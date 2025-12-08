América Latina

Por qué el conteo de votos en Honduras quedó paralizado y cómo se llegó al escenario más tenso desde 2017

La falta de avances en el proceso de escrutinio mantiene a la nación en un clima de incertidumbre política, mientras las autoridades enfrentan presiones internas y externas para reanudar el cómputo y garantizar la transparencia del resultado

El escrutinio de las elecciones
El escrutinio de las elecciones en Honduras permanece paralizado por fallas en el sistema de transmisión de datos del CNE (REUTERS/ARCHIVO)

A más de una semana de las elecciones generales del 30 de noviembre, Honduras continúa sin un resultado oficial. El escrutinio, detenido desde el viernes por fallas en el sistema de transmisión de datos, mantiene al país en un escenario de incertidumbre política que no se registraba desde la crisis poselectoral de 2017. El Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha logrado avanzar en las últimas 48 horas, pese a los llamados internos y externos para reactivar el proceso.

El organismo reporta que se han procesado 16.858 de las 19.152 actas, equivalente al 88,02%. De ellas, 2.407 presentan inconsistencias que requieren revisión. Permanecen pendientes 2.294 actas que no fueron transmitidas el día de los comicios y que deben enviarse desde el Centro Logístico Electoral (CLE). La Ley Electoral, en su artículo 284, establece que el CNE debe emitir la declaratoria de resultados en un plazo máximo de 30 días calendario después de la jornada de votación, y publicarla en el diario oficial La Gaceta al día siguiente.

El origen de la paralización: fallas del sistema de transmisión

El bloqueo del conteo tiene su raíz en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), operado por la empresa colombiana Grupo Asesoría en Sistematización de Datos S.A.S. (Grupo ASD). Según explicaron las consejeras del organismo público, Ana Paola Hall y Cossette López, la compañía detuvo la divulgación de resultados alegando una jornada de “mantenimiento”, pese a que el proceso debía funcionar de manera continua desde la noche electoral.

Las consejeras del CNE de
Las consejeras del CNE de Honduras, Ana Paola Hall y Cossette López (REUTERS/ARCHIVO)

Hall señaló que la interrupción fue “ajena al equipo técnico” del CNE y responsabilizó directamente a la empresa adjudicada. El TREP y el sistema de divulgación, recordó, deben operar sin pausas hasta el cierre del escrutinio general, ya que cualquier detención altera la disponibilidad de datos y afecta la confianza pública.

Este tipo de fallas ha sido un punto sensible en procesos anteriores. En 2017, un apagón informático durante el escrutinio cambió la tendencia de los resultados y derivó en un conflicto político que dejó al menos 23 muertos, según la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Aunque las causas no son idénticas, la repetición de interrupciones tecnológicas reaviva cuestionamientos históricos sobre la vulnerabilidad del sistema electoral hondureño.

El estrecho margen entre los candidatos

El conteo preliminar mantiene al candidato del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura, al frente con 1.132.321 votos (40,19%), seguido de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 1.112.570 votos (39,49%). La diferencia es inferior a un punto porcentual. La candidata de Libre, Rixi Moncada, aparece en tercer lugar con 543.675 votos (19,30%). Su partido, que gobierna desde 2022, anunció el domingo que “no reconoce” los resultados y pidió la “nulidad total” del proceso, una posición respaldada por su dirigencia y acompañada por convocatorias a movilización.

El candidato del Partido Nacional,
El candidato del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura (DER), se mantiee con ventaja frente al candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla

Con los porcentajes tan ajustados, cada acta pendiente o declarada inconsistente tiene peso directo en el resultado. Según expertos como el politólogo Lester Ramírez, la elección podría definirse por márgenes de dos o tres puntos, lo que hace imprescindible procesar todas las actas sin excepción.

Cómo funciona el escrutinio y por qué avanza tan lento

El CNE habilitó dos mecanismos para completar el conteo:

1. Contingencia 1

Incluye actas que fueron procesadas por las Juntas Receptoras de Votos (JRV) el 30 de noviembre, pero no lograron transmitirse desde los centros de votación.

2. Contingencia 2

Se aplica a actas que no fueron escaneadas, procesadas ni transmitidas el día de la elección. Esta fase debía avanzar entre viernes y domingo, pero no tuvo progresos, de acuerdo con las propias autoridades.

El Consejo Nacional Electoral reporta
El Consejo Nacional Electoral reporta que el 88% de las actas han sido procesadas, pero más de 2.400 presentan inconsistencias (REUTERS/ARCHIVO)

Cuando un acta presenta inconsistencias irreparables, pasa al escrutinio especial, a cargo de juntas de verificación integradas por representantes de los partidos. Estas mesas funcionan de forma autónoma, replicando el formato de las JRV, y operan bajo transmisión permanente con cámaras instaladas en los centros habilitados.

La consejera López explicó que la revisión de actas requiere presencia de observadores partidarios y el registro manual del contenido, lo que ralentiza el proceso. Señaló además que la ciudadanía puede verificar que las actas cuestionadas están catalogadas como inconsistentes y no forman parte de la sumatoria preliminar.

El papel de la normativa electoral

El marco legal vigente establece los pasos que deben seguirse para la revisión o impugnación de actas. La Ley Electoral indica que las inconsistencias deben procesarse mediante los procedimientos establecidos y que los partidos pueden acudir a las vías jurídicas cuando consideren que existe una irregularidad. El CNE emitió un reglamento específico que detalla estos mecanismos.

El lento avance del conteo
El lento avance del conteo se debe a la revisión manual de actas inconsistentes y la falta de transmisión desde centros de votación (REUTERS/ARCHIVO)

De completar las contingencias y los procedimientos especiales, el organismo estará en condiciones de cerrar el cómputo del 100% de las actas, incluidas las del voto en el exterior. Hall afirmó que los porcentajes pueden variar con cada actualización y que eso continuará hasta que ya no haya más actas por ingresar.

La presión internacional y la reacción de los actores políticos

La paralización provocó llamados de organismos internacionales para acelerar el proceso y reforzar la transparencia. Misiones de observación electoral han insistido en que la continuidad del escrutinio es esencial para preservar la legitimidad del resultado.

Mientras tanto, los candidatos presidenciales y sus partidos mantienen posiciones divergentes. Asfura y Nasralla no se han declarado ganadores, aunque siguen de cerca el avance del cómputo. Libre, cuyo coordinador general es el ex presidente Manuel Zelaya, considera que el proceso debe anularse y sostiene que el sistema de transmisión presentó irregularidades que afectan la credibilidad del resultado.

La candidata del Partido Libre,
La candidata del Partido Libre, Rixi Moncada, exige la nulidad total del proceso electoral y denuncia irregularidades en la transmisión tras quedar en la tercera posición en el conteo de votos (REUTERS/ARCHIVO)

En el centro de cómputo, aún quedan 2.571 actas por ingresar a la base de datos del CNE. Hasta que esto no ocurra, el panorama se mantendrá sin variaciones oficiales, como ha sucedido desde el viernes.

Una semana decisiva

El CNE anticipó que en los próximos días retomará la incorporación de actas rezagadas desde el CLE y avanzará en la resolución de inconsistencias. López y Hall subrayaron que, aunque el proceso requiere tiempo, es indispensable para garantizar que el escrutinio final refleje la voluntad expresada en las urnas.

La cronología del estancamiento —fallas en la transmisión, detención de la divulgación, inconsistencias sin procesar y un margen estrecho entre los dos primeros candidatos— configuró el escenario electoral más tenso del país en años. La reanudación del conteo marcará el ritmo de una semana clave para definir quién gobernará Honduras a partir de 2026.

