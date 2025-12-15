Gobierno de Yamandú Orsi en Uruguay condenó atentado contra celebración judía en Australia

Un hombre rinde homenaje en el Bondi Pavilion a las víctimas de un tiroteo durante una celebración judía en Bondi Beach (REUTERS/Hollie Adams)

El gobierno de Yamandú Orsi en Uruguay condenó el atentado contra una celebración judía ocurrida este domingo en Sídney (Australia), que ha dejado un saldo de al menos 15 muertos y 40 heridos. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo expresó su “enérgico repudio” al episodio antisemita.

“El país manifiesta sus condolencias y solidaridad al pueblo y al Gobierno de Australia así como a las familias de las víctimas y a los heridos. Uruguay reafirma su más enérgico repudio a todo acto de violencia injustificado, así como a las manifestaciones de odio, extremismo, racismo y antisemitismo”, dice el texto publicado por la Cancillería uruguaya y reposteado por la Presidencia.

El canciller uruguayo Mario Lubetkin junto al presidente Yamandú Orsi (Cancillería Uruguay)

El ataque a tiros fue efectuado por al menos dos asaltantes, uno de ellos muerto durante la respuesta policial, el otro detenido, ocurrido durante una celebración del comienzo de la festividad judía de la Janucá en el extremo norte de la playa. Las autoridades confirmaron este domingo más temprano que se trató de un ataque “terrorista”. “Como resultado de las circunstancias del incidente de esta noche a las 21:36 de esta noche, declaré que fue un incidente terrorista”, declaró en una rueda de prensa el comisario de policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon.

Más allá de la postura oficial del gobierno, parte del sistema político uruguayo reaccionó conmocionado a este episodio.

El Partido Nacional, la fuerza política más grande de la oposición, expresó su “profundo repudio” a lo vivido en Australia, lo que fue definido como un “atentado terrorista” y convocó a los partidos políticos del país a condenar de manera unánime el episodio.

Los equipos de emergencia transportan a una persona en camilla tras un tiroteo en Bondi Beach, Sídney, el domingo 14 de diciembre de 2025. (Foto AP/Mark Baker)

“Ante hechos de esta gravedad, que nos recuerdan el trágico 7 de octubre, no caben dos posiciones. Requieren el rechazo más radical, que hoy declaramos; exhortando igualmente al gobierno nacional a extremar las medidas que correspondan ante las crecientes manifestaciones antisemitas en nuestro país”, dice el comunicado del Partido Nacional.

Además, los blancos –como se le denomina a quienes pertenecen a esta colectividad política– manifestaron su solidaridad con las víctimas, las familias y la colectividad judía en Uruguay. Definieron a este ataque como “cobarde e inadmisible”.

El también opositor Partido Colorado expresó su condena. El episodio “constituye un acto de barbarie incompatible con cualquier principio de humanidad”, definieron.

Los equipos de emergencia transportan a una persona en camilla tras un tiroteo en Bondi Beach, Sídney, el domingo 14 de diciembre de 2025. (Foto AP/Mark Baker)

“Expresamos nuestra solidaridad con las víctimas, sus familias, con la comunidad judía de Australia y con todo el pueblo australiano. El odio religioso y la violencia extremista no tienen lugar en sociedades libres y democráticas”, expresa la publicación.

Los colorados también reafirmaron “el compromiso con la defensa de la vida, la libertad y la convivencia pacífica, y llamaron a la comunidad internacional a “redoblar esfuerzos para combatir toda forma de terrorismo y antisemitismo”.

La colectividad judía uruguaya también se expresó. El Comité Central Israelita señaló en un comunicado “su más enérgico repudio ante el cobarde ataque terrorista antisemita, que consideraron que es una “demostración de antisemitismo visceral, producto de los discursos de odio, sin que las autoridades hayan prestado debida atención”.

Una familia recoge sus pertenencias de la rampa de la playa después de que los socorristas las recogieran en el lugar donde ocurrió un tiroteo durante la celebración de una festividad judía (AAP/Dean Lewins vía REUTERS

“La colectividad judía del Uruguay expresa sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas asesinadas, al tiempo que rezamos por las decenas de heridos que aún luchan por su vida”, agrega el texto.

La organización judía B’nai B’rith también se expresó: “Estamos desconsolados e indignados por el horrible tiroteo contra judíos que celebraban Jánuca en Bondi Beach, Australia”.

“Este acto terrorista ha causado 11 muertes, decenas de heridos y familias destrozadas. Debemos unirnos contra el antisemitismo y todo tipo de odio, y proteger el derecho de toda comunidad religiosa a celebrar en paz. El mundo no puede ignorar el creciente temor al odio contra los judíos y debemos actuar contra esta plaga ya”, señalaron.