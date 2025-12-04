América Latina

Copa Airlines extendió la suspensión de vuelos hacia Venezuela tras la advertencia de EEUU sobre el espacio aéreo

La aerolínea panameña explicó que la cancelación de la ruta responde a la detección de interferencias en los sistemas de navegación

Guardar
Copa Airlines extendió la suspensión
Copa Airlines extendió la suspensión de vuelos hacia Venezuela tras la advertencia de EEUU sobre el espacio aéreo (REUTERS/Erick Marciscano)

Copa Airlines anunció este jueves la extensión hasta el 12 de diciembre de la suspensión temporal de sus vuelos entre Panamá y Caracas, una decisión motivada por la falta de garantías sobre la seguridad operacional en el espacio aéreo venezolano.

Mientras continúa evaluando las condiciones que garanticen la seguridad operacional en sus vuelos a Venezuela, ha decidido extender la suspensión temporal de sus vuelos desde y hacia Caracas”, informó la aerolínea panameña mediante un comunicado.

La interrupción de itinerarios fue comunicada originalmente el miércoles, cuando Copa suspendió los vuelos programados para el jueves 4 y viernes 5 de diciembre debido a “intermitencias en una de las señales de navegación de las aeronaves reportadas” por sus pilotos.

La empresa aclaró que esta situación técnica no comprometió la seguridad de los vuelos, pero obligó a revisar las condiciones antes de reanudar los servicios. El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) venezolano había declarado que esperaba que Copa y la aerolínea colombiana Wingo reiniciaran operaciones en 48 horas, pero la decisión panameña extendió la suspensión por lo menos una semana más.

El Instituto Nacional de Aeronáutica
El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) venezolano había declarado que esperaba que Copa y la aerolínea colombiana Wingo reiniciaran operaciones en 48 horas

Copa indicó que los pasajeros afectados podrán optar por el cambio de fechas o de rutas dentro de la misma región sin penalizaciones adicionales, así como por el reembolso del billete no utilizado o su conservación como crédito para futuros viajes. La aerolínea recomendó a quienes tengan trayectos agendados hacia o desde Caracas consultar los canales oficiales para obtener información actualizada y tramitar solicitudes de cambio o devolución.

Esta nueva postergación en la reanudación de vuelos ocurre en un entorno regional especialmente tenso. El 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación de EEUU (FAA) recomendó a las aerolíneas “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe, advirtiendo sobre “una situación potencialmente peligrosa” en la zona. Numerosos operadores han cancelado y reprogramado vuelos ante la inestabilidad en la región.

La preocupación por la seguridad aérea se acentúa tras la orden del presidente Donald Trump que, a través de su red social Truth, anunció el cierre total del espacio aéreo venezolano, escalando la crisis diplomática y militar entre Washington y Caracas.

El dictadura de Nicolás Maduro considera que este despliegue es una amenaza directa, mientras que la Casa Blanca enmarca la movilización de fuerzas como parte de su estrategia para frenar el tráfico de drogas proveniente de Sudamérica.

La aerolínea Wingo también suspendió
La aerolínea Wingo también suspendió sus vuelos a Venezuela (EFE/Carlos Lemos)

El cierre parcial del espacio aéreo venezolano afecta no solo la conectividad internacional del país sudamericano, sino también el flujo de bienes, personas y servicios en toda la región, incrementando la incertidumbre entre viajeros, migrantes y empresarios.

En el comunicado, Copa reiteró su compromiso con “la seguridad y el bienestar de sus pasajeros y tripulaciones”, procurando minimizar el impacto de la medida a través de opciones flexibles de rembolso y reprogramación de vuelos.

La aerolínea confirmó que continuará monitoreando la situación y actualizando a los afectados conforme se disponga de nueva información y las condiciones lo permitan.

SATENA también suspendió vuelos a Venezuela

La aerolínea estatal colombiana SATENA también informó que, debido a los recientes avisos oficiales sobre afectaciones en la navegación aérea del Caribe, tomó la decisión de suspender temporalmente todas sus operaciones hacia Venezuela.

Según explicó la compañía, la medida responde a reportes de interferencias ya registradas en los sistemas de navegación por satélite utilizados por sus aeronaves, advirtiendo sobre actividades de interferencia deliberada y suplantación de señales que están afectando directamente funciones esenciales para la seguridad de los vuelos.

La compañía señaló que estas condiciones representan un riesgo operacional que exige adoptar medidas preventivas en resguardo de sus pasajeros y tripulación, mientras se verifica la estabilidad y confiabilidad de la navegación en la región.

La aerolínea estatal colombiana SATENA también informó
La aerolínea estatal colombiana SATENA también informó que, debido a los recientes avisos oficiales sobre afectaciones en la navegación aérea del Caribe, tomó la decisión de suspender temporalmente todas sus operaciones hacia Venezuela (Crédito Colprensa)

La aerolínea agradeció la comprensión de sus usuarios y subrayó que la seguridad operacional se mantiene como prioridad absoluta.

SATENA reanudará sus vuelos habituales hacia Venezuela únicamente cuando las autoridades internacionales certifiquen condiciones plenamente seguras para la navegación.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

VenezuelaCopa AirlinesEstados UnidosEspacio aéreo de VenezuelaÚltimas Noticias AméricaINACWingoSatecaVuelos a Venezuela

Últimas Noticias

La oposición de Venezuela calificó de “aberrante” la condena a 30 años de prisión contra el yerno de Edmundo González Urrutia

La Plataforma Unitaria Democrática aseguró que la sentencia forma parte de una estrategia de persecución que busca intimidar a quienes cuestionan al régimen de Nicolás Maduro

La oposición de Venezuela calificó

Daniel Noboa asistirá al Gran Premio de Abu Dhabi en medio de críticas por la frecuencia de sus viajes oficiales

La falta de detalle sobre gastos y acompañantes intensifican el escrutinio público sobre la pertinencia de esta nueva gira internacional

Daniel Noboa asistirá al Gran

La prefecta Marcela Aguiñaga oficializó su salida del correísmo en medio de un conflicto abierto con Rafael Correa

Anunció su desafiliación en un mensaje público marcado por tensiones internas, reproches de la dirigencia y el quiebre definitivo de su relación política con el ex presidente sentenciado por corrupción

La prefecta Marcela Aguiñaga oficializó

El Interamerican Institute for Democracy entregará este jueves los Premios a la Libertad y la Democracia 2025

El instituto con sede en Miami confirmó la lista de personalidades que recibirán sus distinciones anuales por su aporte a la defensa de los valores democráticos y los derechos humanos en la región

El Interamerican Institute for Democracy

Chile suspendió importaciones porcinas desde España tras un brote de Peste Africana

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) también reforzó las inspecciones en el Aeropuerto de Santiago

Chile suspendió importaciones porcinas desde
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Con fuerte presencia del Gobierno,

Con fuerte presencia del Gobierno, las empresas de EEUU en Argentina le dan la bienvenida al embajador Peter Lamelas

Paso a paso por qué el REINFO pesquero NO va

Esta es la condena que recibirá un joven por matar a sus papás a puñaladas

Esta es la oración que rezan miles de familias colombianas en la noche de las velitas para dar inicio a la Navidad

Investigan cómo la atmósfera de la Tierra produjo moléculas clave para el origen de la vida

INFOBAE AMÉRICA
VÍDEO: Trump dice que los

VÍDEO: Trump dice que los ataques dentro de Venezuela comenzarán "muy pronto"

VÍDEO: El Papa aboga por priorizar el diálogo o sanciones en Venezuela frente a las amenazas de "invasión" de Trump

Crónica del FC Barcelona - Atlético de Madrid: 3-1

Concluye tras cinco horas la reunión entre Putin y la delegación estadounidense encabezada por Witkoff

(Crónica) El City aprieta al Arsenal con un festival de goles contra el Fulham

ENTRETENIMIENTO

¿Aliada o villana?: Scarlett Johansson

¿Aliada o villana?: Scarlett Johansson estaría negociando su llegada al universo Batman para la secuela

Margot Robbie habla del desafío de filmar tres meses después de haberse convertido en mamá

Guillermo del Toro recuerda su primer acercamiento con Frankenstein: “La criatura era yo”

Brian May eligió el solo de guitarra más impactante de la historia: “Es una de mis grandes inspiraciones”

Sabrina Carpenter responde a las críticas: “Simplemente estoy viviendo mi vida, y ustedes la están observando”