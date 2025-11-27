América Latina

Brasil aprobó la aplicación de la vacuna contra el dengue en personas de entre 12 y 59 años

El protector, desarrollado íntegramente en el país, es de una sola dosis y efectivo contra los cuatro tipos de la enfermedad

Una profesional de la salud
Una profesional de la salud aplica una dosis de la vacuna contra el dengue, en Brasilia (EFE/André Borges/Archivo)

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de Brasil autorizó la aplicación, en personas de entre 12 y 59 años, de la primera vacuna contra el dengue desarrollada íntegramente en el país, luego de cinco años de ensayos clínicos con resultados positivos.

El comunicado oficial indica que el inmunizante mostró una eficacia global del 74,7% frente al dengue sintomático, 91,6% contra la forma grave de la enfermedad y 100% en la prevención de hospitalizaciones relacionadas.

La resolución de Anvisa permite iniciar la producción a gran escala y su distribución gratuita por el sistema público de salud para alcanzar a la población de forma masiva.

La vacuna, de una sola dosis y efectiva contra los cuatro tipos de dengue, fue desarrollada por el Instituto Butantan, en conjunto con la empresa china WuXi Biologics.

Una trabajadora de la salud
Una trabajadora de la salud prepara una dosis de la vacuna contra el dengue en Río de Janeiro (EFE/André Coelho/Archivo)

Este acuerdo hará posible aumentar la capacidad de producción para proveer unas 30 millones de dosis en el segundo trimestre de 2026.

El Ministerio de Salud aún debe definir la fecha de inicio de la campaña de aplicación y, de acuerdo con Anvisa, el rango de edades se ampliará cuando el productor presente nuevos datos.

Durante una conferencia de prensa, el ministro de Salud, Alexandre Padilha, anunció que la vacuna será incorporada al calendario nacional de vacunación el próximo año.

El director del Instituto Butantan, Esper Kallás, señaló que la vacuna de origen brasileño “es un arma importante para combatir esta enfermedad en todo el mundo”.

En 2024, el país registró 6,5 millones de casos probables de dengue, cuadruplicando la cifra de 2023, y alcanzó un récord con 6.321 muertes, según el Ministerio de Salud.

Hasta el momento en 2025, se han reportado 1,6 millones de casos probables y más de 1.700 muertes a causa del dengue.

Desde el inicio de este siglo, más de 20 millones de brasileños han padecido alguna de las variantes de la enfermedad.

