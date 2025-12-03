América Latina

La OMS rechazó el pedido de Bolivia y mantiene la hoja de coca como una sustancia “peligrosa”

Un comité de expertos rechazó la solicitud realizada por el gobierno boliviano, con respaldo de Colombia, en el año 2023

Guardar
Productores de hojas de coca
Productores de hojas de coca trabajan en un sembrado en Coripata (Bolivia). Foto de archivo. EFE/ Luis Gandarillas

La Organización Mundial de la Salud resolvió que la hoja de coca continúe incluida en la Lista I de la Convención sobre drogas —categoría que reúne a las sustancias consideradas más peligrosas y sujetas al mayor nivel de control—, al argumentar que su fácil procesamiento para obtener cocaína y el incremento global en la producción de esa droga representan un riesgo para la salud pública.

El Comité de Expertos en Farmacodependencia de la OMS analizó la hoja de coca a partir de una solicitud presentada por Bolivia en 2023 y respaldada por Colombia, según un informe al que la agencia de noticias EFE tuvo acceso antes de su publicación oficial prevista para este jueves en Viena (Austria).

En el documento, los expertos de la OMS señalan que la mayor parte de la hoja de coca cultivada en algunos países se destina a cocaína y que la producción global de esa droga aumentó un 34% en 2023, hasta alcanzar un récord histórico. En ese sentido, decidieron mantener la hoja de coca en la Lista I junto a sustancias clasificadas como altamente peligrosas, entre ellas la heroína y el fentanilo.

“La obtención de pasta de coca a partir de la hoja de coca y la purificación de las distintas formas de cocaína a partir de la pasta de coca son procesos sencillos y no requieren conocimientos especializados”, señalan los expertos de la OMS.

La Paz, Bolivia. 11 de
La Paz, Bolivia. 11 de enero de 2025. REUTERS/Claudia Morales

La hoja de coca desempeña un rol importante en la vida social, económica y cultural de diversas regiones de Bolivia. Es considerada un estimulante natural que desde hace siglos se mastica, se elabora y se venera en las comunidades andinas. También se encuentra fácilmente en las ciudades, ya sea como hoja en los mercados y quioscos callejeros, o procesada en bolsitas de té en supermercados, restaurantes y hoteles de lujo.

La hoja de coca tiene asimismo un profundo valor simbólico ligado a la identidad cultural de los pueblos andinos para los que también representa una resistencia histórica, soberanía cultural y el derecho de las comunidades a preservar sus tradiciones frente a políticas internacionales que la asocian exclusivamente con el narcotráfico. Además de sus usos tradicionales y rituales, constituye una fuente de ingresos para familias productoras en zonas como los Yungas (La Paz) y el Chapare (Cochabamba).

La presión para erradicar cultivos como parte de la guerra contra las drogas liderada por Estados Unidos, generó a mediados de los 90 una fuerte movilización social que contribuyó al ascenso al poder del ex presidente Evo Morales (2006-2019), líder sindical de los productores de coca. Durante su gestión, la planta fue reconocida como parte del patrimonio cultural del país en la Constitución Política del Estado de 2009, subrayando su valor cultural y simbólico.

El entonces presidente de Bolivia,
El entonces presidente de Bolivia, Luis Arce, celebra el día que conmemora el consumo tradicional de coca en La Paz. 11 de enero de 2025. REUTERS/Claudia Morales

Si bien la legislación boliviana establece límites en las hectáreas de cultivos de hoja de coca para asegurar que la producción se oriente a usos tradicionales y legales, hay informes que señalan la persistencia de áreas de cultivo que exceden las superficies permitidas que pueden estar asociadas al narcotráfico. Los cultivos excedentarios, difíciles de controlar por su dispersión geográfica y la demanda ilegal, representan uno de los principales desafíos para la lucha antidrogas.

En junio de 2023, el Gobierno de Bolivia -entonces encabezado por Luis Arce- inició una campaña internacional para lograr la reclasificación de la hoja de coca en una categoría menos restrictiva y abrir el camino al comercio legal, la investigación científica y el desarrollo industrial.

Si bien la OMS reconoce los usos tradicionales de la hoja de coca y algunos indicios de un potencial uso terapéutico, concluye que la evidencia científica es insuficiente para modificar su estatus frente al peligro que representa dar ese paso.

Hasta la publicación de esta nota no se habían dado a conocer pronunciamientos públicos de parte del Gobierno de Bolivia, sindicatos cocaleros ni de los ex funcionarios públicos que promovieron su reclasificación.

Temas Relacionados

Boliviahoja de cocaOMSdrogacocaínaComité de Expertos en FarmacodependenciaOrganización Mundial de la SaludLista I de la Convención sobre drogasLuis Arce

Últimas Noticias

El gobierno de Boric quitará todos los privilegios a militares presos por delitos de lesa humanidad

Refrigeradores personales serán requisados y ya llegó el primer reo común al expenal Punta Peuco, en el centro de Chile

El gobierno de Boric quitará

El Gobierno de Lula da Silva emitió una alerta consular ante el aumento de casos de brasileños muertos en guerras en el exterior

El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que también se incrementó el número de nacionales que encuentran dificultades para abandonar las milicias una vez incorporados

El Gobierno de Lula da

Cuba sufre un apagón masivo en la mitad occidental de la isla: 3,5 millones de personas están sin luz

El fallo del Sistema Eléctrico Nacional se produjo sobre las 5:00 de la mañana, hora local. La Habana está entre las ciudades afectadas

Cuba sufre un apagón masivo

Salvador Nasralla quiere que Juan Orlando Hernández sea juzgado en Honduras tras al indulto de Donald Trump

El candidato liberal que lidera el conteo electoral dijo que “cuando haya una justicia neutral” el ex presidente será procesado en el país, donde el Ministerio Público mantiene investigaciones activas por corrupción que no son afectadas por el perdón presidencial de EEUU

Salvador Nasralla quiere que Juan

La esposa de Sebastián Marset fue hospitalizada en Paraguay: la Policía dijo que está en alerta por una posible huida

Gianina García Troche, en prisión preventiva por lavado de activos, fue trasladada tras sufrir convulsiones, pero está fuera de peligro. Su abogado en Uruguay expresó preocupación

La esposa de Sebastián Marset
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuáles son las multas que

Cuáles son las multas que recibe quien fuma al volante y por qué encender un cigarrillo puede ser más peligroso que usar el celular

El desgarrador testimonio del papá de Jean Claude Bossard, el joven asesinado en un atraco, en el norte de Bogotá: “Eso no tiene por qué pasar”

Quiénes pueden acceder a los préstamos personales de $10.000.000 y cuál es la tasa de interés en diciembre

La desconocida ciudad de Europa que es una de las más bonitas para visitar esta Navidad: un árbol sorprendente, mercadillos tradicionales y rincones mágicos

Mercados: los bonos y las acciones retoman las ganancias y cae el riesgo país

INFOBAE AMÉRICA
España golea a Marruecos y

España golea a Marruecos y avanza a las semifinales del Mundial Femenino de Fútbol Sala

La Sociedad de Inmunoterapia del Cáncer premia una nueva inmunoterapia celular para la leucemia linfoblástica

CONACEE pide cambios a la Ley de Economía Social: "La inclusión no entiende de fórmulas jurídicas, sino de resultados"

La Audiencia de Pontevedra ratifica la prisión provisional para el condenado por violación en Vigo extraditado a España

Identifican la nueva variante de norovirus responsable del aumento de brotes de gastroenteritis en todo el mundo

ENTRETENIMIENTO

Spotify Wrapped 2025: estos fueron

Spotify Wrapped 2025: estos fueron los artistas y canciones más escuchados en todo el mundo

David Jonsson alzó la voz por la diversidad en el cine y compartió su inspiradora historia

El polémico vestuario de Millie Bobby Brown en “Stranger Things 5″ se inspiró en este icónico personaje de los 80

Cynthia Erivo confesó su vínculo con Wicked: “Creo que esto no va a dejarme nunca”

Brigitte Bardot recuerda sus intentos de suicidio: “Fui salvada por un milagro”