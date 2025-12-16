América Latina

Brasil alertó por el colapso de la industria siderúrgica ante el récord de las importaciones de acero chino

El sector reclama al gobierno medidas urgentes para frenar la competencia desleal y proteger el empleo y la inversión en la cadena del acero

Guardar
La importación de acero chino
La importación de acero chino a Brasil alcanzó su máximo en quince años, según la patronal local (Reuters)

La patronal de la industria siderúrgica de Brasil lanzó una advertencia sobre un posible colapso del sector debido al aumento sin precedentes de importaciones de acero procedentes de China.

La entidad expuso sus datos y preocupaciones en una conferencia de prensa, donde detalló que el ingreso de acero extranjero alcanzó su nivel más alto en quince años, pese a la reciente aplicación de una tasa de importación del 25% por parte del gobierno nacional.

De acuerdo con las cifras presentadas por el Instituto Acero Brasil, la producción nacional descenderá 2,2% en 2025, llegando a 33,1 millones de toneladas.

La organización explicó que, aunque la tarifa proteccionista está vigente desde principios de año, su impacto se reduce por la existencia de acuerdos comerciales como Mercosur-Egipto y por beneficios fiscales locales. Así, la protección efectiva para el acero brasileño se limita a apenas 7,2%.

La industria siderúrgica brasileña ya
La industria siderúrgica brasileña ya perdió cinco mil empleos por la competencia del acero chino (Reuters)

La mayor parte del acero importado proviene del gigante asiático, que representa 64% de las compras externas, favorecido por incentivos estatales y subsidios industriales que permiten ofrecer productos en Brasil a precios inferiores al costo de fabricación.

En este contexto, la patronal remarcó que las prácticas consideradas como competencia desleal ya provocaron la eliminación de 5.000 puestos de trabajo en la industria siderúrgica brasileña y el freno de inversiones por más de 2.500 millones de reales (más de 450 millones de dólares).

Las proyecciones del instituto anticipan que las importaciones continuarán en ascenso durante 2026 y que la producción local sufrirá otra caída, acumulando una baja del 2,2%. También se prevé una disminución en las ventas internas del 1,7%, según el reporte de EFE.

El aumento de importaciones impacta
El aumento de importaciones impacta a productores, proveedores y pymes vinculadas a la cadena del acero (Reuters)

Frente a estos datos, la entidad empresarial reclamó al gobierno federal la activación de nuevas defensas comerciales.

El presidente del Consejo Directivo de la patronal, André B. Gerdau Johannpeter, sostuvo que “los empleos e inversiones recortados en la industria siderúrgica brasileña son el precio que Brasil paga por no poder reaccionar contra las importaciones predatorias a la misma velocidad que se observa en países como Estados Unidos, la Unión Europea y México“.

La patronal advirtió que la prolongación de este escenario pone en riesgo la estabilidad y operatividad de las plantas siderúrgicas locales, lo que agravaría la caída del empleo y la inversión en toda la cadena industrial. Por ello, desde el sector exigieron al gobierno mayor rapidez en la adopción de mecanismos eficaces para proteger a los trabajadores del acero y asegurar la competitividad de la producción brasileña.

Durante la conferencia de prensa, los representantes del instituto destacaron que el desafío es igualar la capacidad de reacción demostrada por mercados como Estados Unidos, México y la Unión Europea.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

BrasilAceroAcero chinoChinaImportaciones

Últimas Noticias

Luis Arce espera en una celda compartida en la cárcel de San Pedro por una decisión judicial clave

La medida se produce mientras avanza la causa por presunta corrupción vinculada a su etapa como ministro y a horas de una audiencia que definirá si el proceso continúa en la justicia ordinaria o pasa a un juicio de responsabilidades.

Luis Arce espera en una

Tensión en el Caribe: Estados Unidos renovó su alerta de seguridad para vuelos sobre Venezuela ante la escalada militar en la región

El despliegue de buques de guerra y aeronaves norteamericanas ha incrementado el riesgo operacional para la aviación comercial. Varias aerolíneas internacionales ya han cancelado sus itinerarios hacia el país caribeño

Tensión en el Caribe: Estados

Brasil embargó 100 millones de dólares al Comando Vermelho en una ofensiva contra su red de lavado

La Policía apunta al núcleo financiero de la mayor facción criminal de Río de Janeiro, al bloquear cuentas y bienes usados para blanquear dinero del narcotráfico y sostener su control territorial en varios estados del país

Brasil embargó 100 millones de

San Pablo enfrenta una crisis de agua histórica por una sequía: 22 millones de personas afectadas

Se registran severas restricciones en el servicio, con cortes de hasta 16 horas diarias

San Pablo enfrenta una crisis

Netanyahu felicitó a José Antonio Kast: “Israel espera trabajar estrechamente con usted”

Tanto el primer ministro como el Canciller, Gideon Sa’ar, felicitaron públicamente al Presidente electo de Chile

Netanyahu felicitó a José Antonio
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Luis Caputo defendió las nuevas

Luis Caputo defendió las nuevas medidas económicas: “Las bandas cambiarias ganaron credibilidad”

Avanza ISSSTE en construcción de nuevas unidades médicas para mejorar la atención

Un empleado de una hamburguesería frenó de una trompada a un ladrón que intentaba robarse una bicicleta

Asesinato en Trujillo captado en cámara: balean a joven de 23 años que salía del gimnasio con su pareja

¿Cómo calcular la cantidad de comida que debo ingerir para no subir de peso? Así puedes medir tus porciones de manera saludable

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Inteligencia australiana investigó hace seis años a uno de los autores del ataque de Bondi

Expresidente Quiroga celebra el triunfo de Kast en Chile y le envía un "abrazo grande"

Cuba llama a la unidad de la ALBA para enfrentar la "pretensión hegemónica" de EEUU

18-16. Los Seahawks derrotan a los Colts en el debut del abuelo Philip Rivers

Los eternos rivales Alajuelense y Saprissa jugarán la final del torneo de Costa Rica

ENTRETENIMIENTO

La razón por la que

La razón por la que Leonardo DiCaprio no quiere convertirse en director de cine

Artistas y compañeros: Teyana Taylor y Oscar Isaac revelaron cómo la colaboración en el set transformó su visión del arte

Peaky Blinders llega al cine: fecha de estreno, regreso de Tommy Shelby y el cierre definitivo de la saga

El hijo de Rob Reiner y Michele Singer es acusado formalmente del doble homicidio de sus padres

La vez que Rob Reiner cambió el final de “Cuando Harry conoció a Sally” tras enamorarse