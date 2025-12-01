América Latina

Dólar en Uruguay en su menor valor en un año y medio: industriales advierten por baja rentabilidad y ajustes

La divisa estadounidense volvió a cerrar otro mes a la baja y está por romper el piso de los 39 pesos uruguayos; la competitividad del país sigue cayendo

Guardar
El Puerto de Montevideo
El Puerto de Montevideo

La cotización del dólar en Uruguay cerró noviembre con una nueva caída (del 0,52%) y ya son diez de los 11 meses que lleva el año en los que se registró una baja en la divisa estadounidense en la comparación punta a punta. En lo que va del año, el billete verde se ha depreciado un 11% con respecto al peso uruguayo. Esto genera preocupación en industriales y exportadores, que advierten por la baja rentabilidad del sector.

Este lunes abre a 38,15 pesos uruguayos para la compra y 40,65 pesos uruguayos para la venta. En el mercado mayorista cotiza a 39,26.

El asesor económico de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), Sebastián Pérez, dijo al diario El País que hay un problema por la “persistencia que pueda llegar a tener este encarecimiento relativo de Uruguay”. “Una reducción del tipo de cambio tiene impacto en los márgenes y en la rentabilidad de los negocios. Uruguay viene con un desfasaje en materia de tipo de cambio”, señaló.

“Es la persistencia de un encarecimiento relativo lo que, en definitiva, puede generar problemas o distorsiones que llevarían a que algunas empresas tomen decisiones más drásticas, como cierre de plantas o que se vayan del país –lo que ha sucedido–, ajustes en sus estructuras, en el empleo, o presiones a la baja en la compra de insumos de materia prima agropecuaria. Esas dificultades se derraman en toda la cadena”, dijo Pérez.

Los industriales señalan que la rentabilidad en el sector está en los niveles más bajos de los últimos cinco años.

Los empresarios de ese sector señalan que la inflación no puede ser más baja de la proyectada por el equipo económico del gobierno. “Todos los agentes económicos están proyectando sus presupuestos en función de lo que se cree que va a ser la inflación. No es bueno que la inflación sorprenda ni para arriba ni para abajo de lo proyectado”, alertó el asesor de los empresarios.

El presidente del Banco Central
El presidente del Banco Central del Uruguay, Guillermo Tolosa, reunido con la Unión de Exportadores del Uruguay (BCU)

La presidenta de la Cámara Industrial de Alimentos, Magdalena Lorenzo, dijo por su parte a ese diario que en el sector también están preocupados por el dólar “bajo”. Argumentó que tienen costos altos como el combustible, la energía eléctrica y los salarios, que los deja en desventaja con el resto de los productos de la región.

“La inflación ha sido contenida, pero igual los costos han sido elevados”, expresó la empresaria.

Ese que lo que se ha fijado como una prioridad el equipo económico del gobierno es la contención de la inflación –que hace más de dos años se mantiene dentro del rango objetivo fijado por el gobierno–, al tiempo que se niega a intervenir el mercado. Entienden que una inflación baja deriva en una mejora de la competitividad del país.

El presidente de Uruguay Yamandú
El presidente de Uruguay Yamandú Orsi junto a su ministro de Economía, Gabriel Oddone (MEF)

María Laura Rodríguez, asesora económica de la Unión de Exportadores, dijo a El País que las empresas del rubro están afectadas por esta situación. “Las empresas que tienen una mayor proporción de costos en pesos son las más afectadas por esta situación. Es algo acumulativo, que vienen arrastrando desde hace años. Ya hemos planteado este tema a las autoridades en varias oportunidades y seguiremos insistiendo”, expresó.

El ministro de Economía de Uruguay, Gabriel Oddone, argumentó tiempo atrás que la caída del dólar en Uruguay se debe principalmente a causas externas.

Si bien históricamente el problema de la competitividad se ata al dólar, el gobierno de Yamandú Orsi busca desligar estos dos conceptos. “El gobierno no tiene vocación por fijar el precio del dólar (…). Para el gobierno el dólar no constituye un objetivo de política”, expresó y pidió que los uruguayos aprendan que en el país “no hay control de precios”.

En el gobierno hay una fuerte apuesta por desdolarizar la economía, en un contexto en el que la suba de los precios está consolidado.

Temas Relacionados

exportacionesUruguaydólarCámara de Industrias del UruguayUnión de ExportadoresGabriel Oddone

Últimas Noticias

Franco Parisi decidió votar nulo en la segunda vuelta de las elecciones en Chile entre Jeannette Jara y José Antonio Kast

El Partido de la Gente, liderado por el economista Parisi, realizó una inédita consulta online en la que el 78% de los participantes rechazó respaldar a alguno de los candidatos del balotaje del próximo 14 de diciembre

Franco Parisi decidió votar nulo

Salvador Nasralla aseguró que revertirá la ventaja de Asfura y pidió mantener la calma mientras se actualizan los datos electorales

“Nosotros vamos a ganar probablemente con unos 200 mil votos al Partido Nacional una vez que estén contabilizadas todas las actas a nivel presidencial”, afirmó el candidato

Salvador Nasralla aseguró que revertirá

Elecciones en Honduras EN VIVO: Nasry Asfura lidera el conteo con una leve ventaja y casi el 50% de las actas escrutadas

De acuerdo con las cifras oficiales divulgadas por el Consejo Nacional Electoral, el candidato del Partido Nacional se impone con el 53% de los votos escrutados. Le siguen Salvador Nasralla, con 39%, y Rixi Moncada, con 19%

Elecciones en Honduras EN VIVO:

Observadores internacionales fueron expulsados de un centro de votación en Honduras por colectivos afines al partido oficialista

El incidente ocurrió en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde simpatizantes de Libre increparon y presionaron a la misión extranjera hasta que intervino la policía militar

Observadores internacionales fueron expulsados de

Joven fue asesinada en Magangué, Bolívar, en medio de una rumba: tropezó con otra mujer y fue atacada con arma blanca

La Policía capturó a tres sospechosas tras el asesinato de Olga María García Díaz, una joven de 22 años, ocurrido durante la madrugada del 30 de noviembre, mientras la Fiscalía avanza en la investigación para esclarecer responsabilidades

Joven fue asesinada en Magangué,
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una joven española viaja a

Una joven española viaja a Laponia para trabajar como elfa en la casa oficial de Papá Noel

Las máquinas de ‘vending’ de hospitales y residencias de mayores deberán ofrecer al menos un 80% de productos saludables

Esta es la política de facturación en Austrian Airlines: precios, dimensiones del equipaje y tipos de billete

Un bocadillo en mal estado pudo originar el brote de peste porcina africana en Cataluña: “Hoy en día son todo hipótesis”

Tras las fuertes tormentas, cómo estará el tiempo en el AMBA el resto de la semana

INFOBAE AMÉRICA
Más de 21 millones de

Más de 21 millones de personas viven con VIH en África subsahariana en plena crisis de financiación

Intel fabricará los chips de los MacBook Air y iPad Pro de Apple, según el analista Ming-Chi Kuo

Areas compra la estadounidense THS, su mayor adquisición, y prevé alcanzar los 2.700 millones de facturación

Irene Paredes: "La baja de Aitana es muy sensible, pero nosotras a apretar"

Podemos quiere que el Congreso se pronuncie sobre su petición de acabar con la bases militares de EEUU en España

ENTRETENIMIENTO

El niño que nunca existió

El niño que nunca existió debuta en Europa Europa con una historia que explora los límites del dolor y la obsesión parental

Rolling Stone publicó su top 5 de bandas que revolucionaron el rock

Jean-Claude Van Damme revela que Vin Diesel vetó su ingreso a “Rápidos y Furiosos”

George Clooney recordó papel que Brad Pitt le quitó hace más de 30 años y cambió su carrera para siempre

Simon Cowell recordó el momento exacto en que se enteró de la muerte de Liam Payne