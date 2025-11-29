América Latina

La Fiscalía de Bolivia pidió seis meses de prisión preventiva para uno de los hijos del ex presidente Luis Arce

Rafael Arce es acusado en una investigación sobre la adquisición de terrenos y préstamos millonarios, mientras se realizan peritajes y análisis de movimientos financieros en Santa Cruz

Guardar
La Fiscalía de Bolivia solicitó
La Fiscalía de Bolivia solicitó este viernes la detención preventiva por seis meses para Rafael Ernesto Arce Mosqueira

La Fiscalía de Bolivia pidió este viernes que Rafael Ernesto Arce Mosqueira, hijo del ex presidente Luis Arce, cumpla seis meses de detención preventiva, mientras avanza la investigación por presunto enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y uso indebido de influencias.

Roger Mariaca, fiscal general del Estado, confirmó el pedido ante la prensa local en el contexto del caso conocido como "Adán y Eva“, vinculado a la compra de más de 2.100 hectáreas por más de 3 millones de dólares realizada por Rafael Arce en 2021 en Santa Cruz.

La causa ganó impulso en julio, cuando surgió información sobre préstamos bancarios por 9 millones de dólares otorgados en seis operaciones a Rafael Arce y su hermana, Camila.

El Ministerio Público sostuvo que la prisión preventiva es necesaria para garantizar el desarrollo de la pesquisa, en la que restan diligencias como inspecciones técnicas, reconstrucción de hechos y el análisis de los movimientos bancarios de los acusados.

El fiscal departamental de La Paz, Carlos Torrez, señaló en conferencia de prensa este viernes que para concretar la compra de las tierras “se realizaron pagos adelantados de 280 mil dólares” y que, según los vendedores, “la propiedad ya pertenecía al hijo de Arce”.

El fiscal general del Estado
El fiscal general del Estado boliviano, Roger Mariaca, durante una conferencia de prensa, en La Paz (EFE/Luis Gandarillas)

Además, explicó que el Ministerio Público analizó los antecedentes financieros de Rafael Arce desde 2016 y detectó que al principio contaba con ingresos mínimos, incluso de apenas 1.000 bolivianos. Sin embargo, a partir de ese año se observó un crecimiento significativo, con depósitos en su cuenta bancaria que fueron desde 30.000 bolivianos hasta montos de 3 a 4 millones de boliviano

Torrez indicó que, considerando los riesgos procesales, la Fiscalía pedirá la detención preventiva de Rafael Arce Mosqueira en el penal de San Pedro por un periodo de seis meses.

Ahora se espera por la realización de la audiencia de medidas cautelares, donde la Fiscalía presentará las pruebas obtenidas y argumentará sobre la posible responsabilidad del acusado, además de los riesgos de fuga y de obstaculización del proceso.

Luis Arce, antes de finalizar su mandato el 8 de noviembre, declaró que asumiría la defensa propia y la de sus hijos frente a las acusaciones, y negó haber intervenido en asuntos judiciales durante su gestión.

El ex presidente de Bolivia,
El ex presidente de Bolivia, Luis Arce, asistió a la Quinta Cumbre Presidencial de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) en agosto (REUTERS/Nathalia Angarita)

El ex mandatario anticipó que, si los cargos se demuestran infundados, su familia iniciará acciones legales por los daños sufridos. “Utilizan hasta a la familia (…) en una guerra sucia que nosotros no compartimos. No estamos de acuerdo con ese tipo de bajezas y esta es la última vez que me voy a referir a este tema”, declaró en julio.

Luego, utilizó su cuenta de la red social X para pedir esclarecimiento en las causas contra sus hijos: “Toda denuncia contra mis hijos, quienes son mayores de edad y plenamente responsables de sus actos, debe investigarse y esclarecerse ante las instancias que correspondan como con cualquier otro ciudadano”

El caso se suma a una serie de incidentes familiares. En octubre, otro hijo del ex presidente, Luis Marcelo Arce Mosqueira, fue arrestado y liberado al día siguiente, en un caso de violencia doméstica, con la obligación de asistir a terapia psicológica.

Además, el propio Luis Arce enfrenta una denuncia por abandono de mujer embarazada, presentada por una ex funcionaria gubernamental que alega que el el presidente de Bolivia no reconoció al hijo que tuvieron juntos.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaBoliviaFiscalía De BoliviaLuis ArceRafael ArceRoger Mariaca

Últimas Noticias

Elecciones en Honduras: la máxima autoridad electoral pidió a todos los candidatos respetar los resultados

La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, subrayó que el CNE es la única voz autorizada para anunciar el ganador

Infobae

Jair Bolsonaro recurre ante la Corte Suprema para anular su condena de 27 años por el complot contra Lula Da Silva

Sus abogados alegan que hubo errores procesales y obstáculos para ejercer su defensa adecuadamente. Además, sostienen que el juicio no debió realizarse en el Supremo Tribunal Federal (STF), sino en primera instancia

Jair Bolsonaro recurre ante la

Donald Trump dijo que indultará al ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico

La medida fue comunicada días antes de los comicios en Honduras, donde el republicano anunció su respaldo al candidato Tito Asfura

Donald Trump dijo que indultará

Elecciones en Honduras: fuerte apoyo de Donald Trump al candidato Tito Asfura

El gobierno estadounidense pidió una jornada electoral libre de intimidación y fraude luego de señalarse posibles intromisiones del Ministerio Público y las Fuerzas Armadas en el proceso hondureño

Elecciones en Honduras: fuerte apoyo

Arrestaron a cinco policías irregularidades en la operación anti narco que dejó 122 muertos en Río de Janeiro

Entre los delitos investigados figuran la apropiación de armas y autopartes incautadas, además de posibles excesos en el uso de la fuerza

Arrestaron a cinco policías irregularidades
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Nuevos detalles sobre el asesinato

Nuevos detalles sobre el asesinato de Carlos Manzo: agresor de 17 años burló tres veces la seguridad

El nuevo desembarco del hampa peruana en Argentina

Suspenden entrada a México de cerdos importados de España por peste porcina africana

Tragedia en Monserrat: murieron dos personas y hay dos heridos de gravedad tras un fuerte choque

Temblor hoy 28 de noviembre en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en San Marcos, Guerrero

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

EE.UU. suspende solicitudes migratorias de afganos tras ataque a la Guardia Nacional

EEUU suspende solicitudes migratorias de afganos tras agresión a la Guardia Nacional

La Conade presume un incremento millonario de becas para los deportistas mexicanos

Fin del plazo a aerolíneas extiende incertidumbre en Venezuela mientras EEUU eleva presión

Trump llama a los hondureños a votar por el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura

ENTRETENIMIENTO

George Clooney admite que se

George Clooney admite que se sintió “un poco perturbado” al ver imágenes de sus películas antiguas

Por qué Stranger Things se convirtió en un fenómeno mundial, según la psicología

James Cameron reveló que estuvo a punto de dirigir “Wicked”, pero hubo algo que lo frenó

Tony Germano, actor de Netflix y Nickelodeon, murió tras caer del techo de su casa

Rupert Grint asume su vínculo con Harry Potter: “No creo que alguna vez logre salir completamente de la sombra de Ron”