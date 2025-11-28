El empresario que le alquilaba una casa a LeBron James en Miami y está en medio de un escándalo millonario en Brasil

Ricardo Magro, empresario brasileño y propietario de Refit

La vida de Ricardo Magro, empresario brasileño y propietario de Refit, se despliega entre el lujo de Miami y el escrutinio de las autoridades fiscales de Brasil, mientras su nombre se asocia a una de las mayores operaciones contra la evasión en el sector de los combustibles. Aunque su figura pública es esquiva y rara vez aparece en los medios, su influencia y las controversias que lo rodean lo han convertido en un personaje central en el debate sobre la fiscalización y la política en el país sudamericano.

A pesar de la magnitud de las acusaciones, Magro rechaza de manera categórica la etiqueta de “mayor deudor fiscal del país”, una denominación que las autoridades fiscales reiteraron tras la reciente megaoperación que puso a Refit en el centro de la atención. El empresario, cuya fortuna y actividades han sido objeto de investigaciones recurrentes, mantiene un perfil bajo y evita los focos, aunque su presencia en los círculos políticos es notoria. En el pasado, ejerció como abogado y defendió a figuras como Eduardo Cunha, expresidente de la Cámara de Diputados, lo que evidencia su capacidad para moverse en los ámbitos de poder.

La relación de Magro con la política se refleja también en los beneficios fiscales que ha obtenido su empresa. En octubre, la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro aprobó descuentos de hasta el 95% en deudas y la posibilidad de pagos a plazos durante 180 meses. Aunque la oposición al gobernador Cláudio Castro intentó excluir a Refit de esta medida, la propuesta fue finalmente aprobada. En el estado de Río, la compañía de Magro es la segunda mayor deudora, solo superada por Petrobras, mientras que en São Paulo encabeza la lista. Las autoridades fiscales subrayaron que Magro ostenta el título de “mayor deudor habitual del país”. Además, la investigación reveló que el grupo criminal investigado movió 70 mil millones de reales en un año a través de empresas, fondos y entidades offshore para ocultar ganancias, una cifra que resalta la magnitud de las operaciones bajo sospecha.

Miembros de la policía militar se sientan en un vehículo mientras los residentes protestan contra el gobernador Claudio Castro luego de una operación policial mortal contra el narcotráfico en una favela en el complejo de favelas de Penha, en Río de Janeiro, Brasil, el 5 de noviembre de 2025. REUTERS/Jorge Silva

El historial de Magro no se limita a las cuestiones fiscales. Su nombre ha estado vinculado a investigaciones como la Operación Carbono Oculto, centrada en el blanqueo de capitales para el Primeiro Comando da Capital (PCC). A pesar de estas sospechas, Magro reside lejos de Manguinhos, el barrio de Río de Janeiro donde se encuentra el epicentro de su negocio, y ha establecido su residencia en Miami, uno de los destinos favoritos de los brasileños adinerados. Allí, posee propiedades de alto valor y lleva un estilo de vida que contrasta con las acusaciones que enfrenta en Brasil.

La Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP) también ha puesto a Refit bajo la lupa. En septiembre, la agencia ordenó el cierre de la refinería tras detectar irregularidades, aunque los principales servicios se reanudaron un mes después. Según el columnista Lauro Jardim de GLOBO, Magro respondió con acciones penales y demandas por daños y perjuicios contra los directores de la ANP, además de movilizar a políticos vinculados a Refit para negociar con la cúpula de la agencia.

La faceta menos conocida de Magro es su afición por la música electrónica. Bajo el seudónimo de DJ Orgam (Magro al revés), ha preparado sets musicales para figuras de la política, como el presidente de União Brasil, Antonio Rueda, y su esposa, según reveló el mismo columnista. Esta actividad, que cultiva en su tiempo libre, contrasta con la imagen reservada que proyecta en el ámbito empresarial y legal.

En el pasado, Magro también enfrentó procesos judiciales de alto perfil. En 2016, fue investigado y arrestado bajo sospecha de participar en un esquema para desviar fondos de los fondos de pensiones de Petrobras y Correios, aunque finalmente fue absuelto.

El logotipo de la petrolera estatal brasileña Petrobras se ve en su sede en Río de Janeiro, Brasil. REUTERS/Sergio Moraes

El acceso del periódico Folha de S. Paulo al proceso de separación de Magro y su exesposa permitió conocer detalles sobre su patrimonio. La pareja residía en una propiedad en Miami de más de 9.000 metros cuadrados (aproximadamente 97.000 pies cuadrados), con un valor imponible de 18,7 millones de reales. Además, se mencionan otras residencias en zonas exclusivas de Florida, como la isla de Key Biscayne, y la posesión de un yate de lujo. Tras abandonar la vivienda en disputa, Magro alquiló una propiedad perteneciente a la estrella de la NBA LeBron James y utilizaba un Maserati, un automóvil cuyo valor puede superar el millón de reales.

Quienes han tratado a Magro lo describen como una persona reservada, consciente de que la exposición pública puede acarrear problemas. No obstante, su capacidad para influir en la política y obtener sucesivas condonaciones de deudas lo mantiene en el centro de la atención, mientras continúa defendiendo su inocencia frente a las acusaciones de evasión fiscal y blanqueo de capitales.