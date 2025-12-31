Chile: Diputados de la oposición pidieron la salida del ministro de Justicia tras nuevo error de Gendarmería que dejó en libertad a un reo

Este martes, además, 42 gendarmes quedaron en prisión preventiva en la llamada “Operación Apocalipsis”, que desbarató una red de corrupción de uniformados que cobraban por dejar pasar celulares, droga, comida y enseres al interior de las cárceles Santiago 1 y de San Joaquín.

Diputados de Renovación Nacional (RN) exigieron este martes la renuncia del ministro de Justicia, Jaime Gajardo, luego de que Gendarmería de Chile reconociera que por error dejaron en libertad a un reo que debía entrar a cumplir prisión preventiva en un penal santiaguino, justo el 24 de diciembre.

El funcionario responsable fue sancionado y apartado de sus funciones, en “un claro mensaje de que no permitiremos que errores administrativos comprometan la integridad del sistema judicial”, tal como señalaron desde la institución mediante un comunicado.

“Se notificó de inmediato al Ministerio Público para que inicie la indagatoria correspondiente, en la que Gendarmería cooperará plenamente para esclarecer cada detalle de este incidente inaceptable”, agregaron.

“En Gendarmería, estamos revisando y fortaleciendo nuestros protocolos de ingreso a prisión preventiva para garantizar que situaciones como ésta no se repitan. La aplicación de la Ley es nuestra prioridad y actuaremos con firmeza ante cualquier incumplimiento”, cierra la declaración pública.

Cabe señalar que este año otros tres presos han sido liberados por errores administrativos de la misma índole -uno en julio en Santiago, otro en agosto en Temuco y el tercero a principios de diciembre en Rancagua-, mientras que este martes 42 gendarmes quedaron en prisión preventiva en la llamada “Operación Apocalipsis”, que desbarató una red de corrupción de uniformados que cobraban por dejar pasar celulares, droga, comida y enseres al interior de las cárceles Santiago 1 y de San Joaquín.

Debido a todos estos hechos, el Presidente Gabriel Boric anunció una profunda reforma a Gendarmería de Chile a fin de traspasar dicha institución desde el Ministerio de Justicia al de Seguridad, asunto que no cayó nada bien en la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), desde donde manifestaron su “más profundo repudio y rechazo” a la medida, asegurando que se trata de un "acto unilateral" en el que no se les ha tomado en cuenta.

La cartera del ministro Jaime Gajardo es la encargada de fiscalizar la labor de Gendarmería.

Oposición pide renuncia del ministro Gajardo

Así las cosas, mediante un comunicado de prensa la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) exigió la renuncia del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, y la del Director Nacional de Gendarmería, Rubén Pérez.

De acuerdo a los parlamentarios, la serie de errores cometidos por la institución representan “un enorme riesgo para la seguridad de la población, ya que implican la puesta en libertad de imputados o condenados por delitos graves (...) y ponen un manto de duda sobre el recto actuar de Gendarmería, que es hoy objeto de una investigación con ocasión de las serias tramas de corrupción que han salido a la luz pública”.

Por ello, los diputados aseguraron que Gajardo tiene una "responsabilidad política” puesto que “a él le cabe la supervigilancia y la coordinación con Gendarmería de Chile de conformidad con la legislación orgánica de la cartera que encabeza”.

“Sabemos que la continuidad de los ministros de Estado depende de la confianza del Presidente de la República, pero no es menos cierto que desde el Congreso Nacional hemos puesto a disposición del gobierno una serie de herramientas normativas para dar combate a la delincuencia, y que no es posible que esos esfuerzos terminen boicoteados por reiteradas negligencias de un servicio cuya supervigilancia corresponde por mandato legal al Ministro de Justicia y Derechos Humanos”, remataron los legisladores.