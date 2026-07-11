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Carmen Villalobos no se quiso perder el partido entre Noruega e Inglaterra en el Mundial 2026

La actriz y presentadora confirmó su presencia en el estadio de Miami para ver uno de los duelos más atractivos de los cuartos de final

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La barranquillera lució el "outfit" para asistir al duelo válido por los cuartos de final de la Copa del Mundo - crédito @cvillaloboss/Instagram

Este sábado se cierran los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con dos partidos que prometen emociones intensas para conocer los dos semifinalistas restantes. De un lado, Argentina con Lionel Messi al mando se medirá ante Suiza en Kansas City con la aspiración de seguir defendiendo su título de campeón.

Del otro, en Miami, habrá duelo de goleadores: Inglaterra con bajas sensibles y comandados por uno de los goleadores del certamen, Harry Kane, se enfrentará a la Noruega de Erling Haaland. Debido al prestigio de los Tres Leones y sus aspiraciones de ganar su segunda Copa del Mundo desde Inglaterra 1966 y la viralidad del goleador del Manchester City a lo largo del torneo, se trata de un encuentro atractivo para el público y uno que las estrellas de la farándula no se quieren perder.

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Ese parece ser el caso de Carmen Villalobos. La actriz y presentadora barranquillera anunció horas antes del partido que asistiría al estadio de la Ciudad del Sol –habitualmente conocido como el Hard Rock Stadium, pero que por disposiciones de la FIFA es conocido durante la Copa del Mundo como el Miami Stadium–.

“Bueno, y ahora cambiamos de mood. Mañana sigo montando fotos porque ahorita el mood es otro, es mundialístico. Nos vamos para el estadio”, expresó en un video compartido en sus historias instantáneas.

La barranquillera compartió el 'outfit' que escogió para asistir al encuentro mundialista - crédito @cvillaloboss/Instagram
La barranquillera compartió el 'outfit' que escogió para asistir al encuentro mundialista - crédito @cvillaloboss/Instagram

Con este comentario, la actriz hizo referencia a la celebración de su precumpleaños, a bordo de un yate junto a amigos y conocidos, de la que también compartió algunas fotos y videos a lo largo de la jornada.

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En sus historias de Instagram, la recordada intérprete de Catalina Santana en Sin senos no hay paraíso mostró el outfit que utilizaría para asistir al partido entre Inglaterra y Noruega: un conjunto deportivo y casual compuesto por un top sin mangas de color negro y una falda corta del mismo tono, con cierre frontal visible y bolsillos laterales. Completó el atuendo con zapatillas deportivas blancas y negras, gafas de sol redondas y unos pendientes plateados.

En las horas posteriores, Villalobos compartió algunas imágenes dentro del escenario deportivo, y hasta se tomó el tiempo de tomarse fotografías con otros hinchas durante su ingreso.

Carmen Villalobos habló por primera vez de su ruptura con Frederik Oldenburg

La actriz y presentadora Carmen Villalobos anunció que estará en el estadio de Miami para presenciar el partido entre Inglaterra y Noruega - crédito @cvillaloboss/Instagram
Carmen Villalobos habló por primera vez de su ruptura con Frederik Oldenburg - crédito @cvillaloboss/Instagram

Durante su paso por el programa Al Rojo Vivo, de Telemundo, la barranquillera abordó el tema de forma directa a cinco meses después de la ruptura con el presentador venezolano.

La actriz respondió sin titubeos que se sentía “muy tranquila, muy feliz”, y cerró cualquier puerta al pasado con una postura que sus seguidores convirtieron rápidamente en tendencia. “Yo siempre he pensado que si tú no haces parte de mi presente ya tú no tienes cabida en mi vida, así de sencillo, o sea, los recuerdos se borran por completo”, expresó.

Villalobos evitó mencionar a Oldenburg por su nombre, pero sí reveló, sin nombrarlo, lo que habría precipitado el quiebre. “Digamos que la otra parte te dice: ‘Yo no siento, yo no sufro, a mí no me duele, yo no siento tristeza, a mí no me importa. No soy apegado al amor, a las relaciones’. Tú quedas como plop y dices: ‘¿Cómo así? ¿De qué estamos hablando?’”, comentó.

Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg posan luego de una cena romántica
La pareja de enamorados comparten momentos románticos que reafirman su relación - crédito Frederik Oldenburg

Pese al golpe, la colombiana fue enfática en que su fe en el amor no sufrió daño. “Creo en el amor, amo estar enamorada, amo estar en pareja. Es de lo más bonito que existe, así que jamás me voy a cerrar a eso”, afirmó.

Cuando le consultaron si tenía pareja en este momento, Villalobos respondió sin rodeos: “Yo estoy solterísima”. Y agregó, entre risas, que “el ojo está mirando pa’ todas partes”.

Lejos de mostrarse cerrada, describió con precisión lo que busca en su próxima relación: alguien “emocionalmente responsable, afectivamente responsable, económicamente independiente” y con claridad sobre su futuro.

“Cuando la gente no tiene claro lo que quiere para su futuro es muy difícil, o sea, estar adivinando y estar como arriando, no”, dijo. Cerró la lista con un requisito que arrancó carcajadas en el estudio: que “baile delicioso”, concluyó.

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