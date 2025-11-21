América Latina

Uruguay busca extraditar desde Argentina a uno de sus mayores narcos vinculado a Sebastián Marset

El líder narco fue vinculado a las dos toneladas de cocaína enterradas en una precaria chacra para traficar a Europa; es el segundo cabecilla detenido en poco tiempo

Guardar
Luis Fernández Albín, detenido en
Luis Fernández Albín, detenido en Argentina

El narcotraficante uruguayo Luis Fernando Fernández Albín había llegado en junio a Argentina, sin ningún pedido de captura vigente. Se había mudado a un escondite en un departamento en la Avenida Rivadavia al 6300, en el barrio porteño de Flores. Se movía por Buenos Aires en dos vehículos, una camioneta Volkswagen Amarok y un Peugeot 208. Este jueves por la tarde la Policía Federal Argentina lo capturó.

El dinero incautado a Fernández
El dinero incautado a Fernández Albín

El ministro del Interior de Uruguay, Carlos Negro, dijo este jueves que Uruguay buscará su extradición. “Seguimos en la senda de pegarle a las organizaciones criminales y pegarles donde más les duele, es decir, en los bienes y en el dinero”, dijo Negro en una rueda de prensa este jueves, tras la detención del delincuente en Argentina.

El narcotraficante, de 38 años, había logrado escapar de los grandes operativos de drogas. Las sospechas de los investigadores uruguayos siempre recaían sobre él, pero nunca se lograban reunir los elementos suficientes para poder arrestarlo. Fernández Albín había estado preso y condenado, pero por delitos que le permitieron recuperar la libertad al poco tiempo.

La cocaína estaba enterrada en un galpón de una precaria chacra en las afueras de Montevideo (Ministerio del Interior)

En diciembre, por ejemplo, había sido condenado por una amenaza a los responsables de las cárceles, tuvo una pena de siete meses y quedó libre en junio. Según informó El Observador, a los pocos días viajó hacia Argentina y se radicó allí. Ese destino no le era ajeno: Fernández Albín es argentino y tiene contactos en ese país.

Fue la incautación de dos toneladas de cocaína, en agosto, la que le permitió a las autoridades lograr la mayor evidencia para pedir formalmente su arresto. En una precaria chacra, los policías encontraron debajo de la arena casi dos toneladas de cocaína dispuestos para ser colocados en una lancha, que alcanzaría un barco en alta mar y tendría como destino final a Europa. El cargamento encontrado está valuado en USD 13 millones en el mercado interno, pero esa cifra era superior si se considera que iba hacia el mercado europeo. Allí se valorizaría en unos USD 60 millones.

Dos toneladas de cocaína estaban
Dos toneladas de cocaína estaban enterradas en una chacra en Montevideo, lista para ser enviada en lancha hasta un barco en altamar (Ministerio del Interior)

Fernández Albín fue localizado muy cerca de la chacra donde se encontró la droga. Por llamadas, monitoreo y conexión de cuentas, los agentes advirtieron que Fernández Albín estaba detrás de ese cargamento.

Los investigadores uruguayos creen que Fernández Albín se encarga de proporcionar la logística de los grandes cargamentos de droga de Sebastián Marset, el narcotraficante uruguayo que está prófugo de la Justicia desde hace más de dos años. Además, su clan también se dedica a abastecer de pasta base y marihuana para el consumo interno de la zona metropolitana de Montevideo, consignó El Observador.

En Uruguay, en tanto, se realizaron cuatro allanamientos en Montevideo y en Ciudad de la Costa que permitieron también detener a la esposa de Fernández Albín, a una empleada y a un hijo de ella, informó este viernes el diario El País. Se incautaron tres vehículos de la marca Renault, Chevrolet y Volkswagen, varios celulares y documentos.

La cocaína estaba enterrada en
La cocaína estaba enterrada en una precaria chacra afuera de Montevideo (Ministerio del Interior)

Para este viernes está prevista una audiencia judicial en el país en la que se definirá la imputación de estas personas o el cese de la detención. Mientras tanto, Uruguay inició el trámite para lograr la extradición de Fernández Albín desde Argentina, un proceso que puede llevar varias semanas.

El vínculo entre Fernández Albín y Marset no ha podido ser probado por los investigadores, pero lo dan por hecho. Consultado sobre este vínculo, el ministro Negro se excusó de hacer declaraciones justificándose en que la investigación es reservada.

La detención de Fernández Albín fue pocos días después de la del Betito Suárez, otro narco uruguayo que lidera uno de los grupos criminales más grandes y que, a su vez, está asociado al del narcotraficante detenido en Argentina.a

Temas Relacionados

Luis Fernández AlbínUruguayArgentinanarcotráficoSebastián Marset

Últimas Noticias

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa nombró la diputada Nataly Morillo como nueva ministra de Gobierno

La legisladora de Acción Democrática Nacional asumió el cargo tras la renuncia de Álvaro Rosero, quien declinó por cuestionamientos y polémicas sobre su designación

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa

Lula celebró la quita de aranceles de Trump a los productos agrícolas brasileños y afirmó que seguirá negociando con EEUU

“Hoy estoy feliz porque el presidente Trump ya empezó a reducir algunos de los aranceles que había aplicado a ciertos productos brasileños”, afirmó el mandatario

Lula celebró la quita de

Hegseth afirmó que EEUU mantiene una estrategia de planificación flexible en sus operaciones en el Caribe: “Nada está descartado”

Según secretario de Guerra, el objetivo de la política estadounidense es dejar claro que el hemisferio occidental “no estará controlado por el narcoterrorismo, los cárteles o regímenes ilegítimos”

Hegseth afirmó que EEUU mantiene

Las Fuerzas Armadas de Honduras empezaron el despliegue del material electoral para los comicios generales del 30 de noviembre

Durante el acto de apertura de la distribución, la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, insistió en que las elecciones “se realizarán conforme al calendario” e hizo un llamado a la población a confiar en la organización

Las Fuerzas Armadas de Honduras

Rodrigo Paz creó la “comisión de la verdad” enfocada en investigar denuncias de corrupción en el área de hidrocarburos

La iniciativa, presentada en un mensaje oficial transmitido por Bolivia Tv, busca vincular a distintos sectores políticos e institucionales con el objetivo de esclarecer irregularidades que, según el mandatario, afectan al Estado desde gestiones anteriores

Rodrigo Paz creó la “comisión
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Mafioso de la Cosa Nostra

Mafioso de la Cosa Nostra pide que le dejen convivir con El Chapo en ADX Florence por salud mental

La percha invertida, el método para ordenar el armario

HBO Max renueva por una segunda temporada sus dos series de moda a la espera de confirmar una cuarta de ‘La casa del dragón’

La princesa Leonor repite su fórmula favorita en el 50 aniversario de la restauración de la monarquía: traje y top negro

Los efectos secundarios de usar tacones en exceso: un hábito cotidiano con riesgos para la salud

INFOBAE AMÉRICA
Google Maps permite ocultar el

Google Maps permite ocultar el nombre real en las reseñas

Nueve vehículos implicados en un accidente en la A-8 a la altura de Ribadesella

El España-Turquía, el partido más visto de la selección en la fase de clasificación para el Mundial

España registra 122 l/m2 de lluvias acumuladas hasta el 18 de noviembre, valor normal para este periodo

El Rey apela al diálogo y la reconciliación como en la Transición en lugar de expresar el desacuerdo con crispación

ENTRETENIMIENTO

Melinda Gates y sus hijas

Melinda Gates y sus hijas revelan secretos de su vínculo familiar

Sarah Jessica Parker reveló por qué dudó en protagonizar Sex And The City y cómo el teatro junto a Nueva York marcaron su vida

Brendan Fraser habló sobre la cuarta película de La Momia: “He estado esperando esta llamada durante 20 años”

Miss México es la nueva Miss Universo 2025: Fátima Bosch fue coronada en Tailandia

Miss Universo 2025: Estas son las 5 finalistas que esperan ser coronadas esta noche