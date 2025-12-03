América Latina

Contactaba mujeres por una página escort en Punta del Este y abusaba de ellas: imputan al sospechoso tras cinco denuncias

El modus operandi de un hombre de 27 años se repitió en varios casos: las insultaba, golpeaba y violaba. Una de las víctimas logró escapar corriendo desnuda hasta encontrar auxilio

Un hombre de 27 años fue imputado en Maldonado por reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravados con reiterados delitos de violencia privada. La formalización de esta investigación se dio luego de que cinco trabajadoras sexuales denunciaran que el hombre las contactaba para contratar sus servicios y luego abusaba de ellas.

El caso se hizo público esta semana, luego de que Florencia Caetano, la amiga de una de las víctimas, relatara en la emisora de Maldonado FM Gente lo que vivió esa trabajadora sexual.

El hombre había contactado a una de sus víctimas a través de una página de escort a la hora 20 del jueves 27 de noviembre. La trabajadora y su cliente acordaron que él pasaría a buscarla y juntos irían hasta su casa, ubicada en La Barra, de acuerdo con la versión que le dio.

Sin embargo, durante el trayecto el hombre se desvió con la excusa de que le quería “mostrar algo”, de acuerdo al relato que dio su amiga en la radio local. Fue entonces que detuvo su moto cerca del Parque El Jagüel de Maldonado.

Caetano contó que, sin mediar palabra, el hombre la agarró del pelo, la llevó hacia el campo y le empezó a pegar. “La tiró al piso y ahí es cuando la viola. No se cuidó”, continuó el relato. “Mientras la viola, le coloca una bolsa en la cabeza para asfixiarla”, agregó. El hombre –ahora imputado– le decía “de acá no te movés, vos ya sos un angelito, puta”, de acuerdo a la versión de la amiga.

Esta amenaza de muerte no ha podido ser confirmada por la Fiscalía.

La mujer logró escapar y salió corriendo hacia la ruta. Lo hizo desnuda ya que el agresor le había sacado toda la ropa y la había esparcido por el descampado. Un hombre que pasaba por el lugar la ayudó y la trasladó al centro de salud, informó FM Gente.

La amiga que contó este relato pronto supo que no se trataba de una situación aislada y, de hecho, el caso comenzó a ser investigado por la Fiscalía.

Leonardo Arévalo, el abogado de dos de las víctimas, contó que el hombre las violaba “sin usar protección”, las golpeaba, asfixiaba e insultaba. “Nunca les llegaba a pagar”, relató el defensor al noticiero Subrayado de Canal 10. “Abusaba de la situación de todas las formas”, dijo.

Más allá de lo que sucedió con sus clientas, Arévalo relató que el “modus operandi” era similar en varios casos.

“En principio, lo que hacía era contactarlas a través de una página para solicitar sus servicios como trabajadoras sexuales. Pero al momento de concretarlo, se desvirtuaba absolutamente el asunto”, expresó.

Arévalo señaló que algunas actitudes llevan a pensar en una posible “tentativa de homicidio”.

La investigación de Fiscalía

La Fiscalía de San Carlos recibió cinco denuncias de mujeres que vivieron situaciones similares durante un año. Los hechos ocurrieron en lugares “en riesgo”, detalló la fiscal del caso, Fiorella Marzano, a la salida de la audiencia judicial en una rueda de prensa.

La fiscal señaló que habrá nuevas denuncias por este caso ya que otras mujeres expresaron su intención de presentar su situación. Fue enviado a prisión preventiva mientras avanza la investigación.

Durante esta etapa inicial hubo pericias, extracción de muestras de ADN, allanamientos, incautación de dispositivos electrónicos y se tomó declaración a las víctimas en la sede de la Fiscalía. Este martes fue solicitada la orden de detención, el mismo día en el que la Justicia decidió imputar al hombre.

La Fiscalía de San Carlos absorbió todos los casos y los trabajó de manera conjunta, explicó Marzano. “Es muy importante [animarse a denunciar] pero también es importante recabar las evidencias porque son necesarias para poder formalizar. Entonces, eso implica un trabajo en equipo con la Unidad Especializada, con las víctimas, con los especialistas”, dijo Marzano.

