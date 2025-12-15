América Latina

Kast prometió restaurar el orden y gobernar “para todos los chilenos” en su primer discurso como presidente electo

El líder del Partido Republicano insistió en la necesidad de fortalecer el Estado de derecho, priorizar la seguridad y abrir el diálogo ante las diferencias políticas

José Antonio Kast, presidente electo
José Antonio Kast, presidente electo de Chile

José Antonio Kast se dirigió a Chile en su primer discurso como presidente electo tras haber obtenido una victoria contundente en el balotaje de este domingo ante la candidata comunista Jeannette Jara.

El mandatario electo delineó los principales desafíos de su administración, llamó a la unidad nacional y aseguró que su gestión priorizará el restablecimiento del orden, el cumplimiento de la ley y la atención honesta a los problemas estructurales del país.

Kast abrió su intervención agradeciendo a quienes lo acompañaron en la campaña, “al entusiasmo y al respeto durante todo este acto democrático”. Puso énfasis en el apoyo de su familia, a quienes describió como su principal pilar.

“Quiero darle las gracias a mi familia, a mis hijos y nietos, a mi familia extendida, a mis cuñados, hermanos y suegros, y especialmente a la mujer de mi vida que me ha acompañado siempre”. El nuevo presidente pidió compromiso a su entorno y a todos los que respaldaron su proyecto.

Les pido ese sacrificio adicional para que nos sigan acompañando, porque estos cuatro años vamos a hacer las cosas bien”, expresó.

En tono emotivo, Kast dijo que el mandato recibido en las urnas “no es solo para mí, sino para todos nosotros” y que millones de chilenos votaron por “volver a levantarse y a vivir sin miedo”.

El líder del Partido Republicano
El líder del Partido Republicano insistió en la necesidad de fortalecer el Estado de derecho, priorizar la seguridad y abrir el diálogo ante las diferencias políticas

Reivindicó el triunfo como el de “ese Chile que trabaja, que madruga, que cumple con esfuerzo sus obligaciones y que solo quiere vivir tranquilo”. Añadió que durante demasiado tiempo “las personas se sentían solas, que no las escuchaban ni las defendían” y comprometió un Estado más cercano y responsable con todos los ciudadanos.

El presidente electo subrayó que la restauración del respeto a la ley será absoluta.

Vamos a restablecer la ley en todas las regiones, sin privilegios ni excepciones. Son los ciudadanos quienes merecen atención, no quienes detentan poder”. También expresó su gratitud hacia quienes se sumaron en la segunda vuelta y a quienes votaron por otras candidaturas pero eligieron apoyar “el camino de cambio”.

Aquí no ganó una persona ni un partido, ganó Chile y la esperanza de vivir sin miedo”, recalcó.

Kast llamó a construir una cultura de trabajo conjunto y subrayó la importancia del respeto, incluso hacia adversarios como la candidata Jeannette Jara.

Tenemos profundas diferencias, pero el respeto marcará nuestro gobierno. Nadie debe ser agredido por pensar distinto”, señaló, reconociendo el esfuerzo de la oposición en la campaña.

El mandatario electo delineó los
El mandatario electo delineó los principales desafíos de su administración, llamó a la unidad nacional y aseguró que su gestión priorizará el restablecimiento del orden, el cumplimiento de la ley

El mandatario electo enfatizó la gravedad de los problemas nacionales y aseguró que “Chile tiene un tremendo drama en salud y necesitamos enfrentar dificultades con diálogo y autocrítica, tanto del gobierno como de la oposición y los medios”.

Llamó a la crítica honesta y al debate público como elementos clave para avanzar en el progreso chileno.

“No hay que temer a la crítica, cuando se trata de construir y mejorar”. Reiteró su disposición a buscar acuerdos en temas de cárceles, salud y educación, insistiendo en que “necesitamos a todos” para sacar adelante el país.

Kast advirtió que no existen soluciones mágicas para los retos que enfrenta Chile y anticipó un primer año especialmente difícil por la situación de las finanzas públicas y la inseguridad.

Nuestro objetivo tiene que ser Chile, siempre Chile primero”, afirmó al tiempo que prometió trabajo, carácter, orden y convicción.

Sobre política migratoria, fue tajante: “El que no cumpla la ley se tiene que ir. Y si un amigo extranjero residente legal infringe la ley, también se tiene que ir”. Agradeció a quienes contribuyen al país y remarcó la necesidad de ser firmes contra la delincuencia y el crimen organizado.

Kast advirtió que no existen
Kast advirtió que no existen soluciones mágicas para los retos que enfrenta Chile y anticipó un primer año especialmente difícil por la situación de las finanzas públicas

El presidente electo cerró su discurso con un llamado a recuperar los valores republicanos y la paz.

Sin paz no hay democracia, y sin democracia no hay libertad. Chile volverá a ser libre”, expresó Kast en su discurso.

Pidió entrega y renuncia de todos para lograr el cambio prometido y subrayó que gobernará “para todos los chilenos”.

