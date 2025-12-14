América Latina

Boric cumplió con la tradición protocolar y se comunicó con Kast tras su victoria en el balotaje de Chile

El presidente saliente destacó la importancia de asegurar un traspaso institucional y ofreció al ahora mandatario electo plena colaboración institucional hasta el 11 de marzo, fecha prevista para la toma de posesión. Este lunes se reunirán en el Palacio de la Moneda

Presidente de la República, Gabriel Boric Font, sostiene llamada con el presidente electo, José Antonio Kast, desde el Palacio de La Moneda

El actual presidente de Chile, Gabriel Boric, sostuvo este domingo una conversación telefónica con el mandatario electo José Antonio Kast, en la que reconoció su triunfo en el balotaje y ofreció todo el respaldo institucional para asegurar una transición fluida.

Le presento mis felicitaciones. Usted ha obtenido un triunfo claro y sabe que ser presidente de la República es una gran responsabilidad. Siempre estaré dispuesto a colaborar con los destinos de la patria”, expresó Boric.

José Antonio Kast, por su parte, agradeció el gesto y propuso una coordinación conjunta para los próximos meses.

Que sea una transición ordenada, respetuosa y, como corresponde, que el 11 de marzo yo pueda empezar bien este nuevo ciclo. Agradezco la posibilidad de conversar en privado sobre cómo hacer la mejor transición posible y tratar los puntos más sensibles”, respondió el ahora presidente electo.

Boric y Kast sostuvieron su
Boric y Kast sostuvieron su primer diálogo tras las elecciones y acordaron avanzar hacia una transición ordenada en Chile (Captura de video)

Boric también invitó a Kast a una reunión en el Palacio de La Moneda para dialogar sobre tareas de gobierno y compartir detalles sobre la experiencia de asumir el mando presidencial.

Desde ya lo invito a La Moneda para que conversemos en detalle. Chile se consolida en la democracia y quiero un traspaso a la altura de lo que los chilenos merecen”, finalizó el mandatario saliente.

Noticia en desarrollo...

