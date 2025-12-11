La OEA convocó a una sesión extraordinaria para abordar la crisis del recuento electoral en Honduras

La OEA convocó una sesión extraordinaria para abordar el polémico recuento electoral en Honduras.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) celebrará el próximo lunes una sesión extraordinaria para abordar el polémico recuento de las elecciones presidenciales de Honduras, que tuvieron lugar el pasado 30 de noviembre y aún no cuentan con resultados definitivos. Según el comunicado del organismo con sede en Washington, el Consejo Permanente recibirá el informe de Eladio Loizaga, jefe de la Misión de Observación Electoral de la OEA.

Con el 99,40 % de las actas escrutadas, el candidato conservador Nasry ‘Tito’ Asfura, respaldado por Donald Trump, se mantiene en primer lugar con 1.298.835 votos (40,52 %). Le sigue Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 1.256.428 sufragios (39,48 %). En tercer lugar se encuentra Rixi Moncada, representante del Partido Libertad y Refundación (Libre) y correligionaria de la presidenta saliente Xiomara Castro, quien ha obtenido 618.448 votos (19,29 %).

Según el coordinador general de Libre, el ex presidente Manuel Zelaya, quien además es esposo y principal asesor de Castro, la fórmula presidencial de los comicios la ganó Nasralla, en lo que parece un reconocimiento tácito de la derrota oficialista. Nasralla hizo una alianza con Libre en la fórmula presidencial en las elecciones generales de 2021 que ayudó al triunfo de Castro y fue designado presidencial (vicepresidente) de su gobierno, pero en menos de año y medio renunció por marcadas diferencias con la mandataria y su esposo y asesor. Por su parte, Nasralla denunció un “fraude monumental” y ha exigido que se realice un escrutinio especial “acta por acta”.

Xiomara Castro junto a Salvador Nasralla. (PARTIDO LIBRE)

El avance del conteo se ha visto afectado por diversas interrupciones técnicas, lo que provocó que el proceso estuviera paralizado durante tres días.

Tanto la OEA como la Unión Europea, junto a observadores electorales nacionales, permanecen en Honduras monitoreando el desarrollo del recuento electoral en un contexto de creciente incertidumbre y desconfianza por la lentitud y las irregularidades percibidas. En paralelo, el Parlamento de Honduras condenó públicamente la “injerencia” del presidente estadounidense Trump en los comicios.

En este clima, la Misión de Observación Electoral de la OEA en Honduras exhortó a todas las fuerzas políticas a esperar los resultados oficiales y a ejercer una vigilancia activa y responsable del escrutinio hasta la publicación de los datos finales.

Los hondureños concurrieron a las urnas para elegir a un presiente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías, 128 diputados para el Parlamento local y 20 para el Centroamericano. Desde que se celebraron los comicios, el CNE tiene 30 días para dar a conocer los resultados finales de la voluntad de los hondureños expresada en las urnas.

(Con información de EFE)