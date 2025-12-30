Detienen al exministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo Del Castillo, cuando intentaba abordar un vuelo internacional

Fotografía de archivo del ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo. EFE/ Luis Gandarillas

El exministro de Gobierno (Interior) de Bolivia, Eduardo Del Castillo, fue retenido por la Policía la madrugada de este martes en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, cuando intentaba viajar fuera del país.

Según reportes de prensa, el exministro fue detenido después de haber pasado los controles de Migración para abordar un vuelo a Chile junto a su esposa y sus hijas.

Del Castillo fue trasladado inicialmente a las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) del municipio de Warnes. En un breve contacto con la prensa al llegar a la Felcc, el exministro de Luis Arce calificó su retención como “un tema político”.

A las 6:00 fue trasladado a la oficina central anticrimen de Santa Cruz de la Sierra, donde se encuentra actualmente.

Del Castillo, de 38 años, fue ministro durante casi toda la gestión de Luis Arce (2020-2025) y una figura con alta visibilidad política dentro del gabinete.

Durante su gestión enfrentó interpelaciones por asuntos relacionados con seguridad y denuncias de tráfico de vehículos robados, y mantuvo tensas relaciones con sectores del Movimiento Al Socialismo (MAS) alineados al expresidente Evo Morales (2006-2019).

En 2025 renunció a su cargo para ser candidato presidencial por el MAS en las elecciones generales en las que obtuvo el 3% de votos.

Su retención se da 20 días después de la aprehensión del expresidente Arce, quien se encuentra con detención preventiva en la cárcel de San Pedro, en La Paz, en el marco de una investigación por presunta corrupción y malversación de fondos públicos vinculada a su gestión como ministro de Economía durante el mandato de Morales.