El conteo de votos para alcaldías y diputados prolonga la espera de los resultados oficiales en Honduras

El organismo electoral tiene plazo hasta el 30 de diciembre para resolver impugnaciones y publicar los datos oficiales

El Consejo Nacional Electoral aún revisa 305 actas con inconsistencias en Tegucigalpa (EFE)

En Honduras, tras las elecciones generales del 30 de noviembre, los resultados finales para alcaldías y diputados aún no se han definido, lo que incrementa la expectativa y la tensión en distintos sectores del país.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró a Nasry “Tito” Asfura del Partido Nacional como presidente electo, pero la atención se centra en la definición de los cargos municipales y legislativos, especialmente en la capital, Tegucigalpa.

En la disputa por la alcaldía del Distrito Central, Jorge Aldana, actual alcalde y candidato por el Partido Libertad y Refundación (Libre), espera el resultado del recuento final. Este político considera imprescindible una revisión exhaustiva de las actas para que el resultado genere confianza en la ciudadanía.

Jorge Aldana reclama el conteo “voto por voto” en la alcaldía del Distrito Central (EFE)

Aldana afirmó: “La hemos asumido con mucha valentía. Sabemos que este proceso electoral ha sido muy complejo de principio a fin”. Desde una carpa junto al Centro Logístico Electoral del CNE, el candidato exige el conteo “voto por voto” de las actas con inconsistencias, convencido de que los resultados lo favorecen.

Juan Diego Zelaya, principal rival de Aldana y candidato del Partido Nacional, también sostiene haber ganado la alcaldía, aunque reconoce que la diferencia sería muy estrecha.

Juan Diego Zelaya sostiene que ha ganado la alcaldía de Tegucigalpa (Reuters)

La diferencia entre ambos candidatos sería de unos 600 votos, según los registros en disputa, mientras el conteo oficial permanece pendiente por la revisión de 305 actas electorales, de un total de 2.792 con inconsistencias en Tegucigalpa.

La demora en los resultados definitivos obedece a complicaciones administrativas, técnicas y a amenazas contra miembros del CNE, como la presidenta Ana Paola Hall y la consejera Cossette López. La entidad tiene plazo hasta el 30 de diciembre para presentar los resultados completos, en un contexto que ha requerido la instalación de Juntas Especiales de Verificación y Recuento.

Ana Paola Hall, presidenta del CNE, ha recibido amenazas durante el escrutinio (Reuters)

El escrutinio enfrenta una fase crítica debido a la fecha límite fijada por la Ley Electoral, que obliga al CNE a resolver todas las inconsistencias e impugnaciones antes del 30 de diciembre.

En el ámbito municipal, la situación mantiene expectantes a los habitantes de Tegucigalpa, donde la tradición conservadora de la ciudad se enfrenta al reclamo de transparencia del candidato de izquierda. Como subrayó Jorge Aldana a EFE: “Nadie se imaginó estar casi 30 días después, aún en ascuas, esperando resultados electorales que den confianza en la población”. El alcalde saliente expresó que, de haber tenido datos en su contra, habría reconocido el triunfo de su adversario “como un demócrata”.

El proceso incluye la elección de 128 diputados para el Parlamento local y 20 para el Parlamento Centroamericano, junto con las 298 alcaldías del país. El diario local La Prensa informó que el CNE mantiene su compromiso de cumplir los plazos legales y finalizar la declaratoria general en tiempo, a pesar de las dificultades y de la presión social por resultados claros.

(Con información de EFE)

