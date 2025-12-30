América Latina

Detienen al exministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo Del Castillo, cuando intentaba abordar un vuelo internacional

El exministro de Luis Arce había pasado el control de Migración en el aeropuerto de Viru Viru la madrugada de este martes.

Guardar
Fotografía de archivo del ministro
Fotografía de archivo del ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo. EFE/ Luis Gandarillas

El exministro de Gobierno (Interior) de Bolivia, Eduardo Del Castillo, fue retenido por la Policía la madrugada de este martes en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, cuando intentaba viajar fuera del país.

Según reportes de prensa, el exministro fue detenido después de haber pasado los controles de Migración para abordar un vuelo a Chile junto a su esposa y sus hijas.

Del Castillo fue trasladado inicialmente a las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) del municipio de Warnes. En un breve contacto con la prensa al llegar a la Felcc, el exministro de Luis Arce calificó su retención como “un tema político”.

A las 6:00 fue trasladado a la oficina central anticrimen de Santa Cruz de la Sierra, donde se encuentra actualmente.

Eduardo Del Castillo, exministro de
Eduardo Del Castillo, exministro de Gobierno de Bolivia, fue retenido por la Policía en el aeropuerto de Viru Viru. Santa Cruz, 30 de diciembre de 2025.

Del Castillo, de 38 años, fue ministro durante casi toda la gestión de Luis Arce (2020-2025) y una figura con alta visibilidad política dentro del gabinete.

Durante su gestión enfrentó interpelaciones por asuntos relacionados con seguridad y denuncias de tráfico de vehículos robados, y mantuvo tensas relaciones con sectores del Movimiento Al Socialismo (MAS) alineados al expresidente Evo Morales (2006-2019).

En 2025 renunció a su cargo para ser candidato presidencial por el MAS en las elecciones generales en las que obtuvo el 3% de votos.

Su retención se da 20 días después de la aprehensión del expresidente Arce, quien se encuentra con detención preventiva en la cárcel de San Pedro, en La Paz, en el marco de una investigación por presunta corrupción y malversación de fondos públicos vinculada a su gestión como ministro de Economía durante el mandato de Morales.

Temas Relacionados

BoliviaEduardo Del Castillo

Últimas Noticias

Murió un enfermero uruguayo en Ucrania: se había ido a la guerra como voluntario sin avisar a su familia

La muerte de Eduardo Castro durante un bombardeo ha generado conmoción en el sector de la salud de su ciudad, Mercedes. Sus parientes creían que estaba en el exterior, pero no en el frente ucraniano

Murió un enfermero uruguayo en

Machado felicitó al presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, y lo calificó como un “aliado fundamental para la transición” en Venezuela

“En nombre de los venezolanos, le deseo el mayor de los éxitos y le ratifico nuestro apoyo. Muy pronto construiremos fuertes lazos entre nuestras dos naciones libres y democráticas”, escribió la premio Nobel de la Paz en la red social X

Machado felicitó al presidente electo

Nuevas protestas en Bolivia por el fin del subsidio al combustible: sindicatos y mineros anunciaron una huelga de hambre

Los dirigentes exigieron la derogación del decreto presidencial y afirmaron que mantendrán las medidas hasta obtener una respuesta del gobierno

Nuevas protestas en Bolivia por

El Consejo Nacional Electoral de Honduras advirtió que no permitirá que se “fracture el orden constitucional”

Las responsables del CNE sostienen que las maniobras dilatorias forman parte de un “patrón sistemático” destinado a “forzar la repetición de las elecciones”

El Consejo Nacional Electoral de

Quién fue Nelson Flores, pieza clave del narco entre los Mara Salvatrucha y la Mafia Mexicana en Tijuana

El ascenso de luchas internas y nuevas alianzas criminales marcó una era de incertidumbre en la zona fronteriza

Quién fue Nelson Flores, pieza
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿La Argentina es cara o

¿La Argentina es cara o barata?: cuánto cuesta comprar los mismos productos en comparación con otros 9 países

La Policía Nacional detiene en Málaga a un grupo criminal que robó hasta 200.000 euros recorriendo la Costa del Sol en autocaravana

Iván Archivaldo entregó a su suegro, cuñado y a “El Panu” por filtraciones, según José Luis Montenegro

Imputados tres adolescentes en Cartagena por difundir imágenes creadas con IA de sus compañeras de instituto sin ropa

Calor extremo: rige una alerta naranja para la Ciudad de Buenos Aires

INFOBAE AMÉRICA
Foro NESI vuelve a lanzar

Foro NESI vuelve a lanzar 'BarES' para proteger los bares rurales como motores sociales de la 'España vaciada'

José Tomé oficializa su renuncia a la presidencia de la Diputación de Lugo: "No pararé hasta saber qué hay detrás"

UGT pide una senda "ambiciosa" de subida salarial en 2026 que mejore el poder adquisitivo de trabajadores

Bielorrusia publica un vídeo sobre el despliegue en su territorio del misil hipersónico ruso 'Oreshnik'

Dos pacientes del Hospital Virgen del Rocío, primeros a nivel mundial en probar un fármaco para una rara patología

ENTRETENIMIENTO

“Melania”: El documental de Melania

“Melania”: El documental de Melania Trump que revela los secretos mejor guardados de su paso por la Casa Blanca

“Estuve nervioso antes de cada película que lancé”: James Cameron explicó la presión que sintió detrás de “Avatar: Fuego y Ceniza”

Russell Crowe cuestionó la obsesión de Hollywood con las secuelas y explicó por qué “Gladiador” no debía continuar

Mia Goth habló sobre cómo Star Wars influyó en su arte y qué espera del nuevo papel en su nueva película

La película de Robert Redford que recomiendan expertos en salud mental