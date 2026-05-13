Empresarios venezolanos invitaron a inversores extranjeros a apoyar el crecimiento del país

Empresarios invitan a inversores extranjeros a apoyar el crecimiento económico en Venezuela

Empresarios de Venezuela señalaron que el país está preparado para un proceso de expansión económica y convocaron a inversores extranjeros a aportar capital tecnológico en sectores como salud, transporte, inmobiliario y mensajería.

El country manager partner de la consultora EY, Alberto Afiuni, expresó durante la ‘Tech Week’ de Caracas: “Creo que van a tener una oportunidad fantástica de conseguir socios venezolanos que necesitan capital, que necesitan tecnología (...) van a conseguir unos tremendos socios que están comprometidos en construir esa Venezuela que todos soñamos”.

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En el panel ‘Líderes en acción: Visión, estrategia y casos de éxito en Venezuela’, Afiuni destacó que la mentalidad en el país petrolero es de crecimiento y alentó a la construcción de confianza entre inversionistas, emprendedores y empresarios, remarcando la importancia de las alianzas por encima de la competencia.

Durante el II Congreso Internacional de Emprendedores Venezuela Tech Week, empresarios venezolanos invitan a inversores extranjeros a apoyar el crecimiento económico del país (EFE)

El presidente de la empresa de mensajería Zoom, Carlos Atencio, relató que los últimos años en Venezuela estuvieron marcados por la resiliencia y por “aguantar” una crisis económica “muy fuerte”.

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Atencio detalló que Zoom ha fortalecido su posición y que, en los últimos cuatro años, realizó un proceso de “inversión acelerada”, intensificado en los primeros meses de 2026. “Lo que nos está pasando es que estamos viendo un crecimiento de la demanda en el ámbito del comercio electrónico (...) y estamos expandiendo la capacidad tecnológica, invirtiendo en tecnología, innovación para poder sostener el crecimiento”, agregó.

El director y accionista de Invaca, Horacio Velutini, indicó que este año la compañía decidió realizar una doble apuesta para continuar su expansión en Venezuela.

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El CEO de Nueve Once, Alejandro Santaromita, mencionó la existencia de múltiples oportunidades de crecimiento en el sector salud, el cual identificó como uno de los más impactados por la crisis económica y las sanciones.

Empresarios de Venezuela señalaron que el país está preparado para un proceso de expansión económica (EFE)

La segunda edición de la ‘Tech Week’ comenzó el lunes en Venezuela, con el objetivo de atraer capital europeo, en especial de origen español, en un contexto de reformas gubernamentales recientes.

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El evento de tecnología, emprendimiento e innovación reúne a más de 700 invitados internacionales, entre ellos más de 200 fondos de inversión y empresas unicornio, según informó la directora ejecutiva, Patricia Zárraga.

El encuentro, celebrado por primera vez en 2024, aborda cuestiones como la seguridad jurídica, el entorno macroeconómico, la situación de la banca y el sector petrolero, entre otros.

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Tras la captura del dictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero, las relaciones entre Caracas y Washington experimentaron cambios que llevaron al Gobierno de Delcy Rodríguez a implementar reformas en sectores clave, centradas en la optimización de trámites burocráticos para incentivar la llegada de capitales.