bailando, tocando música, preparando comida o recibiendo a los visitantes.

(Ecuador Travel)

El personaje central es el diablo pillareño, fácilmente reconocible por su máscara artesanal. Estas máscaras, elaboradas a mano con papel, engrudo y secadas al sol, se adornan con cuernos y colmillos reales de animales, además de pintura brillante y rasgos exagerados. No hay dos iguales. Cada una es una obra única que puede tardar meses en completarse y que refleja la creatividad de su portador. El traje suele ser rojo, con flecos dorados, capa, medias del mismo color y un látigo que acompaña los movimientos del baile.

Pero la Diablada no es solo de diablos. A su alrededor aparecen otros personajes que completan la escena: las guarichas, hombres disfrazados de mujer que representan la picardía y la abundancia; los capariches, que barren simbólicamente el camino para “limpiar” las malas energías del año anterior; las parejas de línea, que bailan de forma continua y coordinada durante todo el recorrido; y figuras cómicas que interactúan con el público. Cada rol tiene un significado y una función dentro del ritual colectivo.

La música es constante. Bandas populares interpretan ritmos tradicionales andinos como sanjuanitos, albazos y pasacalles, marcando el paso de los bailarines durante horas. El baile no se detiene: es parte esencial del sentido de la fiesta. En la cosmovisión andina, moverse, danzar y hacer ruido es una forma de activar la vida, de espantar la desgracia y de empezar el nuevo ciclo con energía.

(Ecuador Travel)

Desde el punto de vista simbólico, la Diablada funciona como un rito de renovación. Los participantes “entregan” al diablo las penas, conflictos y frustraciones del año que termina, para iniciar uno nuevo con esperanza. Por eso se celebra en enero, en coincidencia con el calendario cristiano, pero desde una lógica cultural propia, marcada por el sincretismo entre creencias indígenas y tradiciones coloniales.

En las últimas décadas, la Diablada de Píllaro también se ha convertido en un potente atractivo turístico. Miles de visitantes nacionales y extranjeros llegan cada año atraídos por la singularidad del evento. La ciudad alcanza ocupación hotelera plena, los restaurantes y comercios locales incrementan sus ingresos y la fiesta se proyecta como una vitrina cultural del Ecuador andino. Sin embargo, para los pillareños, el turismo es un efecto secundario, no el objetivo principal. La prioridad sigue siendo mantener viva la tradición y transmitirla a las nuevas generaciones.