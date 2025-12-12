Chile: 20 detenidos en el mayor decomiso de medicamentos ilegales en la historia del país

Los remedios eran adquiridos en droguerías de la Región Metropolitana y vendidas al menudeo en ferias libres del sur de Chile.

La policía chilena desbarató una agrupación delictual dedicada a la venta de medicamentos ilegales logrando decomisar 50 toneladas de remedios, $100 millones en efectivo (USD 100 mil), 13 vehículos y 200 ampollas de fentanilo. 20 personas fueron detenidas en las regiones Metropolitana, Ñuble y del Biobío, en un megaoperativo en el que participaron 150 detectives y se allanaron 32 casas y bodegas.

Cabe destacar que se trata de la mayor incautación de este tipo en el país y entre los medicamentos decomisados se cuentan psicotrópicos controlados por la Ley 20.000 como Tramadol, Alprazolam o Clonazepam, configurándose de esta manera los delitos de asociación criminal, tráfico de drogas y comercio ilegal.

La investigación a cargo de la Fiscalía de Análisis Criminal y Focos Investigativos de Ñuble y de la Brigada Antinarcóticos (Brianco) de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chillán (400 kms al sur de Santiago), partió a fines del año pasado, cuando descubrieron un punto de venta clandestino en el mercado central de dicha ciudad.

“La identificación de ese punto de venta permitió luego seguir la ruta del delito para identificar a proveedores regionales y también, nacionales, quienes enviaban los medicamentos por encomienda desde Santiago”, explicó la fiscal regional, Nayalet Mansilla.

“Gracias al monitoreo de teléfonos celulares interceptados y el análisis de cuentas bancarias se determinó la existencia de más de una estructura criminal, pero relacionadas entre sí, dedicadas a este negocio ilícito”, agregó la persecutora.

La investigación partió en la feria de Chillán.

Líderes en prisión preventiva

Por su parte, el jefe de la PDI de Ñuble, prefecto inspector Enrique Zamora, detalló que “es así como se logró acreditar que los proveedores de Santiago no sólo abastecían a los imputados de Ñuble, sino también a los de otras regiones, y que, incluso, entre los detenidos hay dueños de droguerías ubicadas en las comunas santiaguinas de San Miguel, La Granja, Santiago, La Pintana y Lo Espejo, algunas de las cuales funcionaban sin autorización del Instituto de Salud Pública”.

En la misma línea, el fiscal jefe de Análisis Criminal y Focos Investigativos de Ñuble, Rolando Canahuate, explicó que “se logró individualizar empresas que aprovechando que mantienen un rol tributario, y algunas de ellas autorización del Instituto de Salud Pública (ISP), adquirían los fármacos directamente desde los laboratorios y comercializaban los productos tanto a feriantes como a proveedores”.

El Jefe de la Sección y Control de Comercio Nacional de Medicamentos del ISP, Sebastián Riquelme, subrayó en tanto que buena parte de los medicamentos requisados necesitan de una receta médica para ser adquiridos, razón por la cual su venta clandestina atenta contra la salud pública.

Finalmente, los líderes de la banda, Susana Carrasco Ocampo y Michel Acuña Contreras, quedaron en prisión preventiva este jueves, decretando el Juzgado de Garantía de Chillán cinco meses de plazo para la investigación.