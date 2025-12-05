América Latina

Así funciona la “Hawala”, el método financiero usado por la mafia china en Chile para sacar dinero del país

Se remonta al siglo VIII d.C y permite mover dinero por todo el mundo sin ser detectado

27 ciudadanos chinos fueron arrestados
27 ciudadanos chinos fueron arrestados y alrededor de USD 653.000 en efectivo, decomisados.

Durante toda la jornada del pasado miércoles, la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo un total de 63 allanamientos en el populoso barrio capitalino de Meiggs logrando detener a 30 personas, 27 de ellos ciudadanos chinos ligados a la ya desarticulada Banda de Fujian.

La llamada “Operación Muralla China” contó con unos 100 uniformados y se desarrolló mayormente en un edificio conocido como el “Shakira Tower”. Entre los apresados se cuenta también un carabinero en servicio activo, quien habría prestado servicios de vigilancia y “dateaba” a la organización sobre diligencias policiales.

La banda es acusada de mantener casinos ilegales, trata de personas y prostitución, tráfico de drogas, préstamo de dinero y contrabando de diversas especies y, según informó la policía civil, se incautaron unos $600 millones de pesos (USD 653.000) en efectivo, amén de varias máquinas para contar dinero y cajas con documentos contables.

Este jueves, el director de la PDI, Eduardo Cerna, detalló el sistema que tenía la mafia china de Meiggs para lavar dinero: la “Hawala”, un ancestral método financiero que permite enviar dinero al extranjero mediante dos intermediarios, sin pasar por ningún banco.

La policía realizó diversos allanamientos
La policía realizó diversos allanamientos en el populoso barrio santiaguino de Meiggs pesquisando delitos como secuestros, tráfico de drogas y contrabando. Los tres líderes de la banda fueron detenidos.

Origen de la “Hawala”

De acuerdo al jefe de la policía civil, el uso de este ancestral sistema financiero y y el idioma de los imputados fueron las causas por las que la investigación contra la mafia china les llevó meses.

“Es un sistema muy, muy antiguo, pero que en realidad, opera en forma paralela al comercio o a la banca normal, donde más que el traspaso de dinero hay una compensación de los mismos sin haber movimientos de un país a otro, lo que dificulta su persecución”, explicó Cerna en un punto de prensa.

Utilizado por las grandes mafias de todo el mundo, la “Hawala” -término árabe que significa “transferencia” o “clave” y que penetró al hindi y al urdu con el significado de “confianza”-, es una red de traspaso de dinero que surgió en el siglo VIII en comunidades musulmanas del sur de Asia como un sistema para saldar cuentas principalmente entre familiares y amigos, en el que solo se necesita un emisor, un receptor y al menos dos personas intermediarias llamadas hawaladares, uno en el lugar de envío y otro en el destino, con frecuencia unidos por lazos familiares o amistosos.

Es más, algunos lingüistas aseguran que de ahí proviene la palabra “aval”.

Gracias a este método, los préstamos podían ser devueltos rápidamente en efectivo o mediante favores -algo más parecido al trueque que a la banca formal-, y su práctica fiable, rápida y barata se extendió por la Ruta de la Seda para proteger de los robos a los viajeros.

Actualmente, millones de dólares de mueven por el mundo mediante este sistema, que en simple consiste en contactar a un hawaladar local y entregarle una suma de dinero junto con una contraseña acordada previamente con el receptor.

Dicho hawaladar se pondrá en contacto entonces con su socio en el país de destino del dinero, informándole del monto a entregar y la contraseña, dinero que es entregado por éste a la persona que llegue con la misma clave.

Así, ambos hawaladares se ganan una comisión mucho menos exuberante que la de los bancos tradicionales o casas de envíos de dinero y el receptor cuenta con dinero en efectivo en cuestión de horas.

Y aunque este sistema es profusamente utilizado actualmente por inmigrantes para enviar dinero a sus familias, también sirve a las mafias para mover dinero por todo el mundo sin ser detectado, asunto que se ha convertido en un verdadero dilema para los gobiernos que han intentado ponerle freno.

