Dólar en Uruguay en su menor valor en un año y medio: industriales advierten por baja rentabilidad y ajustes

El Puerto de Montevideo

La cotización del dólar en Uruguay cerró noviembre con una nueva caída (del 0,52%) y ya son diez de los 11 meses que lleva el año en los que se registró una baja en la divisa estadounidense en la comparación punta a punta. En lo que va del año, el billete verde se ha depreciado un 11% con respecto al peso uruguayo. Esto genera preocupación en industriales y exportadores, que advierten por la baja rentabilidad del sector.

Este lunes abre a 38,15 pesos uruguayos para la compra y 40,65 pesos uruguayos para la venta. En el mercado mayorista cotiza a 39,26.

El asesor económico de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), Sebastián Pérez, dijo al diario El País que hay un problema por la “persistencia que pueda llegar a tener este encarecimiento relativo de Uruguay”. “Una reducción del tipo de cambio tiene impacto en los márgenes y en la rentabilidad de los negocios. Uruguay viene con un desfasaje en materia de tipo de cambio”, señaló.

“Es la persistencia de un encarecimiento relativo lo que, en definitiva, puede generar problemas o distorsiones que llevarían a que algunas empresas tomen decisiones más drásticas, como cierre de plantas o que se vayan del país –lo que ha sucedido–, ajustes en sus estructuras, en el empleo, o presiones a la baja en la compra de insumos de materia prima agropecuaria. Esas dificultades se derraman en toda la cadena”, dijo Pérez.

Los industriales señalan que la rentabilidad en el sector está en los niveles más bajos de los últimos cinco años.

Los empresarios de ese sector señalan que la inflación no puede ser más baja de la proyectada por el equipo económico del gobierno. “Todos los agentes económicos están proyectando sus presupuestos en función de lo que se cree que va a ser la inflación. No es bueno que la inflación sorprenda ni para arriba ni para abajo de lo proyectado”, alertó el asesor de los empresarios.

El presidente del Banco Central del Uruguay, Guillermo Tolosa, reunido con la Unión de Exportadores del Uruguay (BCU)

La presidenta de la Cámara Industrial de Alimentos, Magdalena Lorenzo, dijo por su parte a ese diario que en el sector también están preocupados por el dólar “bajo”. Argumentó que tienen costos altos como el combustible, la energía eléctrica y los salarios, que los deja en desventaja con el resto de los productos de la región.

“La inflación ha sido contenida, pero igual los costos han sido elevados”, expresó la empresaria.

Ese que lo que se ha fijado como una prioridad el equipo económico del gobierno es la contención de la inflación –que hace más de dos años se mantiene dentro del rango objetivo fijado por el gobierno–, al tiempo que se niega a intervenir el mercado. Entienden que una inflación baja deriva en una mejora de la competitividad del país.

El presidente de Uruguay Yamandú Orsi junto a su ministro de Economía, Gabriel Oddone (MEF)

María Laura Rodríguez, asesora económica de la Unión de Exportadores, dijo a El País que las empresas del rubro están afectadas por esta situación. “Las empresas que tienen una mayor proporción de costos en pesos son las más afectadas por esta situación. Es algo acumulativo, que vienen arrastrando desde hace años. Ya hemos planteado este tema a las autoridades en varias oportunidades y seguiremos insistiendo”, expresó.

El ministro de Economía de Uruguay, Gabriel Oddone, argumentó tiempo atrás que la caída del dólar en Uruguay se debe principalmente a causas externas.

Si bien históricamente el problema de la competitividad se ata al dólar, el gobierno de Yamandú Orsi busca desligar estos dos conceptos. “El gobierno no tiene vocación por fijar el precio del dólar (…). Para el gobierno el dólar no constituye un objetivo de política”, expresó y pidió que los uruguayos aprendan que en el país “no hay control de precios”.

En el gobierno hay una fuerte apuesta por desdolarizar la economía, en un contexto en el que la suba de los precios está consolidado.