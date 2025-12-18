América Latina

Una por una: todas las medidas del decreto supremo firmado por el presidente de Bolivia

El escrito dispone acciones inmediatas para estabilizar la macroeconomía y recuperar la liquidez interna. También busca fortalecer las reservas internacionales y garantizar el abastecimiento de combustibles y energía

Guardar
Rodrigo Paz advirtió que "no
Rodrigo Paz advirtió que "no es fácil lo que viene" en Bolivia (EFE)

El Gobierno de Bolivia ha declarado la Emergencia Económica, Financiera, Energética y Social en todo el país, adoptando un paquete de medidas excepcionales para enfrentar la crisis estructural que atraviesa la nación. El Decreto Supremo N° 5503, firmado por el presidente Rodrigo Paz Pereira y su gabinete, establece acciones inmediatas para estabilizar la macroeconomía, recuperar la liquidez interna, fortalecer las reservas internacionales y garantizar el abastecimiento de combustibles y energía, con el objetivo de reactivar la producción, la inversión y el empleo, así como modernizar y transparentar la administración pública.

Entre las disposiciones más relevantes del decreto, se destaca la fijación del Salario Mínimo Nacional en 3.300 pesos bolivianos (Bs), lo que representa un incremento del 20% respecto a 2025, y la implementación de un Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), que otorgará transferencias monetarias de Bs 150 mensuales a los sectores más vulnerables durante un periodo de hasta doce meses. Además, se incrementa la Renta Dignidad en Bs 150 para quienes no perciben jubilaciones contributivas y se establece el Bono Juancito Pinto en Bs 300 por estudiante para la gestión 2026.

El decreto atribuye la crisis actual a la gestión anterior, señalando que el país enfrenta el mayor desabastecimiento de combustibles de su historia, con filas de más de una semana, paralización productiva, inflación y un déficit fiscal acumulado de más de USD 30 mil millones en cinco años. Según el texto, la corrupción y la mala administración provocaron el agotamiento de las reservas internacionales, que pasaron de USD 15.100 millones en 2014 a USD 2.300 millones en 2023, y la reducción del oro monetario del Banco Central de Bolivia de 42 a 22 toneladas, de las cuales seis ya están comprometidas.

El presidente boliviano Rodrigo Paz
El presidente boliviano Rodrigo Paz (REUTERS)

En el ámbito técnico, el decreto denuncia que el modelo de subsidio a los combustibles resultó insostenible, incentivando el contrabando de aproximadamente el 30% de la producción nacional hacia países vecinos, según estudios de YPFB y organismos internacionales. La infraestructura energética fue descuidada, con inversiones inferiores al 40% de lo necesario para el mantenimiento básico, lo que generó cuellos de botella logísticos y justificó importaciones sobrefacturadas. Además, se señala que la política de precios administrados creó un diferencial de hasta el 60% con países limítrofes, favoreciendo redes de contrabando con complicidad de funcionarios públicos.

En materia de inversiones, el decreto crea un Régimen Extraordinario de Protección y Promoción de Inversiones para nacionales y extranjeros, garantizando estabilidad jurídica y tributaria por hasta quince años y trato no discriminatorio. Se priorizan sectores estratégicos como minería, hidrocarburos, energía, agroindustria, infraestructura y manufactura exportadora. Para agilizar la aprobación de proyectos, se implementa un procedimiento FAST TRACK con un plazo máximo de treinta días calendario y la creación de una Ventanilla Única de Inversiones Estratégicas bajo el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En el plano fiscal y tributario, se establecen incentivos para la producción nacional, como la imputación adicional del 20% del IVA en compras de productos hechos en Bolivia hasta 2027, la posibilidad de depreciación acelerada de activos fijos adquiridos entre 2025 y 2026, y deducciones excepcionales para créditos incobrables y aportes patronales. Se introduce el Sistema Integrado Especial de Transición para Emprendedores al Régimen General (SIETE-RG), un monotributo del 5% sobre ventas brutas para empresas unipersonales y profesionales independientes con ingresos anuales de hasta Bs 250.000.

Según Paz, “la quita de
Según Paz, “la quita de subsidios no significa abandono, sino orden y justicia”. Esta medida se enmarca en el objetivo declarado de transferir gradualmente al sector privado el abastecimiento nacional de combustibles (REUTERS)

En cuanto al comercio exterior, se eliminan las autorizaciones previas de importación emitidas por el SENAVEX para agilizar el abastecimiento interno y se suprime la exigencia del Certificado de Abastecimiento Interno y Precio Justo para la exportación de productos agropecuarios e industriales, restableciendo la libertad de exportación de maíz, sorgo, azúcar y carne. El Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua será responsable de reglamentar mecanismos de monitoreo del abastecimiento interno sin fijación de precios.

El decreto también contempla un Régimen Extraordinario de Regularización y Repatriación de Capitales, permitiendo la declaración voluntaria de activos no registrados, con incentivos tributarios como una alícuota del 0% si los fondos permanecen veinticuatro meses en el sistema financiero nacional o se destinan a inversiones productivas, y del 5% si se retiran antes de ese plazo. La información proporcionada será confidencial y no podrá ser utilizada en otros procesos administrativos o judiciales.

En el sector energético, se fijan precios transitorios para los combustibles: gasolina especial a 6,96 Bs/litro, diésel oil a 9,80 Bs/litro, gasolina premium a 11,00 Bs/litro, gasolina de aviación a 10,57 Bs/litro, kerosene a 5,64 Bs/litro, jet fuel a 10,74 Bs/litro, gasoil a 5,69 Bs/litro y GLP a 2,25 Bs/kg.

Estos valores se mantendrán durante seis meses, tras los cuales se aplicará una nueva metodología de ajuste. El precio del Gas Natural Vehicular (GNV) se establece en 2,73 Bs/m³ por el mismo periodo. Además, se retira temporalmente el diésel de la lista de sustancias controladas para garantizar el abastecimiento, suspendiendo la exigencia de autorización previa para su importación durante un año.

El precio de la gasolina
El precio de la gasolina especial subirá de 3,79 a 6,96 pesos bolivianos, mientras que el diésel pasará de 3,74 a 9,80 pesos bolivianos. Esta decisión forma parte de la estrategia del Ejecutivo para contener el gasto público y combatir el contrabando de carburantes hacia países vecinos (Shutterstock)

En el ámbito financiero, se habilita el diferimiento automático de créditos para vivienda de interés social y para micro y pequeñas empresas por hasta seis meses, a solicitud de los prestatarios, sin que ello implique penalizaciones, incremento de tasas de interés ni afectación de la calificación crediticia. Las entidades financieras y aseguradoras deberán ajustar sus sistemas para implementar estas medidas y reportar a la ASFI el número y monto de créditos diferidos.

El decreto faculta a la Administración Tributaria a declarar de oficio la prescripción de intereses y sanciones administrativas sobre obligaciones tributarias generadas hasta el 31 de octubre de 2025, con exclusión de casos judicializados, retenciones no enteradas o delitos tributarios. La baja automática deberá formalizarse en un plazo de ciento ochenta días.

En materia de control gubernamental, se introduce la figura de las Auditorías de Cumplimiento Exprés, que permitirán evaluar el uso de recursos públicos en plazos extraordinariamente reducidos, con el fin de detectar desviaciones, responsabilidades civiles o penales y evitar demoras en la recuperación de fondos estatales. Estas auditorías podrán ser realizadas por la Contraloría General del Estado y las unidades de auditoría interna de todas las entidades públicas.

El decreto establece la prelación normativa de sus disposiciones sobre cualquier otra norma incompatible mientras dure la emergencia económica y ordena la coordinación interinstitucional entre los ministerios, el Banco Central de Bolivia, gobiernos autónomos y entidades reguladoras para su ejecución. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas deberá presentar informes técnicos bimestrales al Consejo de Ministros sobre el avance e impacto de las medidas adoptadas.

Finalmente, se instruye al Banco Central de Bolivia a transitar hacia un nuevo régimen cambiario para fortalecer la estabilidad macroeconómica y la competitividad externa, en coordinación con la ASFI, la Aduana Nacional y otras entidades, asegurando la transparencia y trazabilidad de las operaciones de comercio exterior y flujos de divisas.

Temas Relacionados

BoliviaDecreto SupremoRodrigo PazLa PazCombustiblesÚltimas noticias América

Últimas Noticias

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció el fin de los subsidios a los combustibles en el país

La administración boliviana informó que los valores de la gasolina y el diésel aumentarán de manera considerable, como parte de una política para reducir el gasto estatal y frenar el tráfico ilegal de carburantes

El presidente de Bolivia, Rodrigo

El Congreso de Brasil aprobó una ley que recorta la condena a Bolsonaro y los implicados en el intento de golpe de Estado

El proyecto, que aún debe ser promulgado por el Ejecutivo, establece criterios diferenciados entre organizadores y participantes sin mando en los hechos golpistas

El Congreso de Brasil aprobó

Tensión en Honduras: Xiomara Castró pidió a la Policía “cerrar el paso” a intentos de ruptura constitucional

La mandataria exhortó a las fuerzas de seguridad a asumir un “papel histórico” en medio de la crisis postelectoral, mientras el país sigue sin resultados oficiales y el oficialismo queda relegado en el recuento preliminar.

Tensión en Honduras: Xiomara Castró

El CNE de Honduras denunció bloqueos al escrutinio por parte de los partidos: “Lo único que falta es que le metan fuego”

La consejera Cossette López advirtió que el proceso depende de la disposición de las organizaciones políticas para acreditar a sus representantes y retomar la revisión de votos

El CNE de Honduras denunció

Nicaragua otorgó una nueva licencia a una minera china y eleva a 800.000 hectáreas las concesiones en el país

Organizaciones ambientales como Fundación del Río denunciaron violaciones a leyes indígenas y la apertura de áreas protegidas para la minería

Nicaragua otorgó una nueva licencia
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Jabad Argentina celebró Janucá con

Jabad Argentina celebró Janucá con el tradicional encendido del candelabro que iluminó Palermo

Ganadores del Sinuano Noche: revise los resultados del 17 del diciembre

Estos son los municipios que conforman el “Triángulo de las Bermudas” del huachicol en Guanajuato

Cuentas bancarias de “El Marro” ya estaban bloqueadas en México por posibles vínculos con huachicol, anunció la UIF

Bloqueos viales y manifestaciones en CDMX y Edomex hoy 17 de diciembre: reducción de carriles por obras sobre Av Sur 122

INFOBAE AMÉRICA
El salario más alto en

El salario más alto en las grandes empresas es en promedio 111 veces superior a la nómina media, según Oxfam

Maduro asegura que EEUU va a "amarrar las manos" a quienes quieren una "guerra del petróleo" en el continente

Mueren al menos diez personas, entre ellas tres menores, en un accidente aéreo en el centro de México

Feijóo retoma este martes su agenda electoral con actos en Zahínos y Jerez de los Caballeros (Badajoz)

Condenada a ocho años de cárcel una francesa tras ser repatriada desde Siria, por unirse a Estado Islamico

ENTRETENIMIENTO

Estos son los planes de

Estos son los planes de James Cameron después de ‘Avatar’: “Avatar no puede absorber toda mi creatividad”

Jake Connelly revela cómo “Stranger Things” lo llevó a ser blanco de burlas en la escuela

La vez que Jennifer Lawrence usó píldoras para dormir durante el rodaje de “Los Juegos del Hambre”

Lane Rogers, influencer y creador de contenido, murió a los 31 años en un accidente de moto

Se revela la causa de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele Singer