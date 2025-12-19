América Latina

Así fue el traslado del narcotraficante Fernández Albín desde Argentina a Uruguay

El delincuente extraditado está vinculado a la incautación de 2.200 kilos de cocaína enterrados en una chacra que serían enviados a Europa; los investigadores creen que tiene vínculos con el prófugo Sebastián Marset

El narcotraficante Luis Fernández Albín llega a Uruguay en medio de un fuerte operativo de seguridad tras ser extraditado desde Argentina (Ministerio del Interior)

El narcotraficante Luis Fernando Fernández Albín, que había llegado en junio a Argentina sin ningún pedido de captura vigente, fue extraditado este jueves a Uruguay en medio de un fuerte operativo de seguridad. El delincuente es investigado en Uruguay por un cargamento de 2.200 kilos de cocaína, que fueron incautados en agosto enterrados en una chacra prontos para ser enviados en lanchas a Europa.

El traslado de Fernández Albín fue realizado por la Fuerza Aérea Uruguaya, pero implicó también la participación de varios dispositivos policiales.

El narco había sido detenido el 20 de noviembre en Buenos Aires. Según informó el Ministerio del Interior uruguayo, la investigación en curso sobre él fue iniciada en abril de 2025 por narcotráfico y lavado de activos y permitió determinar que esta organización criminal está involucrada directamente con las personas imputadas por la Operación Nueva Era, como se le denomina a la causa que se abrió por la incautación de los 2.200 kilos de cocaína.

Además de la incautación de esas dos toneladas de droga, la investigación derivó en el envío a prisión de ocho personas por delitos vinculados al tráfico de drogas y lavado de activos. También se incautaron vehículos, bienes y documentación.

Para este viernes está prevista una audiencia de formalización de Fernández Albín, en la que es probable que resulte imputado.

El ministro del Interior, Carlos Negro, se mostró conforme con el operativo en una conferencia de prensa. “Fue ejecutado tal cual se había planificado. El resultado fue el traslado absolutamente normal de esta persona hacia el territorio nacional”, dijo el jerarca en conferencia de prensa.

“Si la persona fue detenida por una orden librada por nuestro país, si fue trasladada al Uruguay y si está siendo sometida a un juez competente, entendemos que elementos [sobre él] hay”, destacó Negro.

El ministro dijo que si Fernández Albín es enviado a prisión habrá un operativo de seguridad especial sobre él. Se limitó a decir que estará recluido en el lugar “apropiado”.

La policía uruguaya no descarta nuevas detenciones en el marco de este caso y está previsto que Fernández Albín declare ante la fiscal. “La investigación sigue. En la medida que se va analizando la información y que se va recuperando en las distintas etapas, pueden surgir más personas”, dijo en una conferencia de prensa el director de Investigaciones, Julio Sena.

Además, la Policía está trabajando para evitar represalias por su detención. “La Policía analiza todos los aspectos para mantener la paz pública de todos los ciudadanos. Constantemente estamos analizando. Estamos operando con nuestro despliegue por prevención e inteligencia a los efectos de prever situaciones y tratar de neutralizarlas de la mejor manera”, señaló, por su parte, el director de la Policía Nacional, José Azambuya.

Los investigadores uruguayos creen que Fernández Albín se encarga de proporcionar la logística de los grandes cargamentos de droga de Sebastián Marset, el narcotraficante uruguayo que está prófugo de la Justicia desde hace más de dos años. Además, su clan también se dedica a abastecer de pasta base y marihuana para el consumo interno de la zona metropolitana de Montevideo.

El vínculo entre Fernández Albín y Marset no ha podido ser probado por los investigadores, pero lo dan por hecho.

La incautación de dos toneladas de droga fue lo que le permitió a las autoridades encontrar la mayor evidencia para pedir a Argentina formalmente su arresto. Fue en una precaria chacra que los policías encontraron debajo de la arena casi dos toneladas de cocaína dispuestos para ser colocados en una lancha, que alcanzaría un barco en alta mar y tendría como destino final a Europa. El cargamento encontrado está valuado en USD 13 millones en el mercado interno, pero esa cifra era superior si se considera que iba hacia el mercado europeo. Allí se valorizaría en unos USD 60 millones.a

