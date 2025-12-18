América Latina

Mea culpa de Gabriel Boric tras el fracaso de la izquierda en el balotaje presidencial

El mandatario saliente reconoció errores de su gobierno en el Caso Monsalve, la frustrada compra de la casa de Salvador Allende y el rechazo a la reforma tributaria

El mandatario realizó una dura autocrítica en reunión con su comité político.

El lunes pasado el presidente Gabriel Boric se reunió con su comité político y los mandamases de los partidos que conforman el pacto Unidad por Chile a fin de analizar la derrota de la candidata de su sector, Jeannette Jara, frente al abanderado de la derecha, José Antonio Kast, en el balotaje del domingo. Allí, el mandatario saliente hizo mea culpa y mencionó los errores que tuvo su administración en los últimos cuatro años.

De acuerdo a un artículo de La Tercera, fueron cuatro los puntos en los que se enfocó: el Caso Monsalve -subsecretario de Interior acusado de violación por una subalterna-; el rechazo a la Reforma Tributaria; la frustrada compra de la casa del expresidente Salvador Allende para convertirla en museo; y la exclusión del Partido Liberal (PL) del gabinete.

Así las cosas, en el primer caso admitió que el gobierno se demoró más de lo prudente en pedirle la renuncia al defenestrado Manuel Monsalve, quien actualmente se encuentra con arresto domiciliario a la espera del juicio oral que podría partir este mes. De paso, asumió que esa larga y polémica conferencia de prensa que dio cuando se refirió al tema, en la que incluso retó a una asesora de prensa en público, no estuvo bien.

Tocante a la fallida compra de la casa de Salvador Allende por el Estado -feo asunto que le costó el puesto a la ministra de Defensa y nieta de Allende, Maya Fernández, y también a la hija del fallecido expresidente, la exsenadora socialista Isabel Allende-, Boric sostuvo, según el medio citado, que fueron los filtros encargados de visar y llevar a cabo la compra-venta los que no funcionaron.

También recordó el duro golpe que significó el rechazo de la Cámara de Diputados a la idea de legislar la Reforma Tributaria en marzo de 2023, ley que fue reformulada en dos proyectos separados y que es fuertemente resistida por la oposición.

Finalmente, Boric reconoció que tampoco fue una buena idea remover del gabinete al exministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, cuyo despido dejó sin representación en el gobierno al Partido Liberal.

Jackson es uno de los fundadores de Revolución Democrática (RD) y pieza central en la creación de la coalición Frente Amplio (FA).

La autocrítica de Giorgio Jackson

En paralelo, el exministro Secretario General de la Presidencia (Segpres) y de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, mano derecha de Boric y uno de los históricos del Frente Amplio, hizo circular al interior del partido un documento de 18 páginas titulado “El fin de un ciclo, ¿qué esperar ahora? Algunas pistas para procesar las elecciones de Chile”, en el que también realizó una dura autocrítica citando hasta al entrenador argentino Marcelo Bielsa, concordando en varios puntos con el actual mandatario.

En el texto, Jackson -quien tuvo que salir del gobierno en agosto de 2023 tras sufrir los coletazos del Caso Convenios-, nombró varios “errores evitables” que jugaron en contra de la actual administración.

Entre ellos, “se pueden observar tanto las erráticas señales iniciales en la conformación de la coalición y los equilibrios en el comité político y en el gobierno; la ausencia de un rol más activo en el proceso constitucional una vez finalizada la segunda vuelta; mi rol en la Segpres como barrera para la consolidación de confianzas en la coalición, agravados por las torpes declaraciones sobre la “escala de valores y principios”, sostuvo.

Pero además, agregó “la frustrada y errática incursión en Temucuicui en las primeras semanas de gobierno; el desprolijo proceso de indultos presidenciales a presos durante el estallido social; el error de cálculo en el rechazo de la Reforma Tributaria; la fallida y evitable compra de las casas de los ex presidentes Aylwin y Allende; y la aplicación de una metodología errada que ampliaba —aunque en el margen— el alza de precios de la luz que terminó con la renuncia del ministro Pardow”, cerró.

