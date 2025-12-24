América Latina

Habilitan remate de varios autos de alta gama de imputada por megaestafa ganadera en Uruguay

La Justicia levantó el embargo de varios vehículos que eran propiedad de Gustavo Basso, el socio de Conexión Ganadera que se suicidó antes de que estallara en público la crisis de la empresa; subastan también piso de lujo en Punta del Este

Daniela Cabral, viuda del ex
Daniela Cabral, viuda del ex director de Conexión Ganadera Gustavo Basso (APU)

Hace poco más de un año, una noticia conmocionó el ámbito agropecuario en Uruguay: Gustavo Basso, uno de los directores de la empresa líder en su rubro Conexión Ganadera, murió en un accidente de tránsito. El fallecimiento se daba después de la caída de otras empresas del rubro, como Grupo Larrarte y República Ganadera. Faltaba que pasara un tiempo, todavía, para que se conociera que Conexión Ganadera también estaba en problemas.

Todas estas son empresas que se dedicaban a captar ahorro privado para comprar ganado y, a cambio, pagaban una renta fija (en un negocio que era variable). El 28 de noviembre, cuando Basso murió en un accidente de tránsito, todavía no se sabía que Conexión Ganadera no tenía dinero para pagarle a sus inversores. Recién en enero la empresa admitiría que tenía un rojo de USD 230 millones.

Ese día tampoco se sabía que, en realidad, Basso se había suicidado: el choque contra una maquinaria vial había sido voluntario.

Damnificada de Conexión Ganadera con
Damnificada de Conexión Ganadera con un cartel con la imagen de Gustavo Basso y Daniela Cabral (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)

Después comenzaron las denuncias penales que derivaron que la viuda de Basso, Daniela Cabral, fuera imputada por estafa y esté en prisión preventiva en un lujoso apartamento de Punta del Este. Lo mismo sucedió con su socio principal, Pablo Carrasco, y su esposa, Ana Iewdiukow. En estos últimos dos casos, las imputaciones fueron por estafa y lavado de activos, y ambos están a la espera del juicio en la cárcel.

Tras su imputación, Cabral eligió esperar el juicio en su apartamento en el edificio Imperiale en Punta del Este, una decisión que generó indignación de los damnificados por la empresa. Hace algunas semanas, el juez Leonardo Méndez decidió que ese apartamento debía ser rematado. Argumentó que era difícil la conservación del inmueble para la familia porque tenía “importantes gastos fijos”.

Pero ahora hay otras propiedades de la familia que también serán rematados ya que se levantó un embargo que había dispuesto la Justicia.

Gustavo Basso, director fallecido de
Gustavo Basso, director fallecido de Conexión Ganadera (captura Valor Agregado)

El levantamiento del embargo fue resuelto por la jueza de Crimen Organizado Diovanet Olivera y el fin que persigue es que los vehículos puedan ser vendidos en un remate privado lo antes posible, informó el diario uruguayo El Observador.

El listado a rematar es el siguiente: Maserati modelo Grecale GT del año 2024; una SUV Jeep modelo Grand Cherokee Limited de 2023; una camioneta Fiat Strada del 2023; una camioneta Volkswagen Saveiro de 2023; otra rural cinco puertas Audi modelo Q5 2.0, año 2018.

Según la publicación del medio uruguayo, la jueza accedió a levantar el embargo porque esos vehículos tenían altos costos de conservación. El promedio de gasto mensual era de 73.000 pesos uruguayos (unos USD 1.900) entre los gastos de la patente y el seguro. Y, además, actualmente los vehículos no se encuentran en uso.

Así quedó el auto Tesla
Así quedó el auto Tesla en el que murió el empresario Gustavo Basso (Captura Telemundo/Canal 12)

El juez de Concurso había señalado que mantener estos autos afectaba “directamente los derechos e intereses de los acreedores concursales, quienes además revisten la calidad de víctimas en estas actuaciones”.

El fiscal Enrique Rodríguez, que investiga la causa Conexión Ganadera en la órbita penal, consideró que es “necesario y oportuno” que se lleve adelante este remate dado el “gasto mensual desmesurado” que generan los autos.

Los abogados de las víctimas opinaron lo mismo.

La familia de Basso, en tanto, se opuso a la venta con el argumento de que el concurso de la herencia de Basso y la designación del síndico, Alfredo Ciavattone, no era una decisión firme porque fue apelada. Además, la defensa de la familia sostiene que Basso murió sin ser imputado, lo que provoca que deba considerarse que “la muerte del reo antes de la condena extingue el delito”.

Torre de edificios Imperiale, tomado
Torre de edificios Imperiale, tomado por la inmobiliaria Weiss Mora Weiss

En México, el Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico e Intervención en Crisis por Teléfono (SAPTEL) ofrece atención telefónica las 24 horas del día en el número: 0155 5259-8121. En los Estados Unidos se puede marcar al +1-888-628-9454.

En el Centro de Asistencia al Suicida de Buenos Aires atienden a cualquier persona en crisis en las líneas gratuitas 135 desde Buenos Aires y GBA o al (54-11) 5275-1135 las 24 horas del día. Está también el Centro de Atención al Familiar del suicida (CAFS): Tel. (011) 4758-2554 (cafs_ar@yahoo.com.ar – www.familiardesuicida.com.ar).

En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda; puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomiendan sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.

En Uruguay, la línea de atención al suicidio es el 0800 07 67 y el * 0767

Conexión GanaderaDaneial CabralGustavo BassoJusticia

