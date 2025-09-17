América Latina

Uruguay reimpulsa su apuesta a la desdolarización tras consolidar la inflación baja y estable

El Banco Central del Uruguay propone una serie de medidas para que los uruguayos retornen sus ahorros e inversiones al peso. “Es tiempo de soltar el chupete del dólar”, dijo el presidente de la autoridad monetaria

Pedro Tristant

Pedro Tristant

Desde Montevideo

Guardar
El gobierno hace una fuerte
El gobierno hace una fuerte apuesta por el peso uruguayo (EFE/ Raúl Martínez)

La inflación en Uruguay lleva más de dos años dentro del rango que las autoridades monetarias fijaron como meta (3%-6%). En agosto, el Índice de Precios del Consumo (IPC) fue de 4,2%, incluso por debajo del centro del margen establecido por el gobierno. La particularidad que tiene este resultado es que en este período de tiempo han gobernado dos presidentes de diferentes signos políticos: en la administración de Luis Lacalle Pou se consiguió mantener controlada la suba de precios, algo que continuó en los primeros meses de Yamandú Orsi.

Las autoridades pretenden que los uruguayos no piensen, al momento de definir ahorrar o hacer inversiones, en el dólar como la moneda principal. Y pretenden que el peso se fortalezca aún más.

El presidente del Banco Central del Uruguay, Guillermo Tolosa, recurrió a una metáfora para explicarlo. “Es tiempo de soltar el chupete”, dijo el jerarca en una cena ante empresarios organizada por Somos Uruguay y consignada por El Observador.

El presidente del Banco Central
El presidente del Banco Central del Uruguay, Guillermo Tolosa (Banco Central)

“Es algo que nos da alivio y confort, pero cuando somos adultos estamos realmente pasados de edad para el chupete. Uruguay es una economía mucho más sólida, por lo tanto, soltemos de una buena vez el chupete”, expresó.

La apuesta a la inversión en pesos está justificada, según las autoridades, porque la inflación baja y estable en el país está “consolidada”. Según Tolosa, este aumento controlado de los precios “llegó para quedarse”.

“No vengo a decir que hay que invertir en pesos porque no sé lo que va a pasar de acá a tres meses. Pero algo que sí sé es que si invertís en dólares tu poder adquisitivo va a ser muy volátil. Es una especie de timba de casino donde poder invertir y perder en el corto plazo y a largo plazo perdés siempre. Cuando invertís en UI o en pesos tu poder adquisitivo va a estar estable”, explicó el presidente de la autoridad monetaria uruguaya.

El presidente del Banco Central
El presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Guillermo Tolosa (Presidencia Uruguay)

Tolosa señaló que hay una debilidad del dólar a nivel global por la realidad de Estados Unidos. Y mandó un mensaje para quienes invierten en la divisa de ese país: si tienen un reclamo, lo tienen que depositar en la casilla de la Casa Blanca.

Para concretar ese pasaje de dólares a pesos de los ahorros e inversiones, el BCU anunció y tiene en carpeta una serie de medidas.

Una de las decisiones es establecer mayores cargas de capital a los bancos para los préstamos en dólares a las empresas [las que no están expuestas al comercio exterior]. “Vamos a hacer aún más difícil que los bancos puedan prestar dólares. Va a ser casi imposible prestarlos domésticamente y entonces van a empezar a hacer otro tipo de asesoramiento y avisar que cuando se ahorra en dólares es una mala decisión para ustedes y para el país”, dijo Tolosa.

Uruguay lleva más de dos
Uruguay lleva más de dos años con la inflación dentro del rango meta (REUTERS/Andres Stapff)

Otra de las medidas es la eliminación de incentivos fiscales para las inversiones en el exterior y la facilitación de cuentas en pesos automáticamente rentadas. Esto último significa que los ahorristas tengan la posibilidad de recibir por sus depósitos en pesos mejores tasas.

Hay otras decisiones que el Banco Central uruguayo todavía tiene en evaluación. Por ejemplo, pretende establecer que, cuando alguien abra una cuenta en dólares, tenga que establecer expresamente que puede tener pérdidas cuantiosas. Esta autorización es similar a la que tienen que hacer quienes abren una cuenta en un corredor de bolsa.

Además, el BCU también evalúa establecer que los precios de los inmuebles y vehículos sean duales. Es decir, que estén expresados en pesos y en dólares.

Para Tolosa, ahorrar en moneda extranjera implica tener una “visión pesimista” y “creer que se vive en un país inestable”.

“Hoy en Uruguay se respira otro aire. Ahorrar en pesos es una declaración de fe. Sentimos orgullo de nuestro fútbol, de las playas, de las carnes, pero sistemáticamente ninguneamos al peso uruguayo que es el mejor reflejo de la madurez de nuestra sociedad. Por favor, dejemos de hacerlo y pongamos el peso en el lugar que se merece”, afirmó.

Temas Relacionados

dólarespesosdesdolarizaciónBanco Central del Uruguayinversionesahorropeso uruguayo

Últimas Noticias

Brasil avanza con una enmienda constitucional que blinda a Eduardo Bolsonaro y limita el poder de la Corte Suprema sobre legisladores

La nueva iniciativa legislativa fue aprobada con una amplia mayoría y todavía debe superar una segunda votación en la Cámara Baja y la revisión del Senado

Brasil avanza con una enmienda

Paraguay reafirmó su apoyo a Israel y prometió trabajar con EEUU y Argentina en la defensa de valores conservadores

Durante su intervención en la Conferencia Política de Acción Conservadora en Asunción, Santiago Peña destacó que su Administración mantendrá posiciones firmes frente a los cambios sociales, rechazando iniciativas como la legalización del aborto y modelos alternativos de familia

Paraguay reafirmó su apoyo a

El Tribunal Electoral de Bolivia multó a más de 30 medios de comunicación por publicar “propaganda electoral anticipada”

La principal asociación de prensa boliviana denunció que las sanciones afectan la libertad informativa y solicitó al ente comicial que reconsidere las medidas, advirtiendo sobre posibles restricciones a la cobertura durante la segunda vuelta presidencial

El Tribunal Electoral de Bolivia

Jair Bolsonaro permanecerá internado bajo observación médica tras sufrir una crisis de hipo y vómitos

Flávio Bolsonaro, senador e hijo del ex presidente brasileño, explicó que su padre fue trasladado de urgencia por un cuadro de hipo intenso, dificultad respiratoria y presión arterial baja

Jair Bolsonaro permanecerá internado bajo

Ecuador declaró como organizaciones terroristas a Hamas, Hezbollah y a la Guardia Revolucionaria de Irán

En las últimas semanas, el presidente Daniel Noboa ha catalogado como terroristas a distintas organizaciones criminales extranjeras

Ecuador declaró como organizaciones terroristas
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
‘Sirat. Trance en el desierto’,

‘Sirat. Trance en el desierto’, de Oliver Laxe representará a España en los próximos Oscar

José Fernando disfruta su primer fin de semana junto a su hija: un discreto plan familiar en compañía de Rocío Flores

Condenados a ocho y seis años de prisión dos fundadores de Arbistar: así estafaron 200 millones de euros a 32.000 inversores de criptomonedas

Un médico es descubierto en una “posición comprometedora” con una enfermera mientras un paciente permanecía anestesiado: “Tenía los pantalones bajados”

Por qué tu madre no debería ser tu mejor amiga

INFOBAE AMÉRICA
Madeleine McCann: cronología de 18

Madeleine McCann: cronología de 18 años de investigaciones sin resultados firmes y el principal sospechoso en libertad

El Supremo rechaza la querella del PSOE contra Abascal por decir que el pueblo querrá colgar a Sánchez por los pies

Philip Morris genera en Europa casi 290.000 millones con su actividad y pide a la UE "un diálogo constructivo"

La Duma aprueba un proyecto para la retirada de Rusia del Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura

El Ibex 35 se mantiene estable en 15.160 puntos en la media sesión, con la banca de nuevo a la baja

ENTRETENIMIENTO

Barbara Eden aclaró los rumores

Barbara Eden aclaró los rumores de rivalidad con Elizabeth Montgomery: “No teníamos tiempo para ser amigas”

Charlie Sheen reveló que Bill Clinton intentó ligar con su novia en la década de 1980

De La casa de papel al Congreso: así fue la transformación de Álvaro Morte para convertirse en Adolfo Suárez

“La larga marcha”, la adaptación de Stephen King que se consagra como fenómeno de la crítica

¿The Who y su adiós final? Cómo será el evento que ya enciende la nostalgia rockera