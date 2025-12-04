Copa Airlines extendió la suspensión de vuelos hacia Venezuela tras la advertencia de EEUU sobre el espacio aéreo (REUTERS/Erick Marciscano)

Copa Airlines anunció este jueves la extensión hasta el 12 de diciembre de la suspensión temporal de sus vuelos entre Panamá y Caracas, una decisión motivada por la falta de garantías sobre la seguridad operacional en el espacio aéreo venezolano.

“Mientras continúa evaluando las condiciones que garanticen la seguridad operacional en sus vuelos a Venezuela, ha decidido extender la suspensión temporal de sus vuelos desde y hacia Caracas”, informó la aerolínea panameña mediante un comunicado.

La interrupción de itinerarios fue comunicada originalmente el miércoles, cuando Copa suspendió los vuelos programados para el jueves 4 y viernes 5 de diciembre debido a “intermitencias en una de las señales de navegación de las aeronaves reportadas” por sus pilotos.

La empresa aclaró que esta situación técnica no comprometió la seguridad de los vuelos, pero obligó a revisar las condiciones antes de reanudar los servicios. El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) venezolano había declarado que esperaba que Copa y la aerolínea colombiana Wingo reiniciaran operaciones en 48 horas, pero la decisión panameña extendió la suspensión por lo menos una semana más.

Copa indicó que los pasajeros afectados podrán optar por el cambio de fechas o de rutas dentro de la misma región sin penalizaciones adicionales, así como por el reembolso del billete no utilizado o su conservación como crédito para futuros viajes. La aerolínea recomendó a quienes tengan trayectos agendados hacia o desde Caracas consultar los canales oficiales para obtener información actualizada y tramitar solicitudes de cambio o devolución.

Esta nueva postergación en la reanudación de vuelos ocurre en un entorno regional especialmente tenso. El 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación de EEUU (FAA) recomendó a las aerolíneas “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe, advirtiendo sobre “una situación potencialmente peligrosa” en la zona. Numerosos operadores han cancelado y reprogramado vuelos ante la inestabilidad en la región.

La preocupación por la seguridad aérea se acentúa tras la orden del presidente Donald Trump que, a través de su red social Truth, anunció el cierre total del espacio aéreo venezolano, escalando la crisis diplomática y militar entre Washington y Caracas.

El dictadura de Nicolás Maduro considera que este despliegue es una amenaza directa, mientras que la Casa Blanca enmarca la movilización de fuerzas como parte de su estrategia para frenar el tráfico de drogas proveniente de Sudamérica.

La aerolínea Wingo también suspendió sus vuelos a Venezuela (EFE/Carlos Lemos)

El cierre parcial del espacio aéreo venezolano afecta no solo la conectividad internacional del país sudamericano, sino también el flujo de bienes, personas y servicios en toda la región, incrementando la incertidumbre entre viajeros, migrantes y empresarios.

En el comunicado, Copa reiteró su compromiso con “la seguridad y el bienestar de sus pasajeros y tripulaciones”, procurando minimizar el impacto de la medida a través de opciones flexibles de rembolso y reprogramación de vuelos.

La aerolínea confirmó que continuará monitoreando la situación y actualizando a los afectados conforme se disponga de nueva información y las condiciones lo permitan.

SATENA también suspendió vuelos a Venezuela

La aerolínea estatal colombiana SATENA también informó que, debido a los recientes avisos oficiales sobre afectaciones en la navegación aérea del Caribe, tomó la decisión de suspender temporalmente todas sus operaciones hacia Venezuela.

Según explicó la compañía, la medida responde a reportes de interferencias ya registradas en los sistemas de navegación por satélite utilizados por sus aeronaves, advirtiendo sobre actividades de interferencia deliberada y suplantación de señales que están afectando directamente funciones esenciales para la seguridad de los vuelos.

La compañía señaló que estas condiciones representan un riesgo operacional que exige adoptar medidas preventivas en resguardo de sus pasajeros y tripulación, mientras se verifica la estabilidad y confiabilidad de la navegación en la región.

La aerolínea estatal colombiana SATENA también informó que, debido a los recientes avisos oficiales sobre afectaciones en la navegación aérea del Caribe, tomó la decisión de suspender temporalmente todas sus operaciones hacia Venezuela (Crédito Colprensa)

La aerolínea agradeció la comprensión de sus usuarios y subrayó que la seguridad operacional se mantiene como prioridad absoluta.

SATENA reanudará sus vuelos habituales hacia Venezuela únicamente cuando las autoridades internacionales certifiquen condiciones plenamente seguras para la navegación.

(Con información de EFE)