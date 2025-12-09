Noviembre fue el mes más violento del año en la Macrozona Sur de Chile

El último ataque incendiario en la zona afectó a una casa ubicada en un sector rural de Cañete, la madrugada de este domingo.

El último Informe de Violencia emitido por la Multigremial de La Araucanía -entidad que agrupa los principales sectores productivos de esa región-, reveló que noviembre se alzó como el mes más violento del año con ocho atentados ocurridos en toda la Macrozona Sur, que abarca las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Lagos.

De acuerdo al documento, consignado por el diario El Austral de Temuco (680 kms al sur de Santiago), hubo un aumento del 100% en ataques respecto al mes pasado, debido a lo cual desde la Multigremial anticiparon un verano “crítico”, sobre todo en lo que respecta a incendios forestales.

Siete de dichos ataques se llevaron a cabo en la Región de La Araucanía y cuatro de ellos se los adjudicó el grupo radical mapuche Weichán Auka Mapu (WAM), debido a lo cual el presidente de la Multigremial, Patricio Santibáñez, advirtió sobre el recrudecimiento “evidente del terrorismo”, asegurando que ni la población ni las autoridades están preparadas para lo que se viene.

“Noviembre marca un rebrote evidente del terrorismo. Quien diga que esto está controlado se equivoca. Las células violentas siguen operativas, se reorganizan y prueban sus capacidades cuando el Estado baja la guardia”, aseguró.

Santibáñez recordó que la temporada pasada solo en La Araucanía hubo un alza de más del 200% de superficie afectada por incendios y que en más de la mitad de ellos nunca se halló a los responsables. El reporte arrojó además que entre enero de 2021 y noviembre de 2025 se han documentado 1.050 ataques de diversa consideración.

El lienzo que dejaron los responsables del ataque en Cañete.

RML se adjudica último atentado

El último ataque incendiario en la Macrozona Sur ocurrió la madrugada de este domingo en la comuna de Cañete (630 kms al sur de Santiago), región del Bío Bío, cuando un número indeterminado de desconocidos quemaron una casa que, por suerte, se encontraba deshabitada ubicada en el sector rural de Mirador de Peleco.

En el sitio del suceso los atacantes dejaron un lienzo que rezaba así:

“Ni paz ni entendimiento. Wallmapu libre. Libertad a todos los PPM (presos políticos mapuche). RML (Resistencia Mapuche Lafkenche)“.

Bomberos tuvo que trabajar intensamente para evitar que las llamas se extendieran a una vivienda aledaña y en paralelo, la investigación quedó en manos de la Policía de Investigaciones (PDI), solicitando el Ministerio Público las diligencias necesarias para dar con los responsables del hecho.