América Latina

Honduras en vilo: se demora el escrutinio tras el reclamo de Nasry “Tito” Asfura al Consejo Nacional Electoral

El candidato conservador que lidera el conteo preliminar exigió en la noche del domingo que la autoridad electoral publique nuevas cifras, pero el organismo dilata las actualizaciones sin explicaciones sobre los retrasos

Asfura exige al CNE de Honduras publicar resultados tras horas sin actualizaciones

Han transcurrido horas sin actualizaciones del conteo electoral en Honduras desde que el candidato presidencial conservador Nasry “Tito” Asfura exigió públicamente a la autoridad electoral cumplir con los plazos legales, profundizando la incertidumbre en una noche electoral marcada por retrasos y tensión.

“El artículo 279 establece claramente que el primer corte es a las tres horas y debió haber sido a las 9:00 p.m.”, declaró Asfura del Partido Nacional durante la noche del domingo, visiblemente frustrado. “Le exigimos a Ana Paola Hall que salga y cumpla. No sé qué está esperando. Salga y cumpla su deber. No tengamos a un país en espera, en ascuas, en tinieblas. Por favor, hágalo por el bien de la democracia”.

Sin embargo, el reclamo del candidato a la presidenta del Consejo Nacional Electoral no aceleró la publicación de nuevos datos.

Las últimas cifras mostraban a Asfura liderando la contienda con 56% de las actas escrutadas, seguido de cerca por Salvador Nasralla del Partido Liberal, mientras la candidata oficialista Rixi Moncada del izquierdista Partido Libertad y Refundación (Libre) quedaba relegada al tercer lugar.

Mientras tanto, la página del CNE sigue inaccesible.

El prolongado silencio del CNE ha generado un clima de creciente tensión en los centros de cómputo, donde observadores electorales y representantes de los partidos aguardan sin explicaciones oficiales sobre los motivos del retraso. La demora contrasta con la relativa normalidad con que se desarrolló la jornada electoral durante el día, cuando aproximadamente 2,8 millones de votantes acudieron a las urnas de los 6 millones habilitados.

Asfura, al hacer su reclamo público, insistió en que tanto los datos oficiales como los registros de su partido le otorgan una ventaja significativa. “En 6.600 actas tenemos un porcentaje superior, según los datos del CNE. En nuestros datos, la diferencia es aún mayor”, afirmó ante sus seguidores.

"No tengamos a un país en espera, en ascuas, en tinieblas. Por favor, hágalo por el bien de la democracia”, dijo Asfura. REUTERS/Leonel Estrada

El candidato conservador, un político de origen palestino con breve trayectoria en la administración pública, se ha convertido en la figura central de estas elecciones tras recibir un fuerte respaldo del presidente estadounidense Donald Trump días antes de los comicios. Trump calificó a Asfura como “el único verdadero amigo de la libertad en Honduras” y prometió “mucho apoyo” para el país centroamericano si resultaba ganador.

El apoyo de Washington llegó acompañado del anuncio de un futuro indulto al ex presidente Juan Orlando Hernández, del mismo Partido Nacional, quien cumple condena por narcotráfico en Estados Unidos. Trump también vinculó su respaldo a Asfura con la promesa de trabajar juntos para “luchar contra los narco-comunistas” y enfrentar al régimen venezolano de Nicolás Maduro.

La noche avanza sin que el CNE haya explicado públicamente los motivos del prolongado retraso en la actualización de resultados, un vacío de información que alimenta la ansiedad en un país acostumbrado a procesos electorales polémicos. Los problemas técnicos que ya habían retrasado más de una hora la publicación de los primeros datos se han convertido ahora en un silencio que mantiene en vilo a Honduras.

Si Asfura logra consolidar su ventaja cuando finalmente se reanude la fluidez del conteo, marcaría el retorno del Partido Nacional al poder y un giro político significativo tras el gobierno izquierdista de Xiomara Castro, quien llegó a la presidencia en 2022 prometiendo transformaciones sociales en uno de los países más pobres de Centroamérica.

Estados Unidos, que sigue de cerca el proceso electoral hondureño, ha aplaudido la alta participación ciudadana registrada durante la jornada, aunque aún no se ha pronunciado sobre los retrasos en la publicación de resultados que mantienen al país “en ascuas”, como denunció el propio Asfura.

