La Central Obrera Boliviana se reunirá para definir acciones tras una jornada de enfrentamientos en La Paz

Afiliados a la Central Obrera Boliviana protagonizaron una marcha que terminó con enfrentamientos con la Policía en La Paz, Bolivia. 23 de diciembre de 2025. REUTERS/Claudia Morales

Al no haber logrado acuerdos con el Gobierno, la Central Obrera Boliviana (COB) anunció que mantendrá las movilizaciones en rechazo al Decreto Supremo 5503 que, entre otros aspectos, levantó el subsidio estatal de los combustibles, lo que provocó el incremento del precio del diésel y la gasolina.

Al salir del encuentro con el Gobierno en la Casa Grande del Pueblo, el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, informó a los medios locales que la administración de Paz no está dispuesta a abrogar la norma, por lo que el ente convocará a sus afiliados para una reunión ampliada en la que definirán las acciones que van a asumir.

“Hay una negativa del Gobierno central, en ese marco, también nosotros responsablemente vamos a informar a nuestras bases. Hubo reunión, hemos escuchado la propuesta del Ejecutivo de manera puntual, no hay la intención de abrogar el DS 5503 y nosotros como COB vinimos con esa posición”, manifestó Argollo.

El secretario de la COB agregó que las movilizaciones podrían haberse evitado si el decreto hubiera sido socializado antes de su promulgación. “Le hemos hecho conocer la molestia que debería haberse socializado con anterioridad y tal vez nos hubiéramos evitado muchos problemas”, indicó.

Mineros marchan para protestar contra la decisión del presidente Rodrigo Paz de eliminar los subsidios a los combustibles en La Paz, Bolivia, el lunes 22 de diciembre de 2025. (Foto AP/Freddy Barragán)

En una entrevista con Infobae, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, señaló que este tipo de medidas “no se consensúan” y que no hubo socialización “para evitar entrar en un proceso especulativo”.

Sin embargo, tras su promulgación el 17 de diciembre, algunos ministros iniciaron mesas de diálogo para informar el alcance de la norma y lograr el respaldo de diferentes sectores sociales.

El viceministro de Coordinación Legislativa, Wilson Santamaría, señaló que esperaran la reunión de los afiliados de la COB para que se apruebe un cuarto intermedio en las protestas que permita iniciar el diálogo con el Gobierno. “Varios de los sectores que la componen ya han establecido esta lógica de diálogo”, afirmó el viceministro y lamentó “la intransigencia de algunos dirigentes” que exigen la abrogación de la norma.

Este martes hubo enfrentamientos entre sectores afiliados a la COB —como la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia y el Magisterio Urbano— y la Policía Boliviana durante una marcha en la sede de Gobierno.

Un minero lanza un petardo durante la marcha contra el Decreto Supremo 5503 en La Paz, Bolivia. 22 de diciembre de 2025. REUTERS/Claudia Morales

Cuando los manifestantes intentaron ingresar a la Plaza Murillo, donde se encuentran las sedes del Ejecutivo y Legislativo, fueron reprimidos por la Policía con gases lacrimógenos y éstos respondieron con petardos y cachorros de dinamita, según el reporte de los medios locales. La refriega provocó al menos seis heridos y la aprehensión de un dirigente sindical.

El Decreto Supremo 5503 adopta un paquete de medidas excepcionales para enfrentar la crisis económica que atraviesa la nación desde hace más de dos años, marcada por una inflación reciente y la escasez de dólares y combustibles, a raíz de la debacle de la industria de los hidrocarburos.

La disposición que generó mayor controversia tiene que ver con la eliminación del subsidio estatal a los combustibles que se traduce en la duplicación del precio de la gasolina y la triplicación del diésel, que habían estado fijos a un precio significativamente más bajo que el internacional durante más de 20 años.

El decreto también incluye un mecanismo exprés de aprobación de contratos sobre los recursos naturales, privilegios para la inversión extranjera y algunas medidas de contención social como el aumento del Salario Mínimo Nacional en 20%, el incremento de algunos bonos sociales y la implementación de un Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), que otorgará transferencias monetarias de 450 bolivianos anuales (64 dólares) a los sectores más vulnerables.