América Latina

Chile construirá una cárcel en el desierto más árido del mundo

El penal de Copiapó estará enclavado en el desierto de Atacama, albergará a mas de 2 mil reos y tendrá un costo de USD 324 millones

Las obras comenzarán en 2028
Las obras comenzarán en 2028 y el recinto debería estar operativo en 2031.

Autoridades de gobierno presentaron a la prensa este martes el nuevo Complejo Penitenciario “El Arenal” de Copiapó (800 kms al norte de Santiago), proyecto que busca paliar el problema de sobrepoblación carcelaria que existe en la zona y que estará enclavado en pleno desierto de Atacama, el mas árido del mundo.

El recinto, de 76 mil metros cuadrados y una capacidad para 2.160 personas, tendrá una inversión cercana a los $300 mil millones (USD 324 millones) y una vez construido pasará a convertirse ipso facto en uno de los penales mas modernos de Latinoamérica.

Ubicado en un terreno del Estado emplazado a unos 40 kilómetros al norte de Copiapó, las obras comenzarán en 2028 y el recinto debería estar operativo en 2031. De acuerdo al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, dicho penal vendrá a reemplazar a la actual cárcel de Copiapó, una de las más sobrecargadas del país.

“Vamos a entregar una cárcel moderna, de las más avanzadas de nuestro sistema penitenciario y de América Latina, con todas las condiciones para que las personas puedan trabajar en su reinserción y quebrar sus trayectorias delictivas”, señaló Gajardo.

“Estamos dando pasos significativos en la ejecución de un proyecto largamente anhelado por la región de Atacama. Se había dicho en múltiples oportunidades que este proyecto se iba a desarrollar, pero la verdad es que cuando nosotros llegamos al gobierno en el año 2022, este proyecto se encontraba en una etapa muy inicial, prácticamente sin ningún tipo de avance. Nosotros logramos recuperar este proyecto, iniciar la licitación y ponerlo dentro del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria”, agregó.

Su construcción viene a paliar
Su construcción viene a paliar el déficit de plazas en la región de Atacama.

El Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria

Dicho plan es una iniciativa a largo plazo impulsada por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Obras Públicas, en colaboración con Gendarmería de Chile, para abordar el déficit de plazas y modernizar el sistema carcelario del país hacia 2030 mediante la incorporación de 15.000 nuevas plazas a nivel nacional. Según la autoridad, más de 2.500 cupos ya han sido habilitados a través de nuevos recintos y reaperturas.

“El Arenal” contará con 15 módulos de reclusión, que prestará servicios como alimentación, salud y apoyo a la reinserción social. El establecimiento tendrá también una unidad de salud, escuela para reclusos, talleres industriales, áreas deportivas, una central de producción de alimentos, sistema de generación fotovoltaica y de tratamiento de aguas, soluciones sustentables como energía solar, áreas administrativas y espacios adecuados para los funcionarios de Gendarmería que trabajarán en el lugar.

Tocante a la llegada de reos desde otras regiones del país, Gajardo recordó que el sistema penitenciario está unificado a nivel nacional y aseguró que el destino de las actuales cárceles de Copiapó y Vallenar lo tendrán con definir las autoridades locales en conjunto con el próximo gobierno.

“Son cárceles añosas, emplazadas dentro de la ciudad, y habrá que definir su destino una vez que el nuevo complejo entre en operación”, cerró la autoridad.

