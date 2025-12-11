América Latina

La OEA convocó a una sesión extraordinaria para abordar la crisis del recuento electoral en Honduras

La reunión se produce en medio de denuncias de fraude y la paralización del conteo de votos tras los comicios presidenciales

Guardar
La OEA convocó una sesión
La OEA convocó una sesión extraordinaria para abordar el polémico recuento electoral en Honduras.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) celebrará el próximo lunes una sesión extraordinaria para abordar el polémico recuento de las elecciones presidenciales de Honduras, que tuvieron lugar el pasado 30 de noviembre y aún no cuentan con resultados definitivos. Según el comunicado del organismo con sede en Washington, el Consejo Permanente recibirá el informe de Eladio Loizaga, jefe de la Misión de Observación Electoral de la OEA.

Con el 99,40 % de las actas escrutadas, el candidato conservador Nasry ‘Tito’ Asfura, respaldado por Donald Trump, se mantiene en primer lugar con 1.298.835 votos (40,52 %). Le sigue Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 1.256.428 sufragios (39,48 %). En tercer lugar se encuentra Rixi Moncada, representante del Partido Libertad y Refundación (Libre) y correligionaria de la presidenta saliente Xiomara Castro, quien ha obtenido 618.448 votos (19,29 %).

Según el coordinador general de Libre, el ex presidente Manuel Zelaya, quien además es esposo y principal asesor de Castro, la fórmula presidencial de los comicios la ganó Nasralla, en lo que parece un reconocimiento tácito de la derrota oficialista. Nasralla hizo una alianza con Libre en la fórmula presidencial en las elecciones generales de 2021 que ayudó al triunfo de Castro y fue designado presidencial (vicepresidente) de su gobierno, pero en menos de año y medio renunció por marcadas diferencias con la mandataria y su esposo y asesor. Por su parte, Nasralla denunció un “fraude monumental” y ha exigido que se realice un escrutinio especial “acta por acta”.

Xiomara Castro junto a Salvador
Xiomara Castro junto a Salvador Nasralla. (PARTIDO LIBRE)

El avance del conteo se ha visto afectado por diversas interrupciones técnicas, lo que provocó que el proceso estuviera paralizado durante tres días.

Tanto la OEA como la Unión Europea, junto a observadores electorales nacionales, permanecen en Honduras monitoreando el desarrollo del recuento electoral en un contexto de creciente incertidumbre y desconfianza por la lentitud y las irregularidades percibidas. En paralelo, el Parlamento de Honduras condenó públicamente la “injerencia” del presidente estadounidense Trump en los comicios.

En este clima, la Misión de Observación Electoral de la OEA en Honduras exhortó a todas las fuerzas políticas a esperar los resultados oficiales y a ejercer una vigilancia activa y responsable del escrutinio hasta la publicación de los datos finales.

Los hondureños concurrieron a las urnas para elegir a un presiente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías, 128 diputados para el Parlamento local y 20 para el Centroamericano. Desde que se celebraron los comicios, el CNE tiene 30 días para dar a conocer los resultados finales de la voluntad de los hondureños expresada en las urnas.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

OEAHondurasElecciones en HondurasOrganización de los Estados AmericanosUltimas noticias America

Últimas Noticias

Nuevos detalles del diálogo entre Trump y Maduro: el dictador chavista ofreció irse de Venezuela a cambio de una amnistía

Las gestiones para que deje el poder incluyeron reuniones entre el embajador venezolano en Moscú y autoridades bielorrusas, que ofrecieron su respaldo al régimen venezolano

Nuevos detalles del diálogo entre

Detuvieron en Chile a un sospechoso que portaba cinco armas de fuerzas de seguridad argentinas

Las armas tienen la inscripción “Fábrica Militar de Armas Portátiles Rosario” y “Policía Federal de Argentina” y estaban con su respectiva munición y cargadores

Detuvieron en Chile a un

Diputados bolivianos piden enjuiciar a Evo Morales por el desfalco del Fondo Indígena

Tras la detención de Luis Arce, algunos legisladores pidieron ampliar la investigación contra el antiguo líder del MAS, bajo cuyo gobierno se ejecutaron los desembolsos

Diputados bolivianos piden enjuiciar a

Jeannette Jara y José Antonio Kast cierran sus campañas presidenciales rumbo al balotaje en Chile

En paralelo, el Gobierno fijó el protocolo post-segunda vuelta: Boric llamará al triunfador y lo recibirá en La Moneda

Jeannette Jara y José Antonio

Edmand Lara habló sobre la aprehensión de Luis Arce: “Los que han robado a la patria van a devolver hasta el último centavo”

El vicepresidente de Bolivia felicitó a la Policía por la detención del exmandatario, investigado por presunta corrupción en el manejo de un fondo económico para poblaciones indígenas. “¡Que mueran los corruptos!”, arengó

Edmand Lara habló sobre la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Más de 200 mil usuarios

Más de 200 mil usuarios deberán revalidar su identidad por orden de OSIPTEL ante incremento de líneas irregulares

Tribunal admitió tutela que busca tumbar la sanción del CNE a la campaña Petro y se pronunció sobre posible suspensión provisional

Ábalos puso a disposición del presidente de Venezuela Juan Guaidó “todas las empresas que pudiera necesitar”: “Hemos enviado a Víctor de Aldama para que sirva de enlace en nuestras relaciones”

La Casa Blanca se pronunció sobre la invitación que Petro extendió a Trump para que viaje a Colombia: “No he tenido noticias”

El mercadillo navideño de París que es más antiguo que la Torre Eiffel y tiene un enfoque ecológico

INFOBAE AMÉRICA
¿El Mundial 2026 en jaque

¿El Mundial 2026 en jaque por el clima? 10 sedes estarían bajo amenaza de calor récord, alertan expertos

Zelensky confirmó que está evaluando la propuesta de garantías de seguridad para Ucrania enviada por EEUU en el marco del plan de paz

Vladimir Putin insistió en su apoyo al dictador Nicolás Maduro en medio del cerco diplomático y militar de EEUU

Nuevos detalles del diálogo entre Trump y Maduro: el dictador chavista ofreció irse de Venezuela a cambio de una amnistía

Herederos de Matisse donaron más de 60 obras del artista francés al Museo de Arte Moderno de París

ENTRETENIMIENTO

Idris Elba reveló que le

Idris Elba reveló que le queda poco tiempo como actor: esta es la razón

Cynthia Erivo y Hugh Jackman revelan secretos más allá del telón: “Hacer un musical es como escalar el Everest”

Disney firma pacto con Open AI: más de 200 personajes llegarán a ChatGPT y Sora tras acuerdo multimillonario

La noche en que Glenn Close ignoró un potencial romance con Robert Redford: “Estaba despistada”

Khloé Kardashian sobre sus 4 años de celibato: “Tengo telarañas ahí abajo”